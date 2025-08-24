Посмеялась с "теста на отцовство". Жаба бедолагу душит платить элементы. Тут ещё момент про тест, а почему через 10 лет он стал ему нужен? Видимо новая пассия на горизонте появилась и надоумила.
15+ примеров, когда бывшие вели себя так, что слов не найти
Истории
2 минуты назад
Иногда кажется, что отношения — это сказка, но потом один маленький, казалось бы, пустяк заставляет задуматься. Неубранный мусор в кинотеатре, необъяснимая вспышка гнева, или и вовсе безумный поступок, который потом вспоминаешь с ужасом. А что, если и после расставания цирк не заканчивается? Мы собрали самые безумные истории о бывших, которые продолжали удивлять: от скандала в Париже до вывезенной мебели. И тут не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.
- У моей бывшей бывали заскоки на почве ревности и в такие моменты она становилась прям агрессивной. Однажды мы с ней жестко поругались, я ушел из дому прогуляться, чтобы не провоцировать конфликт дальше, а она в этот момент полностью слетела с катушек. Возвращаюсь через два часа, она уже успокоилась, сидит на кухне, пьет кофе, видит меня и говорит: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Начинается, думаю, подхожу к шкафу, открываю и вижу, что мои вещи на месте, никто их не трогал, а вот в ее половине шкафа что-то случилось... Оказалось, она что-то перепутала, собрала в ящик и выкинула почти все свои шмотки. © Палата № 6 / VK
- Моя бывшая мечтала о поездке в Париж. Она всегда хотела, чтобы ее кто-то поцеловал под Эйфелевой башней, а что уж там говорить о том, что она мечтала о предложении руки и сердца у той же башни. Мы встречались с ней два года. Я повез ее во Францию, но проблема в том, что она тогда уж слишком фанатично относилась к своим мечтам. С тех пор, как мы высадились в аэропорту Парижа, она не давала себя целовать. Говорила, что поцелуй обязан быть именно у Эйфелевой башни. И вот сидим мы вечером в ресторане, романтика, свечи, живая музыка. Я не удержался и поцеловал ее. Видели бы вы ее истерику... Такой скандал закатила, а ведь только из-за того, что первый поцелуй не был возле Эйфелевой башни... Это было несколько лет назад. Не знаю, был ли у нее поцелуй там, сделал ли ей кто-то предложение, но я бросил ее тогда в Париже. Ни о чем не жалею. Уж слишком далеко она ушла со своими «желаниями и мечтами». © Палата ** / VK
- Привез на указанный адрес доставку, звоню в дверь, а мне открывает она — моя бывшая и какой-то парень. Он даже не поздоровался, только крикнул: «Наконец-то нажремся! Сдачи не надо!» — и кинул деньги. Но вдруг у подъезда она меня догнала и как принялась страстно целовать... Это именно тот случай, о котором рассказывают своим внукам! Взялись за руки и шагнули в ночь вместе. Сейчас вместе. © Палата ** / VK
- Каждый раз меня аж передергивает, когда мужчины называют женщин корыстными. В моей же жизни больше помощи я получила именно от женщин: и помощь в поиске работы, и в процессе обучения, и в самой работе. А вот последний случай о мужчинах: после расставания бывший удалил весь свой аккаунт в стриминговой платформе, потому что поделился со мной доступом. Я об этом «подарке» не просила, фильмы не смотрела. Но все равно как-то не по себе. © Подслушано / Ideer
- Рассталась с парнем больше 4-х лет назад, он меня везде заблокировал. Не знала ничего о нем, не интересовалась. Я за это время успела переехать в Италию, выйти замуж, забеременеть. Вчера смотрю истории в мессенджере, появляется мой бывший и его свадьба на 30 человек в нашем маленьком городе! С выездной регистрацией в ресторане, с тамадой, танцами. Не знаю, что он мне хотел доказать, зачем разблокировал. © Подслушано / Ideer
- С бывшим почти 10 лет в разводе. Отношения были сложные. Со мной живут наши дети, им 12 и 18 лет. Бывший переехал в другой город, с детьми не общается, даже с днем рождения не всегда поздравляет. Алименты платит, но не по доброй воле. И тут сюрприз: «Буду в городе, хочу сделать тест на отцовство». © Подслушано / Ideer
- Два года назад развелись с мужем. Забрала вещи, которые были куплены мной или моей семьей. Оставила ему подаренные моими родителями вещи: плиту, холодильник, микроволновку и ряд бытовых мелочей. Квартиру брали в ипотеку. На первоначальный взнос часть дали его родители, мои родители дали столько же, плюс еще деньги, подаренные на свадьбу. При разводе оставила ему квартиру, попросив вернуть только родителям деньги. Сейчас узнала, что мой бывший муж всем рассказывает, что я негодяйка, которая при разводе обчистила квартиру. © Подслушано / Ideer
- При разводе с мужем я уезжала впопыхах за 4 тысячи километров. Потом просила передать мои вещи, вещи сына и мое золото, которое, кстати, не бывший муж дарил, на что получила отказ. А алименты полгода он платил, закладывая мое золото. Закончилось оно, и алименты прекратились. Как так можно. © Подслушано / Ideer
- Мой жених знал все пароли от моих соцсетей, о чем я даже не догадывалась. Как-то раз мы ссорились в переписке и он спросил, не хочу ли я расстаться. Решила не отвечать. А потом он требует от меня объяснений и показывает скриншот, где от моего аккаунта появился ответ «да». Он сам зашел на мою страницу, себе же написал и за это мне предъявил. Конечно, он уже бывший жених. © exit_wounds_post_blue
