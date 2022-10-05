13 фактов о работе моделью, которые имеют мало общего с вылизанными картинками в журналах

У многих создается впечатление, что все, чего требует работа моделью, это сидеть на диетах и тренироваться. А в остальное время — гулять по подиуму, приковывая к себе все взгляды, и позировать фотографам. Однако об изнанке этой профессии многие даже не догадываются. Мы заглянули за кулисы модельного бизнеса и выведали, на что идут манекенщицы ради работы.

Не посещают уборную в день кастинга

Модель Виктория Кейн, которая участвовала в рекламных кампаниях косметических брендов с мировым именем, рассказала о подноготной кастингов. По ее словам, на подобных мероприятиях многие девушки стараются лишний раз не посещать уборную, даже если у них критические дни. Виктория призналась: когда месячные заставали ее врасплох перед кастингом, она просто надевала черную одежду, чтобы замаскировать возможные протекания. Дело в том, что даже малейшая отлучка может обернуться потерей места в очереди. Из-за высокой конкуренции девушки порой ведут себя недружелюбно по отношению к конкуренткам. И если модель отправится в туалет, то когда вернется, ей укажут на конец очереди.

Выходят на подиум без белья

Ik Aldama / DPA / East News , Ik Aldama / DPA / East News

Если речь идет о показе дизайнерской одежды, то модель нередко выходит на подиум без бюстгальтера и трусиков. Наряд должен выглядеть безупречно, а просвечивающие швы бельевого комплекта портят впечатление. В крайних случаях допустимо надеть стринги. Также можно предположить, что отказ от белья помогает моделям сэкономить время. Если в рамках одного показа у девушки несколько выходов и ей нужно оперативно переодеться между ними, то подбор подходящего к новому наряду комплекта отнимет драгоценные минуты.

Избавляются от нитки на тампоне

Во время месячных девушки носят стринги и пользуются лишь тампонами. Прокладки никак не зафиксируешь на данной модели трусиков, к тому же гигиеническая принадлежность может просвечивать. Однако появляется другая проблема: если на модели очень короткая юбка, то нитка от тампона может оказаться на виду. Манекенщицы делают так: стараются надежно спрятать шнурок под бельем либо вовсе избавляются от него.

На показах белья носят сразу 2 пары трусов

Модели Victoria’s Secret, которые демонстрируют публике красивейшие комплекты белья, страхуют себя от курьезных ситуаций на подиуме. Они носят под «парадными» трусиками еще и стринги телесного цвета. Если случится форс-мажор и низ комплекта разойдется по шву, врасплох эта ситуация их не застанет.

Клеят на грудь двухсторонний скотч

Девушки, которые дефилируют в белье, надежно фиксируют на теле верхнюю часть комплекта. Для этого они используют специальный двухсторонний скотч. С его помощью ткань «крепится» к коже, и публика не видит того, что не следует. В том числе подушечки для дополнительного объема бюста, которые моделям часто подкладывают в бра.

Моделям белья наносят макияж даже на ягодицы

EVERETT COLLECTION / East News

Наблюдая за дефиле ангелов Victoria’s Secret, сложно не отметить, как круто выглядит кожа этих девушек. Идеальная картинка — это не только результат тщательного ухода за собой, но и кропотливая работа визажистов. Тональная основа покрывает тела моделей целиком. Модель Селита Ибэнкс по этому поводу пошутила: «Люди даже не догадываются, что на моей попе 20 слоев макияжа».

Не пьют воду за 12 часов до показа

Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News

Адриана Лима рассказала, как готовилась к показам нижнего белья. За 9 дней до мероприятия модель отказывалась от любой твердой пищи и переходила на протеиновые коктейли. За 12 часов до момента икс под запретом оказываются и еда, и вода. Диетолог прокомментировал такой план питания: «Я никому не рекомендую повторять за Адрианой. Те же результаты можно получить более щадящими способами. Однако короткие сроки, в течение которых модель сидела на своей диете, не нанесут вреда ее здоровью».

После показа устраивают пир

Gaz Shirley, PacificCoastNews.com / East News

Просидев на строгих диетах и с блеском выступив на показе, модели «уходят в отрыв». Сразу после съемок шоу Victoria’s Secret организаторы устраивают девушкам вечеринку с пиццей. Несложно представить, каким вкусным кажется блюдо после недель или даже месяцев ограничений.

Используют глазные капли

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Режим дня моделей может быть очень насыщенным. Особенно во время проведения таких мероприятий, как Неделя моды. Они рано встают и поздно ложатся. Но при этом их глаза не выглядят уставшими. У каждой красотки есть свои трюки, которые помогают добиться выразительного взгляда. Например, модель Даки Тот призналась, что активно пользуется глазными каплями и выпивает целую бутылку воды после пробуждения.

Татуировки — под запретом, хоть и не строгим

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Татуировки не приветствуются в модельном бизнесе, хотя есть, конечно, бренды, которые нанимают девушек исключительно с нестандартной внешностью. Тем не менее сделать тату для модели равно ограничить свою аудиторию. Потому девушки если и наносят на кожу рисунок, то в незаметном месте и негабаритный. У Кайи Гербер, Жизель Бюндхен, Адрианы Лима, Шанель Иман есть татуировки, которые сложно разглядеть. Недавно и Кендалл Дженнер поделилась фотографией нового миниатюрного рисунка на стопе.

Страдают от перхоти чаще, чем обычные девушки

White Label / East News

Каждая вторая модель признается, что у нее есть перхоть. Это связано с тем, что чуть ли не ежедневно их волосы подвергаются всевозможным манипуляциям. Их начесывают, нагревают щипцами для завивки, укладывают с помощью косметических средств. Из-за этого у девушек постоянно секутся кончики и появляется перхоть. Вероятно, поэтому некоторые модели, когда выпадает такая возможность, даже от шампуня отказываются. Например, Джиджи Хадид, Никола Пельтц, Кайли Дженнер порой не моют голову по несколько дней, чтобы лишний раз не пересушивать кожу.

Корректируют фигуру с помощью накладок

Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Глядя на некоторых фигуристых моделей, люди задаются вопросом: как они питаются и тренируются, если объем их талии так контрастирует с объемами груди и бедер? А секрет прост. На самом деле эти девушки меньше, чем нам кажутся. Они просто используют специальные накладки для ягодиц, бедер и груди. Эти приспособления есть в арсенале большинства знаменитых красоток plus-size.

Модели plus-size не едят все, что хотят

Довольно распространен миф, что модели plus-size могут даже не знать слова «диета» и есть все, что душе угодно. На самом деле им порой приходится даже сложнее, чем моделям с параметрами 90—60—90. Пышнотелым девушкам нужно сохранить соответствующие своей категории формы, но при этом не допустить ожирения. Потому они вынуждены придерживаться особых планов питания.

Каким современным моделям вы симпатизируете?

Фото на превью Ik Aldama / DPA / East News