12 примеров дружбы знаменитостей, которая выдержала проверку временем

Дружба приносит людям не только счастье, но и здоровье. Настоящий друг всегда рядом, он готов вас поддержать и помочь справиться с любыми сложностями. Друзья повышают нашу самооценку и поднимают нам настроение. Найти верного друга не так-то просто, но такой человек необходим каждому, в том числе и знаменитостям, которые, казалось бы, не испытывают недостатка в общении.

Мы в AdMe.ru ценим крепкую дружбу и хотим рассказать вам о нескольких примерах искренней и настоящей дружбы между звездами.

1. Кара Делевинь и Рианна

Рианна и Кара Делевинь впервые встретились на модном показе, когда Кара игриво похлопала певицу чуть ниже спины. С тех пор они любят дурачиться в компании друг друга. Но они не только любят ходить вместе по клубам и вечеринкам, их дружба выходит далеко за рамки тусовки. Обе девушки весьма заняты и живут в разных частях света, но они всегда обращаются друг к другу за советами и рекомендациями, где бы они ни находились.

2. Тина Фей и Эми Полер

Когда Тина Фей и Эми Полер познакомились в театре ImprovOlympic в Чикаго, они стали неразлучны и все время хотели работать вместе. Хотя актрисы совершенно разные, они относятся друг к другу как сестры и всегда поддерживают друг друга. Они вместе появлялись на обложках журналов и в различных телешоу и многим известны как «комедийная команда».

3. Джейн Фонда и Лили Томлин

Эти дамы дружат очень давно. Еще до того, как они познакомились, Лили Томлин была большой поклонницей Джейн Фонды и даже носила такую же прическу, какая была у ее героини в фильме «Клют». В 1977 году они встретились в театре Лос-Анджелеса. Их дружба началась с совместных съемок в фильме «С девяти до пяти». Они даже выступили на TED Talk с речью о том, как важно для женщин уметь дружить.

4. Дженнифер Лопес и Лиа Ремини

Дженнифер Лопес и Лиа Ремини познакомились через Марка Энтони, который в то время был мужем Дженнифер Лопес. В 2004 году на премьере фильма с участием Марка Лиа заметила, что у Дженнифер великолепная кожа, и в шутку сказала, что она ее бесит, но при этом отметила ее чувство юмора. Лиа говорит, что люди не могут быть умными и красивыми одновременно, но Дженнифер это не касается. С тех пор они дружат, даже несмотря на развод с Марком Энтони.

5. Пол Ньюман и Роберт Редфорд

Пол Ньюман и Роберт Редфорд подружились в 1968 году — в то время, когда они вместе снимались в фильме «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». Но их дружба крепче, чем просто рабочие отношения: они поддерживали друг друга во время браков, болезней и рождения детей. Они были так близки, что называли друг друга братьями.

6. Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе

Роберт Де Ниро снялся во многих фильмах Мартина Скорсезе, но их дружба началась раньше сотрудничества. Они встретились, еще будучи подростками, и их отношения упрочились, когда они стали вместе работать над фильмами. Они доверяют и сильно привязаны друг к другу.

7. Меган Маркл и Серена Уильямс

Меган Маркл и Серена Уильямс познакомились на Суперкубке в 2010 году, но подружились только в 2014 году, когда они сыграли во флаг-футбол. Они быстро стали подругами и много фотографировались вместе. Меган и Серена одного возраста, у них есть общие интересы — например, любовь к острому соусу и моде. Но сильнее всего их связывает амбициозность.

8. София Вергара и Риз Уизерспун

София Вергара и Риз Уизерспун познакомились в отеле. Когда София вошла, все в помещении уставились на звезду. Сначала они не могли толком друг друга понять — Риз говорила быстро с техасским акцентом, а у Софии был сильный колумбийский акцент. Но это не помешало им стать подругами. Они часто путешествуют вместе и никогда не упускают возможность над чем-нибудь посмеяться.

9. Крисси Тайген и Ким Кардашьян

Крисси Тайген призналась, что нервничала перед знакомством с Ким Кардашьян, но когда она застегнула ей молнию в уборной, то заметила, что Ким носит белье брэнда Spanx. Ким подтверждает, что Spanx их сдружил. Теперь они не просто подруги, они также являются друг для друга наставниками и вдохновителями. Ким давала Крисси советы относительно материнства, в то время как физическая форма Крисси после рождения ребенка была примером для Ким. Также они вместе снимались в клипе Ферги.

10. Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

У Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид было схожее детство и юность. Время от времени они появлялись в реалити-шоу и стали лучшими подругами-супермоделями. На протяжении своей карьеры Кендал и Джиджи очень сблизились, и даже оказалось, что они состоят в некотором родстве благодаря причудливыми переплетениям браков и разводов среди их родственников.

11. Эмма Стоун и Дженнифер Лоуренс

Эта дружба возникла на почве переписки в интернете. Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун начали знакомство с обмена сообщениями, а позже стали поддерживать друг друга в карьере и личной жизни. Они общаются в основном криком — и предпочитают делать это без свидетелей. Дженнифер и Эмма утверждают, что они — настоящая семья и всегда помогают друг другу.

12. Селена Гомес и Тейлор Свифт

Эти милые девушки были подругами с самого начала — они даже на пару встречались с братьями Джонас. С тех пор как они подружились в 2008 году, Селена Гомес всегда рассчитывала на советы Тейлор Свифт в любовных делах. Также они вместе исполняли «Who Says» на сцене. Тейлор сказала, что иметь друга, который будет рядом, когда вы проходите через разные жизненные этапы, — «большая ценность и редкость».