- С мужем прожили 15 лет. И развелись. Надоели его измены. Дети остались жить со мной. Уже 4 года в разводе, а бывший все никак не может успокоиться. Пытается всяческими способами не платить алименты, детям не помогает. Занесла в черный список. Так он в соцсети перешел. Контролирует все мои страницы. Просматривает все истории и читает все посты. Ну это я еще могу понять — обидно мужику, что выгнала. Не понимаю другого: зачем это делает его сожительница? У них тем для совместных бесед нет, кроме меня, что ли... © Палата № 6 / VK
- Когда мы еще были в отношениях, каждый раз, когда он меня целовал, он наклонял меня как в фильмах. Романтично? Как бы не так. Каждый раз мне приходилось либо судорожно за него цепляться, либо падать. Серьезно, в какой-то момент у меня уже заболела спина. Я просила его так не делать, но его все это забавляло. Казалось бы, мелочь, но нужно было обратить внимание на это уже тогда. © Serenity265432 / Reddit
- Пришли как-то с девушкой поужинать в заведение, сделали заказ, официант принес нам напитки. Я смотрю на нее и вижу, что с ней что-то не так — какая-то печальная, задумчивая. Но на все вопросы ответ один: «Все хорошо». Приносят нам заказ, я начинаю есть, она сидит неподвижно и внезапно говорит: «Я думаю, нам нужно расстаться». Она начала что-то объяснять, но я молча взял свою тарелку, пересел за свободный соседний столик и продолжил ужинать. Она печально вздохнула, попрощалась и ушла, а я сел обратно и доел ее салат. К расставанию шло уже давно, а я тогда весь день ничего не ел, и голод отлично заглушил тоску. © Палата ** / VK
- Мы пошли вместе на вечеринку, по дороге он сказал, что тратиться на мое угощение он не намерен, так что пусть я пофлиртую с кем-то, чтобы меня угостили другие люди. Когда мы пришли, он со смехом рассказал об этом своим друзьям, которым стало меня жалко и да, они заплатили за мои напитки. А в середине вечера мой парень будто взорвался, вытащил меня оттуда и стал кричать, что я ему изменяю. © bonsaithot / Reddit
- Процесс развода с мужем затянулся: то у него дела, то я занята работой. Уже месяц мы живем раздельно. Сначала было тяжело, но на третьей неделе я поняла, что стала счастливой и начала чаще улыбаться. Появился молодой человек, которому я нравлюсь, и он мне тоже нравится. Мы гуляем вместе, просто идти рядом, держась за руки, — это так здорово! Бывший муж злится, он надеялся, что я буду страдать без него. © Палата ** / VK
- Недавно узнала об измене парня. Конечно, сразу расстались, он собрал вещи и уехал. Я его везде заблокировала, живу дальше. Так этот чудак теперь таскает мне цветы, приходит на работу, вымаливает прощение. А от своей измены отмахивается, мол, ничего такого, просто та барышня ему угрожала, что все мне расскажет, если он прервет отношения с ней. И сколько бы это еще продолжалось, если бы я не узнала? © Палата ** / VK
- Мы с парнем как-то раз разругались сильно. После этого скандала он в час ночи вытащил из квартиры всю мою мебель и даже кота. Мне пришлось звонить папе, просить, чтобы он приехал и помог это все вывезти. Так на следующий день бывший мне еще и предъявил: «Ты зачем родителям рассказала? Зачем сор из избы выносишь?» © _aaron_aaronson_
- Когда встречался с бывшей девушкой, всегда удивлялся тому, насколько она хрупкая. Например, она идет в магазин, а через десять минут звонит мне и просит встретить, потому что ей тяжело нести пакет. Когда мы расстались и я должен был приехать и забрать свои вещи, в ней вдруг проснулась суперсила и она в одиночку вынесла в подъезд диван, комод и две 32-килограммовые гири. © Палата ** / VK
- Каждый раз, когда мы ходили в кинотеатр, он отказывался убирать за собой мусор. Говорил, мол, тут есть люди, которым платят за уборку в зале. Вот пусть и работают. А он «просто следит, чтобы у них была эта работа». С ума сойти, уже тогда надо было увидеть, что этот парень — огромный красный флаг. © MissKrista_MTL / Reddit
- Рассталась с парнем со скандалом. А недавно пишет: «Давай попробуем еще раз». Я сразу не ответила, сказала, что надо подумать. И вот в один уютный вечерок сажусь перечитать любимую книгу. Открываю, а там на каждой странице на полях его рукой написаны фразы в духе: «Ты постоянно пилила мне мозги», «Ты не настолько красивая, чтобы столько о себе думать», «Отношения с тобой были ужасом». И все в таком духе. И он мне еще предлагает снова сойтись! Самое обидное, что вторую книгу такую я уже не куплю.
- Со мной недавно бывший связался, предложил план-барабан: пойти на двойное свидание. Я со своим новым парнем, он — со своей девушкой. Сесть вместе за стол и объявить им, что мы их бросаем. Ну что ж, это был наш последний разговор. © alinka_efymets
Отношения — это всегда непросто. Вот вам еще несколько историй о том, что там есть место и смеху, и слезам, и драме, и комедии:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 узнаваемых историй о родне, чье поведение окончательно вышло за рамки разумного
17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям
15 историй о том, как справедливость настигла героев в самый неожиданный момент
Истории
1 месяц назад
15+ поездок в транспорте, которые начинались как рутина, а закончились как сцена из комедии
Интересное
1 неделя назад
18 историй, которые хочется прокомментировать одной фразой: «А что, так можно было?»
Истории
1 месяц назад
15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику
Истории
3 недели назад
17 человек, чья жадность уже ни в какие ворота не лезет
15+ человек, отдых которых не обошелся без приключений
19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать
Истории
2 недели назад
15+ человек, имена которых вызвали бурю эмоций у окружающих
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
2 недели назад