13 фишек скандинавских женщин, которые не заморачиваются по поводу внешности, а все равно выглядят шикарно

Скандинавия у многих ассоциируется с минимализмом во всем: от интерьера до собственного стиля и ухода за собой. Эта философия и вправду отличает жителей северного региона. Женщины здесь не тратятся на кучу косметики и одежды, а пользуются тем, что делает их уникальными, при этом экономит их время и силы. Разбираемся, какие же секреты красоты хранят скандинавки.

Практичные средства по уходу за кожей лица

Не секрет, что в Скандинавии долгие холода и суровые зимы. Это сказывается на состоянии кожи. Поэтому скандинавы тщательно ухаживают за лицом. Но они не тратят время на многоступенчатые процедуры, а пользуются лишь несколькими проверенными средствами. Перед тем как наносить косметику для ухода, девушки очищают кожу и при необходимости удаляют макияж. Для этого они используют не пенки или гели для умывания, а очищающие масла. Такие средства еще и делают кожу гладкой. Затем скандинавские женщины приступают к увлажнению. Они используют и сыворотку, и крем для лица. Благодаря легкой текстуре сыворотки крем лучше впитывается в кожу.

Солнцезащитный крем в любое время года

Мороз и солнце — это как раз про погоду в Скандинавии. Несмотря на сильные холода, здесь часто выглядывает солнышко. Поэтому даже зимой жители этого региона используют крем с SPF. Перед каждым выходом на улицу они мажут средством лицо и шею, чтобы защитить свою кожу.

Морошка — главный ингредиент антивозрастных средств

Женская чаша для рук с клубникой в горах рядом с Хемседалом Бускерудом Норвегия / Mari-Roshfor

Женщины в Скандинавии не мучают себя долгими поисками и приобретением многочисленных антивозрастных средств. Работники косметической индустрии здесь уже давно знают об омолаживающих свойствах морошки — редкой ягоды, растущей в северных регионах. Морошка содержит в себе комплекс витаминов, а витамина С в ней раза в 2 больше, чем в апельсине. За счет своих свойств эта ягода стала ключевым компонентом линеек по уходу за кожей, особенно антивозрастных. Поэтому скандинавские женщины могут позволить себе иметь в арсенале одно, зато действенное средство, в составе которого есть морошка.

Регулярный сон не только ночью, но и днем

Женщина лежит на боку в постели с закрытыми глазами, пока спит / pablocalvog

Вместо тысячи средств от усталого и отечного вида скандинавские женщины выбирают сон. Они уверены: чтобы под глазами не было темных кругов и мешков, а цвет лица был здоровым, нужно просто высыпаться. Даже в течение дня скандинавки часто прерываются на 15–20 минут, чтобы подремать. По их мнению, эта привычка хорошо сказывается на состоянии кожи.

В косметичке только бальзам для губ

Скандинавки так хорошо ухаживают за кожей, что их лицо выглядит здоровым и сияющим и не требует маскировки в виде заметного макияжа. Даже у самых эксцентричных дам вроде Лисбет Саландер из «Девушки с татуировкой дракона» (на фото выше) вы не увидите бесконечных слоев косметики — только подводка вокруг глаз, и то не всегда.

Женщины здесь не имеют пристрастия к тональному крему и вообще используют декоративную косметику по минимуму, а частенько и вовсе ходят без мейкапа. Их незыблемое и, пожалуй, единственное правило — не появляться на улице без бальзама для губ или гигиенической помады. Иначе губы просто потрескаются от холода и ветра.

Красочный и броский маникюр

Мрачная погода, видимо, породила в здешних девушках любовь к буйству красок на ногтях. Поэтому вместо сложного, но при этом не особо выразительного маникюра скандинавские женщины выбирают обычные лаки, но ярких, сочных цветов. А у шведов в 2022 году даже был замечен интерес к средствам неоновых оттенков.

В нижнем белье главное не изящество, а комфорт и польза здоровью

В скандинавских коллекциях нижнего белья акцент сделан на удобных, не подверженных веяниям моды моделях из натуральных материалов. Например, женщины часто носят полуспортивные бра без каких-либо подкладок и даже без косточек (на фото выше).

