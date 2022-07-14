13 звездных шляпок, которые перетянули все внимание на себя
Мы постоянно видим знаменитостей в разных нарядах — и в экстравагантных, и в элегантных, и в очаровательных. И многие из этих образов действительно притягивают взгляд, да так, что не отпустит, пока не рассмотришь все детали. Но что, если такая деталь будет одна и в виде эффектной шляпки? Кажется, есть риск, что все внимание публики достанется головному убору, а не звезде.
Мы в ADME решили вспомнить знаменитостей, чьи шляпки оказались настолько броскими, что приковали к себе множество взглядов.
Сара Джессика Паркер
Актриса известна своей страстью к впечатляющим нарядам, в которых она появляется на звездных мероприятиях. Одним из таких событий является бал Института костюма Met Gala. В 2015 году, когда темой бала был Восток, Сара Джессика Паркер появилась в ошеломительном образе. Ее головной убор представлял собой красные языки пламени и был украшен лентами, помпонами и кисточками.
Сара Джессика Паркер из года в год тщательно подходит к тому, чтобы разработать образ, в котором она появится на мероприятии Met Gala. Как рассказала сама актриса, вместе с дизайнером они тратят на работу над одним нарядом вплоть до 10 месяцев. И образ 2022 года на тему «позолоченного гламура» (концепция, вдохновленная излишеством и грандиозностью Нью-Йорка старых времен) не стал исключением. Дизайнер рассказал, что шляпка с вуалью вдохновлена роскошью и упадком позолоченного века (так называют эпоху во второй половине XIX века в Америке, когда наблюдался быстрый экономический рост).
Принцесса Беатрис
У принцессы Беатрис есть особенный стиль, ее фирменный гардероб часто дополняется эффектным головным убором. Который, кстати, иногда вызывает у публики смешанные эмоции. Принцесса обычно посещает королевские скачки несколько раз в течение сезона. И на одну из гонок она надела весьма яркую, привлекающую внимание оранжевую шляпку, которая выглядела так, будто была украшена кусочком апельсиновой корочки.
Леди Гага
Придется сильно постараться, чтобы найти кого-то более экстравагантного, чем Леди Гага. Многие знают певицу благодаря ее эпатажному стилю, которому она следует не только на концертах и в клипах, но и в жизни. Во время продвижения одного бренда на выставке в Лас-Вегасе Леди Гага была в похожем на шляпу от солнца головном уборе, сделанном из волос. И хотя многие источники утверждают, что шляпка изготовлена из собственных волос певицы, удостовериться в этом наверняка мы не можем.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон много лет выпускает духи под своим именем. Она выбирает образы, вдохновленные дизайном флаконов, когда представляет новый парфюм общественности. На одной из презентаций аромата «Кан Кан» в Лондоне актриса дополнила свой образ белой шляпкой с пышной сеточкой.
Хелена Бонем Картер
Актриса известна многим своим особенным бунтарским стилем. И на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» она не изменила своему вкусу. Хелена Бонем Картер появилась в простом темно-зеленом платье с пышным розовым цветком на голове.
Рианна
Рианна не устает радовать поклонников своими яркими нарядами, она смело экспериментирует со стилем. Однажды на неделе моды в Париже в дополнение к своему броскому образу певица надела шапку с кроличьими ушками.
Принцесса Евгения
Принцесса Евгения, как и ее сестра, принцесса Беатрис, — ярая любительница экстравагантных головных уборов. Не стала исключением и свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на которую принцесса надела голубую шляпку с пурпурными цветами и белыми колосками. Столь неординарные головные уборы взбудоражили общественность, и на сестер обрушилась резкая критика.
Зендея
Кажется, что Зендею точно заметили все гости одной из молодежных вечеринок из-за ее огромной черной шляпы-котелка от Armani, которой она дополнила свой полностью черный наряд. Многие считают, что так она скопировала стиль певца Фаррелла Уильямса.
Бейонсе
В белом элегантном наряде Бейонсе посетила премию NAACP Image Award в 2019 году, где она выиграла в номинации «Артист года». Такой ассиметричный костюм певица дополнила своеобразной шляпой неправильной формы.
Натали Дормер
Женщинам на королевских конных скачках в Аскоте необходимо носить шляпку с основанием не менее 10 см — так того требует дресс-код. И многие дамы не упускают возможности покрасоваться в роскошных головных уборах на этом мероприятии. Вот и Натали Дормер однажды появилась на скачках в очаровательной персиковой шляпке с рюшами.
Кейт Миддлтон
Представительницы королевской семьи довольно часто носят головные уборы. И Кейт Миддлтон не исключение. Во время одного из деловых визитов в честь празднования Дня Канады в Оттаве на герцогине была эффектная красная шляпка с кленовыми листьями — официальным символом страны.
Ким Кардашьян
На конных скачках «Кентукки Дерби» женщины придерживаются одной традиции: они появляются там в элегантных нарядах и ярких, богато украшенных шляпках. Однажды эти скачки посетила Ким Кардашьян, дополнив свой наряд серой волнистой шляпкой с перьями.
А вам нравится носить шляпки?