13 фактов об Алисе Фрейндлих, которая трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо

Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» и королеву Франции из «Трех мушкетеров» знает, пожалуй, каждый любитель кино. Мы решили познакомиться с Алисой Фрейндлих чуть ближе и обратились к биографии великой актрисы.

Еще одна звезда, Майя Плисецкая, тоже добилась успеха далеко не сразу. Несмотря на то, что дядя Плисецкой руководил театром, главных ролей он ей не давал, считая, что продвигать племянницу по карьерной лестнице неприлично. Зарплата у Плисецкой была минимальная.