, © AtlasStudio / Shutterstock.com Девушка показывает нижнее белье из примерочной. Процесс отбора / andrewminsk

Привлекательное кружевное белье они, конечно, покупают. Но, скорее всего, здесь вы тоже не увидите лишних вставок, мешающих телу. Плотные лифчики и бюстгальтеры пушап скандинавки обойдут стороной. А вообще у местных девушек очень популярно термобелье. Так они спасаются от холодов, при этом позволяют себе не укутываться в тонны одежды.

Наряды в одной цветовой гамме

DFY / KCS / East News , Andrews Archie / ABACA / East News

Шведская актриса Алисия Викандер.

По мнению скандинавок, чтобы быть элегантной, необязательно скрупулезно подбирать вещи, чтобы они подходили по цвету друг другу и были вам к лицу. Здешние женщины уверены: наряда, выдержанного в одном нейтральном оттенке, достаточно, чтобы выглядеть шикарно. Особой популярностью пользуются образы total black. Но также скандинавки любят одежду белых, бежевых и пастельных тонов.

Трикотаж в базовом гардеробе

Красивая блондинка, гуляющая в парке / LENblR , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В гардеробе скандинавок огромное количество мягкого и уютного трикотажа. Они носят не только классические джемперы и жилеты, но и вязаные платья и юбки. А еще у скандинавских женщин есть как облегающая одежда, так и оверсайз. Определяющим для местных жителей является, конечно же, холодный климат. Но им удалось сделать трикотаж своей модной фишкой.

Белая футболка — основа множества образов

Портрет молодой женщины в солнечных очках, в белой футболке, на улице и с чашкой кофе. Девушка гуляет по городу и пьет кофе . / Marushy99

Эта базовая вещь есть в гардеробе каждой скандинавки. Здешние девушки используют ее не только в летних нарядах, но и в зимних. В теплое время года белая футболка становится главным акцентом в ансамбле. А в холодные периоды скандинавки могут сделать эту вещь основой многослойных образов, которые они так любят.

Необычная верхняя одежда

Фотография красивой молодой женщины, слушающей музыку с мобильного телефона во время прогулки по улице . / nenetus , Париж, Франция - 1 марта 2019 года: наряды в уличном стиле - Julia Kuczynska перед показом мод во время Недели моды в Париже - PFWFW19 / AGCreativeLab

Тренчи и пальто цвета camel — это не то, что скандинавки носят осенью и зимой. Женщины здесь любят выделяться за счет неординарной верхней одежды, которая смотрится еще более броско на фоне нейтральных вещей. Например, скандинавки носят кожаные пальто в стиле пэчворк (в коллаже справа), вязаные крючком пальто, пальто с вышивкой и т. д.

Черные колготки под юбки и платья

Портрет молодой красивой девушки в синих джинсах и сером пальто / arkusha , Молодая красивая стильная женщина на улице. модные тенденции / fisher05

В холодное время года скандинавки не облачаются только в джинсы. Они не боятся носить платья и юбки, так как просто надевают колготки черного цвета и потолще. Такая вещь и согреет, и будет красиво смотреться. Причем как с повседневными образами, так и с вечерними нарядами.

Кроссовки под любой наряд, даже торжественный

Женщина в платье женские ноги в уличных кроссовках на фоне размытости моды красоты / Evgenyjs1 , Высокие каблуки / NatashaFedorova

Скандинавы любят активный отдых, например времяпрепровождение на природе или занятия спортом. Они обожают ездить на велосипедах и вообще много двигаются в течение дня. Поэтому для них важно иметь комфортную обувь, в которой нога не будет уставать. И скандинавки считают вполне уместным носить кроссовки как с повседневными джинсами с футболкой, так и с нарядным платьем. Конечно, женщины могут носить туфли на каблуках. Но иногда они не надевают красивую обувь сразу, а берут ее с собой. Например, если с утра девушка работает, а вечером идет на праздник, то она облачится в туфли перед самым торжеством.

Какие из этих фишек вы применили бы на практике?