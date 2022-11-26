12 ловких приемов Елизаветы II, которые позволят и нам выглядеть по-королевски

Королева Елизавета II в первую очередь воспринималась всеми как уважаемый монарх. Но не стоит забывать и о том, что Ее Величество была еще и женщиной. По своему влиянию на фешен-индустрию она не уступала главной модной иконе Британии Кейт Миддлтон. Поэтому можно смело пользоваться некоторыми стильными приемами королевы. Они будут применимы даже в повседневной жизни. А в бонусе можно узнать еще и о королевской диете.

Носить яркую помаду не только по особым случаям



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Мы привыкли к тому, что красная или другая яркая помада обычно предназначены для какого-нибудь мероприятия, например свадьбы, похода в ресторан или театр. Но Елизавета II неоднократно доказывала, что яркая помада на каждый день — это шикарно.

Выбирать нюдовый маникюр, если есть сомнения

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Наверняка многие девушки подтвердят, что выбор цвета лака для маникюра чуть ли не самое сложное решение, ведь надо подобрать такой, чтобы потом в нем не разочароваться. Но королева Елизавета с такой проблемой не сталкивалась. Все потому, что она ни капли не сомневалась в естественном телесном цвете лака и красила им ногти на протяжении более 30 лет. Говорят, что ее любимым был лак фирмы Essie оттенка «Балетные туфельки», который создали специально по ее запросу в 1989 году.

Носить каблуки — женственно в любом возрасте

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К тому, как носить обувь на каблуках, Елизавета II подходила очень серьезно. У нее в подчинении находился персонал по уходу за обувью и отдельный человек, чьей обязанностью было разнашивать новые туфли. У королевы была любимая модель обуви, которую однажды изготовили специально для нее. Если туфли изнашивались, то их каждый раз производили заново. Конечно, судя по фотографиям, помимо этого, королева носила и другие модели. И неудивительно, что она привила многим любовь к обуви на каблуках: Ее Величество всегда выглядела безукоризненно.

Не забывать о перчатках

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Ее Величество тщательно ухаживала за своими руками. Практически на всех снимках можно увидеть, что она находится в перчатках. Это охраняло ее от контакта со множеством микробов с чужих рук (ведь королева пожимает очень много рук) и за счет этого еще и оберегало от необходимости использования средств на спиртовой основе.

Носить пудру в сумочке

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Обычно женские сумочки много чем набиты: в них всегда найдутся документы, ключи, расчески, помады. И хотя места в них никогда не бывает много, стоит попробовать найти его еще и для компактной пудры, ведь она может выручить вас в любой момент. Королева не стеснялась подправлять свой макияж, так что и нам не стоит переживать, если вдруг понадобится чуть освежить мейкап.

Выделяться из толпы

AFP / East News

В повседневном гардеробе могут быть вещи не только нейтральной цветовой гаммы. И Елизавета II неоднократно показывала это на своем примере. Почти каждый ее выход — все равно что парад ярких красок. Цель — выделиться из толпы, чтобы королеву отовсюду видел каждый. Есть мнение, что любимым цветом Ее Величества был желтый — в костюме этого цвета она была на свадьбе принца Уильяма и Кейт.

Носить шляпки можно не только как аксессуар, и их никогда не бывает много

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Оказывается, шляпки королевы являются не только аксессуаром, но и важным предметом, который защищает лицо королевы от солнечных лучей. Удивляет еще и то, что с момента коронации в 1953 году Елизавета II надевала более 5 000 головных уборов.

Помнить о том, что «рабочей» стороны не бывает

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Однажды телеведущая, встретившая парикмахера Ее Величества, рассказала об их разговоре. Мастер сказал ей, что обязательное к выполнению условие во время его работы, поставленное королевой, — чтобы прическа была полностью симметричной. Так как важно, чтобы все выглядело ровно и одинаково, с какой бы стороны на нее ни смотрели люди.

Выбирать брошь в качестве аксессуара

East News

Брошь, судя по всему, была одним из любимых украшений королевы. Ее Величество редко можно было увидеть без украшенной драгоценными камнями булавки на левом лацкане пиджака или пальто. Королева настолько тщательно относилась к этому аксессуару, что даже иногда подбирала определенное украшение в зависимости от страны, которую посещала.

Носить монохромные образы

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Королева была известна своими монохромными образами. Практически все ее выходы сопровождались гардеробом в одном цвете или одной цветовой гамме — от шляпки до подола юбки. Поскольку королева в своем почтенном возрасте была довольно миниатюрной женщиной, такой образ выделял ее из окружения и давал возможность выглядеть выше, при этом был максимально элегантным.

Дополнять образ платком

John Rainford / WENN.com / agefotostock / East News

Не менее знаменитый головной аксессуар королевы — это платок. Она предпочитала носить его, завязав под подбородком. Ее Величество дополняла им свои образы, в которых появлялась на мероприятиях за городом, например на скачках.

Носить украшения из жемчуга

AFP / East News

Королева любила носить не только диадемы и колье, усыпанные драгоценными камнями, или шикарные броши, но и более скромные, однако не менее элегантные украшения из жемчуга. На снимках на ней часто можно увидеть жемчужный дуэт из трехниточного ожерелья и серег.

Бонус: выбирать правильное питание

AP / East News

Королева придерживалась сбалансированной диеты и не позволяла себе лишнего, если на то не было повода, при этом практически ежедневно посещая официальные обеды и банкеты. По словам ее пресс-секретаря, отсутствие крахмала для Елизаветы II было обязательным условием, а еще на ужин не должны были подаваться картофель, рис или макароны. Также отмечается, что королева предпочитала простую еду.

А какими советами воспользовались бы вы? Или у вас есть свои хитрости?