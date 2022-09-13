13 стильных приемов сестер Хадид, которые перевернули мир моды с ног на голову
Наряды, которые увидят миллионы, часто требуют от своей обладательницы смелости и решительности. Это супермодели Белла и Джиджи Хадид знают отлично. Сначала весь мир разглядывает их образы с некоторым недоумением, затем с интересом, и вот уже модницы подхватывают тренды, запущенные с легкой руки сестер.
Мы в ADME рассмотрели гардеробы моделей и выудили приемы, которыми пользуются Белла и Джиджи, чтобы не оставаться незамеченными.
Торчащие стринги
Деталь гардероба, напоминающая образы Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, вернулась в моду. Высокие стринги, выглядывающие из-под брюк с экстремально низкой посадкой, вновь набирают популярность. И не последнюю роль здесь сыграла Белла Хадид. Недавний выход модели в свет в кроп-топе и кожаных брюках с низкой посадкой вызвал всеобщий интерес, потому что изюминкой образа стали черные стринги, виднеющиеся из-под брюк.
Кожаные вещи — в центре образа
Белла и Джиджи любят использовать в создании своего образа брюки, блейзеры и плащи из кожи. Этот тренд из прошлого представлен в гардеробах сестер Хадид в основном в черных и карамельных оттенках. Их наряды могут полностью состоять из кожаной одежды или содержать лишь один такой элемент, который девушки удачно миксуют с другими вещами.
Очки практически в любом образе
Джиджи — поклонница солнцезащитных очков. Супермодель предпочитает необычные оправы и яркие цвета. Футуристичные, напоминающие стиль героев «Матрицы», или романтичные очки «кошачий глаз» с цветными стеклами — Джиджи не ограничивает себя и смело сочетает разные формы как с утонченными, так и со спортивными нарядами.
Высокие носки
Белла Хадид не боится нестандартных сочетаний. Например, надевает длинные спортивные носки, поло и клетчатую юбку. И хотя многие модницы смотрят на этот ансамбль с легким недоумением, Белла знает, что выглядит невероятно стильно.
Кроп-топы в числе базовых вещей гардероба
Укороченные футболки, свитшоты и топы — важный элемент образов сестер Хадид. Белла носит кроп-топы вне зависимости от сезона, даже в осеннее и зимнее время.
Использование одной пуговицы
Джиджи стилизует кардиганы и рубашки так, что они становятся главными элементами наряда. Она использует простой трюк: застегивает только одну пуговицу, тем самым добавляя образу эффект небрежности и кокетливо демонстрируя идеальный пресс.
Джинсовые вещи оверсайз
Белла нередко носит одежду из денима. Модель любит эксперименты и в этой области: она выбирает массивный мешковатый наряд, уравновешивает его светло-коричневым укороченным топом и получает свежий образ. Джинсовые вещи свободного кроя абсолютно не лишают ее женственности.
Комбинезоны на повседневку
Джиджи любит комбинезоны. В ее гардеробе есть разные модели: повседневные и вечерние, с узкими брюками и с широкими, с закрытым верхом и на тонких бретелях. Супермодель сочетает их с остроносыми или грубыми ботинками, разбавляя образ украшениями и солнцезащитными очками с цветными линзами.
Сочетание спортивной одежды и каблуков
На прогулку по городу или светское мероприятие Белла надевает спортивные шорты или брюки в комплекте с босоножками, ботильонами или туфлями на каблуке. Она доказывает на своем примере: спортивные вещи и изящные шпильки сочетаются.
Сочетание юбки карго и кроссовок
Белла часто воссоздает образцы «уродливой моды» — тренда, в основе которого удобная, но некрасивая в традиционном понимании одежда. Такая эстетика помогает сохранить и подчеркнуть собственную исключительность, и эта философия, судя по всему, близка супермодели. Например, для прогулки в парке Хадид выбрала длинную юбку карго с отстегивающимся низом, которую дополнила высокими носками и массивными кроссовками.
Бомбер — базовая верхняя одежда
Джиджи любит бомберы. Она носит их с худи, широкими джинсами и миниатюрными элегантными сумочками. И в любой ситуации выглядит как минимум нетривиально.
Асимметричные топы как способ самовыражения
На Белле можно часто видеть асимметричные топы и одежду со смелыми вырезами. Модель экспериментирует с привычными для нее кроп-топами и выбирает самые неожиданные фасоны.
Свитер вместо шарфа
Белла часто носит свитер как шарф, небрежно накинув на плечи. Она подбирает трикотаж в тон остальной одежде и завязывает свитер поверх майки или пиджака.
Чьи модные решения вам ближе: Джиджи или Беллы? Какие приемы вы взяли бы на заметку?