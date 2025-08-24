15+ примеров, когда бывшие вели себя так, что слов не найти

Иногда кажется, что отношения — это сказка, но потом один маленький, казалось бы, пустяк заставляет задуматься. Неубранный мусор в кинотеатре, необъяснимая вспышка гнева, или и вовсе безумный поступок, который потом вспоминаешь с ужасом. А что, если и после расставания цирк не заканчивается? Мы собрали самые безумные истории о бывших, которые продолжали удивлять: от скандала в Париже до вывезенной мебели. И тут не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.