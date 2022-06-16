12 уловок, которыми пользуются знаменитости во время фотосъемки, чтобы в кадре выглядеть безупречно

На снимках со всевозможных премий и кинопремьер наши любимые знаменитости выглядят великолепно. Создается впечатление, что к певческому или актерскому таланту бонусом прилагается фотогеничность. Но на самом деле звездные дамы просто освоили ряд поз, благодаря которым вероятность получить удачное изображение многократно повышается.

Мы в ADME изучили кадры с красных ковровых дорожек и выяснили, какими приемами пользуются актрисы и певицы во время фотосъемки.

Скрещенные ноги

В свете софитов знаменитости появляются в роскошных дизайнерских нарядах, которые грех не показать во всей красе. Однако стойка смирно не так уж и выигрышно смотрится на фото, и вероятно, поэтому актрисы добавляют позе непринужденности: скрещивают ноги.

Глядя на снимки Дакоты Джонсон и Лили Джеймс, можно сделать вывод, что такая поза позволяет получить хорошие кадры, даже если фотограф стоит не прямо перед моделью, а немного сбоку. Достаточно выставить вперед ту ногу, которая находится ближе к камере.

Прикосновение к волосам

Звезды знают, как сделать портрет живым. Для этого они взаимодействуют со своими волосами. Например, захватывают ладонью прядь у лба и отводят ее от лица. Создается впечатление, что актриса просто решила поправить прическу, а потому эта поза на фото выглядит естественно.

А еще можно последовать примеру Анджелины Джоли и Сирши Ронан: во время позирования забросить прядь волос за плечо. Таким образом можно не только привнести динамику в кадр, но и сделать акцент на своей шее.

Руки за спиной

Если на вас брючное изделие, повернитесь на 45° по отношению к фотографу, заведите руки за спину и чуть шире расставьте ступни. Глядя на фото Эммы Уотсон и Кристен Стюарт, несложно догадаться, что такая позиция позволяет не только привлечь внимание к ногам, но и визуально сделать их длиннее.

Шаг в сторону

Нередко на снимках знаменитости выглядят так, будто уже шагали прочь от фотографа, но он подловил момент и щелкнул кнопкой спуска. На самом же деле актрисы просто принимают позу, которая делает кадр динамичным. Они становятся в полупрофиль, выставляют одну ногу вперед, будто в намерении уйти, после чего разворачивают корпус в сторону объектива.

S-силуэт

Если на актрисах платье по фигуре, они не упускают возможности встать перед камерой так, чтобы их образ выглядел еще женственнее. Звезды выставляют левую ногу вперед, а бедра смещают в правую сторону, в результате чего силуэт изгибается в виде буквы S. Руки же можно опустить вдоль тела, как это сделали Скарлетт Йоханссон и Зои Салдана.

Также можно взять пример с Эмили Блант и Айшварии Рай и поставить любую руку на пояс. Тогда фотография получится вдвойне эффектной, ведь данная поза выглядит чарующе на снимках.

Взаимодействие с платьем

При наличии расклешенной юбки можно создать незабываемый кадр, если начать с ней взаимодействовать. Как вариант — приподнять слегка ткань изделия с одной или с двух сторон и развернуться в сторону объектива.

А можно захватить руками полы юбки и немного подурачиться: взмахнуть ими, приподнять и резко опустить. Тогда есть шанс заполучить динамичное яркое фото, как у Наталии Орейро или Лили Джеймс.

Ладони в районе живота

Если во время позирования не знаете, чем занять ладони, берите пример со знаменитостей. Они расслабляют плечи, сгибают руки в локтях и соединяют кисти в районе живота.

Такая позиция рук позволяет не только создать сдержанный и величественный образ на фото, но также дарит возможность продемонстрировать аксессуары. Будь то кольца на пальцах или изящная сумочка.

Руки в карманах

Глядя на знаменитых женщин, можно выделить еще одно правило позирования: если у наряда есть карманы, не стоит пренебрегать ими. Особенно если в руках нет сумочки или клатча. Опустите ладони в карманы, а локти отведите назад.

Поза с руками в карманах позволит выгодно обыграть брючный костюм. На фото вы будете выглядеть уверенной в себе элегантной леди, как Эмилия Кларк и Джулия Робертс.

Корпус назад

Если ваш козырь — худоба, то можете воспользоваться приемом Эль Фэннинг и Лили Коллинз. Эти актрисы любят позировать, слегка отклонив корпус назад и положив ладони на бедра. А если при этом еще опустить плечи вперед, то можно создать хрупкий образ.

Поза вполоборота

Если на спинке платья есть вырез или декоративные элементы, то звездные дамы обязательно их продемонстрируют. Знаменитости становятся спиной к фотографу, после чего поворачивают голову так, будто их кто-то окликнул. Руки либо держат спереди, либо кладут одну из них на бедро.

Акцент на ноге

Высокий вырез на юбке — повод продемонстрировать длинные стройные ноги. Потому знаменитые женщины позволяют фотографу сделать по-настоящему эффектный кадр. Когда они позируют для снимка, то отставляют вбок ногу, со стороны которой и находится декоративный вырез.

Воздушный поцелуй

Воздушный поцелуй для звезд — это не только жест для выражения любви по отношению к поклонникам, но и способ получить живую фотографию. Потому актрисы и певицы подставляют ладонь внутренней стороной к лицу и складывают губы трубочкой, чтобы отправить в сторону зрителей поцелуй.

Как мы можем убедиться, глядя на фото Айшварии Рай, такой жест может выигрышно смотреться, если повернуть голову вбок. Также невозможно не отметить необходимость яркой помады на губах для создания подобного рода снимков.