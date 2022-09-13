13 стильных приемов сестер Хадид, которые перевернули мир моды с ног на голову

Наряды, которые увидят миллионы, часто требуют от своей обладательницы смелости и решительности. Это супермодели Белла и Джиджи Хадид знают отлично. Сначала весь мир разглядывает их образы с некоторым недоумением, затем с интересом, и вот уже модницы подхватывают тренды, запущенные с легкой руки сестер.



Мы в ADME рассмотрели гардеробы моделей и выудили приемы, которыми пользуются Белла и Джиджи, чтобы не оставаться незамеченными.

Торчащие стринги

Деталь гардероба, напоминающая образы Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, вернулась в моду. Высокие стринги, выглядывающие из-под брюк с экстремально низкой посадкой, вновь набирают популярность. И не последнюю роль здесь сыграла Белла Хадид. Недавний выход модели в свет в кроп-топе и кожаных брюках с низкой посадкой вызвал всеобщий интерес, потому что изюминкой образа стали черные стринги, виднеющиеся из-под брюк.

Кожаные вещи — в центре образа

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Белла и Джиджи любят использовать в создании своего образа брюки, блейзеры и плащи из кожи. Этот тренд из прошлого представлен в гардеробах сестер Хадид в основном в черных и карамельных оттенках. Их наряды могут полностью состоять из кожаной одежды или содержать лишь один такой элемент, который девушки удачно миксуют с другими вещами.

Очки практически в любом образе

ACau / SIPA / SIPA / East News , Cyril Pecquenard / East News

Джиджи — поклонница солнцезащитных очков. Супермодель предпочитает необычные оправы и яркие цвета. Футуристичные, напоминающие стиль героев «Матрицы», или романтичные очки «кошачий глаз» с цветными стеклами — Джиджи не ограничивает себя и смело сочетает разные формы как с утонченными, так и со спортивными нарядами.

Высокие носки

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Белла Хадид не боится нестандартных сочетаний. Например, надевает длинные спортивные носки, поло и клетчатую юбку. И хотя многие модницы смотрят на этот ансамбль с легким недоумением, Белла знает, что выглядит невероятно стильно.

Кроп-топы в числе базовых вещей гардероба

Deruel Jessy / News Pictures / East News

Укороченные футболки, свитшоты и топы — важный элемент образов сестер Хадид. Белла носит кроп-топы вне зависимости от сезона, даже в осеннее и зимнее время.

Использование одной пуговицы

White Label / East News

Джиджи стилизует кардиганы и рубашки так, что они становятся главными элементами наряда. Она использует простой трюк: застегивает только одну пуговицу, тем самым добавляя образу эффект небрежности и кокетливо демонстрируя идеальный пресс.

Джинсовые вещи оверсайз

FGA+LSN / KCS / East News

Белла нередко носит одежду из денима. Модель любит эксперименты и в этой области: она выбирает массивный мешковатый наряд, уравновешивает его светло-коричневым укороченным топом и получает свежий образ. Джинсовые вещи свободного кроя абсолютно не лишают ее женственности.

Комбинезоны на повседневку

ABACA / Abaca / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Джиджи любит комбинезоны. В ее гардеробе есть разные модели: повседневные и вечерние, с узкими брюками и с широкими, с закрытым верхом и на тонких бретелях. Супермодель сочетает их с остроносыми или грубыми ботинками, разбавляя образ украшениями и солнцезащитными очками с цветными линзами.

Сочетание спортивной одежды и каблуков

Cyril Pecquenard / East News , East News

На прогулку по городу или светское мероприятие Белла надевает спортивные шорты или брюки в комплекте с босоножками, ботильонами или туфлями на каблуке. Она доказывает на своем примере: спортивные вещи и изящные шпильки сочетаются.

Сочетание юбки карго и кроссовок

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Белла часто воссоздает образцы «уродливой моды» — тренда, в основе которого удобная, но некрасивая в традиционном понимании одежда. Такая эстетика помогает сохранить и подчеркнуть собственную исключительность, и эта философия, судя по всему, близка супермодели. Например, для прогулки в парке Хадид выбрала длинную юбку карго с отстегивающимся низом, которую дополнила высокими носками и массивными кроссовками.

Бомбер — базовая верхняя одежда

TNYF / WENN.com / agefotostock / East News , Laurent Salmon / KCS / East News

Джиджи любит бомберы. Она носит их с худи, широкими джинсами и миниатюрными элегантными сумочками. И в любой ситуации выглядит как минимум нетривиально.

Асимметричные топы как способ самовыражения

На Белле можно часто видеть асимметричные топы и одежду со смелыми вырезами. Модель экспериментирует с привычными для нее кроп-топами и выбирает самые неожиданные фасоны.

Свитер вместо шарфа

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , East News

Белла часто носит свитер как шарф, небрежно накинув на плечи. Она подбирает трикотаж в тон остальной одежде и завязывает свитер поверх майки или пиджака.

Чьи модные решения вам ближе: Джиджи или Беллы? Какие приемы вы взяли бы на заметку?