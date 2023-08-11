13 фактов об Алисе Фрейндлих, которая трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо
Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» и королеву Франции из «Трех мушкетеров» знает, пожалуй, каждый любитель кино. Мы решили познакомиться с Алисой Фрейндлих чуть ближе и обратились к биографии великой актрисы.
- Алису Бруновну чуть было не назвали Наташей. Ее мать Ксения Федоровна хотела, чтобы дочь носила это имя. Отец и бабушка уговорили ее дать девочке имя «Алиса», потому что оно лучше сочетается с отчеством и фамилией.
- В школе Алиса попала в театральный кружок под руководством Марии Призван-Соколовой. Именитая актриса разглядела в девочке талант и обучила ее актерскому мастерству.
- Именно Мария Александровна позже помогла Фрейндлих подготовиться ко вступительным экзаменам в театральный институт. Перед приемной комиссией Алиса прочитала отрывок из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» и спела романс «Не брани меня, родная». И стала студенткой.
- Фрейндлих была близка к отчислению из театрального училища. В процессе обучения у нее возникли проблемы, тогда будущую звезду чуть не отчислили. Однако на помощь студентке пришел преподаватель Борис Зон. Благодаря его вмешательству Фрейндлих продолжила совершенствовать свое мастерство. А после успешного окончания института Зон в характеристике рекомендовал Фрейндлих для работы в драматических театрах регионального и национального значения.
- Сегодня Фрейндлих — звезда экрана. Мало кто знает, что до тридцати лет Алиса Бруновна в кино получала лишь роли в эпизодах. И при этом она блистала в театре.
- 1960-е годы стали временем взлета театральной карьеры Фрейндлих. Творческий союз с режиссером Игорем Владимировым вылился в брак. Алиса Бруновна играла почти во всех спектаклях Театра им. Ленсовета и была очень популярна среди театралов Ленинграда. Спектакль «Малыш и Карлсон», где она принимала участие, особенно любили и взрослые, и дети.
- Однажды Фрейндлих почти месяц ночевала в поезде. Актрисе пришлось совмещать съемки «Служебного романа» с работой в театре. В результате она проводила каждую ночь в поезде «Красная стрела», который перевозил ее из Москвы в Ленинград и обратно. Алиса Фрейндлих вспоминала, что сотрудничество с Рязановым было настолько приятным, что она с легкостью перенесла этот трудный период и не чувствовала усталости от нагрузок.
- В картину к Рязанову Фрейндлих попала с не с первой попытки. Она могла сыграть Надю в «Иронии судьбы...», но в последний момент роль отдали Барбаре Брыльске. В «Зигзаг удачи» Фрейндлих тоже не попала, потому что на момент съемок была беременна. А вот «Служебный роман» занял свое место в карьере актрисы и принес ей настоящий успех.
- На роль королевы Анны в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Фрейндлих утвердили сразу после ее согласия, без проб.
- Алиса Фрейндлих считает все свои браки удачными и с удовольствием рассказывает о них. Она признается, что трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо. После развода с художником Юрием Соловьевым актриса решила, что трех мужчин в ее жизни более чем достаточно.
- Дочь Фрейндлих — Варвара Владимирова — тоже актриса. Мать и дочь появлялись на одной сцене — в спектакле «Калифорнийская сюита».
- Фрейндлих — обладательница множества премий. Ее знают и любят представители разных поколений кино- и театральных зрителей.
Tarakanov Vadim/East News
- В 2018 году Алиса Бруновна получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Большой».
Еще одна звезда, Майя Плисецкая, тоже добилась успеха далеко не сразу. Несмотря на то, что дядя Плисецкой руководил театром, главных ролей он ей не давал, считая, что продвигать племянницу по карьерной лестнице неприлично. Зарплата у Плисецкой была минимальная.
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм
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