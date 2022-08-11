12 примеров поведения в отпуске, когда мы нарушаем этикет и не замечаем этого

В отпуске многие хотят отдохнуть и забыть об ограничениях. Но этикет — это те рамки, которые делают жизнь приятнее и комфортнее не только для окружающих, но и для нас самих. Работники отелей признаются, что готовы выдавать бесплатно своим гостям немало вещей, если те будут вежливы и не будут пытаться самоутвердиться за счет персонала.

ADME решил подготовить подборку о случаях в отпуске, когда люди невольно нарушают этикет. Думаем, эта статья поможет вам избежать некоторых неловких ситуаций и всегда быть на высоте.

Надеваем национальную одежду

picture alliance / dpa / East News

В 2018 году поведение Мадонны вызвало немало нареканий, когда она появилась на церемонии награждения MTV Music Awards в свадебных украшениях и одежде берберов. Многие осуждали ее за эту попытку культурного присвоения традиционного костюма североафриканского народа. Большинство просто высмеивали костюм, не пытаясь разобраться, что в действительности за ним стоит. И хотя в этом частном случае немало марокканцев встали на защиту певицы, стоит помнить: когда мы надеваем, к примеру, кимоно в Японии, то рискуем ранить чувства местных жителей. Терпеть не могу людей, которые не хотят пробовать местную еду, но при этом думают, что носить рыжий шотландский парик и тартановую шляпу — это круто! Они не знают, в какой стране находятся, не говоря уже о городе, но при этом пытаются спорить об истории. © Ian D*** / Quora

Сразу распаковываем чемоданы в отеле

Если, приехав в гостиницу, вы вначале разложите свои вещи, а потом вдруг обнаружите, что вместо номера с видом на море вам дали номер с видом на внутренний двор, и захотите поменять свою комнату, это создаст лишние проблемы и для вас, и для персонала. Поэтому прежде всего стоит убедиться, что вас все устраивает. При этом в самом начале рекомендуется осмотреть кровать и матрас на наличие клопов, а все сумки и чемоданы на время осмотра поместить в ванну: к сожалению, этих существ порой можно встретить даже в гостиницах высокого класса.

Общаясь, не снимаем солнцезащитные очки

При общении с другими людьми — например, при заселении в отель или при встрече с друзьями — необходимо снимать очки от солнца или, если вы не можете этого сделать, извиняться за то, что остаетесь в них. Также необходимо снимать очки при знакомстве — благодаря зрительному контакту вы и впечатление оставите более приятное, и не проявите неуважение к человеку.

Оставаясь в гостях, создаем лишние проблемы хозяевам

Понятно, что, отправляясь по приглашению в гости на несколько дней, других людей, даже близких, если это не обговорили заранее, брать с собой не стоит. Но также не стоит брать в гости и своего питомца, если только хозяева сами не предложат это. Чтобы ваше посещение оставило только приятные воспоминания, приезжайте в строго назначенный день и не оставайтесь дольше, чем договорились. Если по каким-то причинам вам нужно задержаться и хозяева не против, в один из дней угостите их ужином. Перед отъездом соберите грязное постельное белье и полотенца и оставьте хозяевам сообщение с благодарностью или небольшой подарок.

Забываем, что вокруг нас есть другие люди

Никому не интересны, кроме, может быть, бабушек на лавочках, личная жизнь попутчиков в транспорте, поведение других гостей в лаундж-зоне или бурные семейные скандалы соседей по отелю. Но регулярно встречаются люди, которые слушают музыку без наушников на пляже или часами болтают по телефону в поезде. Много лет езжу в электричках и заметил, что громко слушают что-то на телефонах-планшетах маленькие дети с родителями, бабуси и подростки. Подростки легко призываются к порядку. C детьми каждый раз начинается: «Ну они же дети! А что такого?» А вот бабули воспринимают наушники у молодежи как некий вызов, и убедить их, что это не так, сложно. © Arelik / Pikabu

