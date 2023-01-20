12 знаменитостей, которые не сидят на диетах и не утягивают талии узкими трусами. Поэтому такие счастливые

Социальные сети и СМИ порой навязывают нам стандарты красоты. Но многие знаменитости не согласны с тем, что тело должно выглядеть определенным образом и никак иначе. Они активно высказываются в поддержку принятия себя и борются с продвигаемыми «идеалами», отмечая, что главное — быть здоровым.

Хилари Дафф

BauerGriffin/MediaPunch /IPX/East News

Хилари Дафф — мама троих детей. В своих социальных сетях женщина призывает не стыдиться своего тела. Она написала: «Мое тело сделало мне величайший подарок — ребенка. Оно здорово и помогает мне двигаться туда, куда мне нужно. Дамы, давайте гордиться тем, что у нас есть, и перестанем тратить драгоценное время впустую, стремясь быть кем-то другим».

Энн Хэтэуэй

AFP/EAST NEWS , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Энн Хэтэуэй как-то призналась, что раньше сидела на очень жестких диетах, чтобы ее тело «соответствовало» образу кинозвезды. Сейчас ее точка зрения кардинально поменялась, она за бодипозитив. После рождения ребенка в 2019 году актриса сказала: «Нет ничего постыдного в том, чтобы набрать вес во время беременности или при других обстоятельствах. Тела меняются, это нормально».

Селена Гомес

MARK RALSTON/AFP/East News

Селена получала много осуждения в свой адрес по поводу веса. Поначалу девушка нервничала из-за этого. Но потом решила пустить свои переживания в нужное русло — эти эмоции помогли ей написать несколько песен. Сейчас Селена говорит, что любит свое тело и всегда готова ответить на непрошеную критику.

Рианна

White Label/East News

Певица тоже не считает, что женщины должны стыдиться своего тела. На показ своей коллекции нижнего белья она позвала девушек совершенно разных комплекций, чтобы люди видели, как одежда сидит на тех или иных типах фигуры.

Эми Шумер

Alberto E. Tamargo/Sipa USA/East News

Как-то раз пользователь сети сделал Эми стройнее на фотографии с помощью фотошопа и выложил свое творение в сеть. Актриса не поленилась ему ответить, написав, что ей нравится ее тело, оно здоровое и сильное. «Фотография красивая, но это не я», — заключила она. Кстати, в фильме «Красотка на всю голову» Эми запретила ретушировать себя при монтаже.

Скарлетт Йоханссон

Sienna Conwell/Broadimage/Broad Image/East News

Скарлетт неоднократно высказывалась против жестких диет и навязывания в обществе каких-то идеалов фигуры. Сама она говорит, что старается оставаться в форме, но без фанатизма — главное для актрисы это хорошее самочувствие. И если диета приводит к расстройству пищевого поведения, ее нельзя назвать здоровой.

Дженнифер Лоуренс

USA TODAY Network/Sipa USA/East News

Дженнифер сказала, что никогда не будет морить себя голодом ради роли, чтобы ее юные фанаты не подражали этому образу. Она считает, что общественность и СМИ должны покончить с нереалистичными ожиданиями по поводу женского тела. В одном из интервью Дженнифер призналась, что злится даже при упоминании одного слова «диета».

Тейлор Свифт

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

В одном документальном фильме Тейлор честно рассказала о том, как ей когда-то было тяжело принять свое тело. В 2018 году девушка немного набрала в весе и решила, что будет принимать свою фигуру такой, какая она есть, и прямо говорить об этом. Во время гастрольного тура 2018 года она нормально питалась, поэтому чувствовала энергию на концертах. Ведь выступления бывают очень изматывающими, поэтому важно полноценно питаться.

Кирстен Данст

Invision/Invision/East News

Как-то раз режиссер предложила Данст похудеть для роли, на что та ответила: «Это сложно сделать, когда тебе 35 и ты ненавидишь тренироваться. А еще я ем жареную курицу перед съемками, поэтому мне жаль, но я не могу похудеть для роли». Режиссер приняла ее ответ. А после рождения ребенка актриса поделилась в интервью, что не спешит приступать к тренировкам. Она не понимает, почему все так помешаны на срочном возвращении в форму, которая была до родов. Складывается ощущение, будто никто не должен знать, что женщина только что подарила жизнь ребенку.

Меган Маркл

Ian Jones/Allpix Press/East News

Меган и раньше активно продвигала идею бодипозитива, а после рождения первенца принципиально отказалась сбрасывать вес, чтобы все увидели реальный пример тела после родов. Она также говорит, что тренируется не столько ради того, чтобы выглядеть более эстетично, сколько ради здоровья.

Приянка Чопра

FR34727 AP/Associated Press/East News

Актриса признается, что переживала из-за того, что ее тело поменялось с возрастом, и ей пришлось психологически приспосабливаться к нынешнему весу. Приянка старается не зацикливаться на этом, а обращать внимание на то, что делает ее по-настоящему счастливой и какую пользу миру она приносит сама.

Эшли Грэм

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Известная модель plus-size регулярно говорит фанатам, что нужно принимать свое тело. Не так давно на очередную порцию критики в сети Эшли ответила целым призывом к другим девушкам выставлять свои фото без ретуши в социальных сетях. Небольшая акция стала очень популярной, фанатки активно выставляли свои естественные фото.

А как считаете вы, стоит ли стремиться к определенному весу или лучше расслабиться и принимать себя и свое тело?