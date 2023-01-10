13 раз, когда актеры своими образами отдали дань уважения персонажам, которых они сыграли
Выходя на красную дорожку, звезды тщательно продумывают свой образ и стараются внести в него какую-то изюминку. Например, Александра Даддарио решила перевоплотиться в свою героиню-ведьму из сериала «Мэйфейрские ведьмы», а Джейсон Момоа не постеснялся появиться на премьере своего фильма «Страна снов» в ночной пижаме.
На вечере, посвященном сериалу «Уэнсдэй», Дженна Ортега предстала в готическом образе, который полностью соответствовал ее экранной героине
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, © Wednesday / MGM Television and co-producers
Александра Даддарио решила перевоплотиться в колдунью в реальной жизни на премьере сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Элизабет Дебики, сыгравшая роль принцессы Дианы в предпоследнем сезоне «Короны», вдохновилась платьем, которое принцесса надела на Каннский кинофестиваль в 1987 году
Спустя 15 лет после исполнения своей культовой роли Сальма Хайек вновь предстала в образе Фриды Кало на мероприятии, посвященном мексиканской художнице, в Лондоне в 2018 году
На премьере фильма «Вавилон» Марго Робби появилась в черном платье, которое повторило ее образ из фильма
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, © Babylon / Paramount Pictures and co-producers
Джейсон Момоа не захотел прощаться с образом разбойника из мира грез и заявился на премьеру «Страны снов» в ночной пижаме и своем плаще из фильма
В фильме «Там, где раки поют» Дейзи Эдгар-Джонс сыграла девушку, которая жила на болотах. Платье с цветочными аппликациями идеально воплотило образ ее героини на премьере фильма
Летиша Райт решила отдать дань уважения Чедвику Боузману, повторив его образ на премьере новой части франшизы «Черная Пантера»
Иман Веллани блеснула кроссовками в цвет эмблемы на ее костюме из сериала «Мисс Марвел», в котором актриса исполнила роль девочки, получившей суперспособности
VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News, © Ms. Marvel / Marvel Studios and co-producers
На премьеру фильма «Что-то от Тиффани» Зои Дойч надела платье нежно-голубого цвета (он символизирует драгоценности бренда) с открытыми плечами, дополнив образ сверкающими бриллиантами Tiffany & Co.
На премьере фильма «Красное уведомление» Галь Гадот появилась в блестящем платье, напоминающем ее образ из фильма
Всеобщее внимание на премьере 4-го сезона «Очень странных дел» привлекла стильная куртка Дэвида Харбора со сценами из сериала
Бри Ларсон появилась на церемонии открытия кампуса Marvel Avengers в парижском Диснейленде в наряде с ручной вышивкой звезд. Это была отсылка к ее героине. Образ актриса дополнила сережками в виде восьмиугольных звездочек.
Кто из звезд, по вашему мнению, смог лучше всего воплотить образы своих киношных героев на красной дорожке?
Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Babylon / Paramount Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
AdMe/Культура/13 раз, когда актеры своими образами отдали дань уважения персонажам, которых они сыграли
Поделиться этой статьёй