Крадем чужое время

Конечно, в отпуске не хочется никуда торопиться. Но человек, который заставляет ждать экскурсионную группу, пока он выбирает сувениры, покупает еду или отнимает у гида время ежеминутными расспросами, не вызывает ничего, кроме раздражения. Все вопросы гиду лучше задавать в конце посещения музея или достопримечательности, а к экскурсионному автобусу приходить вовремя. Утренний сбор. Автобус уже должен выезжать. 15 минут ждем опаздывающую пару. Они на связи с гидом. Показались из-за угла, но идут не к автобусу, а в магазин купить поесть в дорогу. © Dimetrisol / Pikabu

Держим ценные вещи в номере

Лучше не дожидаться того, что у вас украдут ценные вещи, а сразу класть драгоценности, документы и другие важные для вас вещи в сейф. Если что-то у вас потеряется и вы сорветесь на служащих отеля, то неприятно будет не только вам, но и персоналу. А чтобы не забыть свои вещи при отъезде, можно спрятать с ними в сейф одну из своих любимых туфель.

Замалчиваем, когда что-то сломали или разбили

Персонал отеля может и не заметить один недостающий бокал или тарелку, но молчать о том, что вы что-то испортили, не стоит, лучше сообщить об этом сразу. Во-первых, персонал может, убирая мусор, порезаться о выброшенные вами осколки. Либо следующий гость может наткнуться на кусок стекла, если тот закатится глубоко и горничная его не заметит. Кроме того, за разбитую чашку, возможно, платить и не придется, а вот за более ценную вещь деньги могут быть списаны с вашей карты уже после отъезда.

Не убираем за питомцами и оставляем мусор

Wagner Az, PacificCoastNews.com / East News

Многие следят за своими детьми и собаками, убирают мусор за собой в родном городе. Однако, оказавшись в чужой стране или городе, оставляют мусор на пляже и собачьи «сюрпризы» возле чужих домов. Таким людям стоит брать пример со знаменитостей — например Ирины Шейк, которая сама убирает за своей собакой. А Дженнифер Энистон пошла дальше и однажды помогла с этим пожилой женщине, которой, видимо, было тяжело наклониться. Живу на юге Германии. Район вокруг Альп любят посещать многие туристы, и некоторые приезжают с собаками. Большинство убирают мусор за собой, но и немало туристов позволяют своим собакам гадить и не убирают за ними. © Jay L Karren / Quora

Нашли с 10-летней дочкой пляж, где народу поменьше. Я начала раскладывать сумки, ребенок молча прошелся вокруг, собрал мусор, отнес в урну. И тут дядька с соседнего лежака открыто отбрасывает в сторону пустую пластиковую бутылку. Дочь подняла, поставила у его ног со словами: «Это ваше». © Виктория Таксопуло

Не пересаживаемся, когда есть такая возможность

Иногда мы чувствуем себя неловко, если хотим пересесть на свободное место. Но если у окна в самолете сидит человек, ваше место — посередине, а место сбоку осталось пустым, то, пересев, вы окажете услугу и себе, и вашему соседу. Во-первых, появится больше пространства для ног и ручной клади, а во-вторых, освободится подлокотник. А если все места в ряду заняты, помните, что человеку, сидящему посередине, следует оставлять оба подлокотника.

Занимаем шезлонг у бассейна на целый день

Занимать место возле бассейна на целый день, когда вы придете всего на пару часов, неэтично. Однако находятся люди, которые приходят в 6 утра, только чтобы кинуть свое полотенце на шезлонг, а потом уехать на 5-часовую экскурсию.

Возмущаемся чужой бестактностью

В экскурсионных автобусах, автобусах дальнего следования и в самолетах всех нас раздражают люди, которые громко разговаривают, дети, которые пинают сиденья, а еще женщины или мужчины, которые не убирают свои длинные волосы, и те падают прямо на спинку сиденья перед нами. Во всех этих случаях лучше все-таки будет не возмущаться, а передать причины своего недовольства через стюардессу. Чужим детям не стоит высказывать свои претензии напрямую вовсе: если они доставляют вам неудобства, обращайтесь к их родителям.