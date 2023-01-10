13 раз, когда актеры своими образами отдали дань уважения персонажам, которых они сыграли

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Выходя на красную дорожку, звезды тщательно продумывают свой образ и стараются внести в него какую-то изюминку. Например, Александра Даддарио решила перевоплотиться в свою героиню-ведьму из сериала «Мэйфейрские ведьмы», а Джейсон Момоа не постеснялся появиться на премьере своего фильма «Страна снов» в ночной пижаме.

На вечере, посвященном сериалу «Уэнсдэй», Дженна Ортега предстала в готическом образе, который полностью соответствовал ее экранной героине

Александра Даддарио решила перевоплотиться в колдунью в реальной жизни на премьере сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Chris Pizzello / Invision / East News

Элизабет Дебики, сыгравшая роль принцессы Дианы в предпоследнем сезоне «Короны», вдохновилась платьем, которое принцесса надела на Каннский кинофестиваль в 1987 году

AP / East News , Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

Спустя 15 лет после исполнения своей культовой роли Сальма Хайек вновь предстала в образе Фриды Кало на мероприятии, посвященном мексиканской художнице, в Лондоне в 2018 году

На премьере фильма «Вавилон» Марго Робби появилась в черном платье, которое повторило ее образ из фильма

Джейсон Момоа не захотел прощаться с образом разбойника из мира грез и заявился на премьеру «Страны снов» в ночной пижаме и своем плаще из фильма

В фильме «Там, где раки поют» Дейзи Эдгар-Джонс сыграла девушку, которая жила на болотах. Платье с цветочными аппликациями идеально воплотило образ ее героини на премьере фильма

Летиша Райт решила отдать дань уважения Чедвику Боузману, повторив его образ на премьере новой части франшизы «Черная Пантера»

VALERIE MACON / AFP / East News , Image Press Agency / Sipa USA / East News

Иман Веллани блеснула кроссовками в цвет эмблемы на ее костюме из сериала «Мисс Марвел», в котором актриса исполнила роль девочки, получившей суперспособности

, VALERIE MACON / AFP / East News , © Ms. Marvel / Marvel Studios and co-producers VALERIE MACON / AFP / East NewsVALERIE MACON / AFP / East News

На премьеру фильма «Что-то от Тиффани» Зои Дойч надела платье нежно-голубого цвета (он символизирует драгоценности бренда) с открытыми плечами, дополнив образ сверкающими бриллиантами Tiffany & Co.

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

На премьере фильма «Красное уведомление» Галь Гадот появилась в блестящем платье, напоминающем ее образ из фильма

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Всеобщее внимание на премьере 4-го сезона «Очень странных дел» привлекла стильная куртка Дэвида Харбора со сценами из сериала

ANGELA WEISS / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Бри Ларсон появилась на церемонии открытия кампуса Marvel Avengers в парижском Диснейленде в наряде с ручной вышивкой звезд. Это была отсылка к ее героине. Образ актриса дополнила сережками в виде восьмиугольных звездочек.

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Кто из звезд, по вашему мнению, смог лучше всего воплотить образы своих киношных героев на красной дорожке?