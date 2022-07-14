13 звездных шляпок, которые перетянули все внимание на себя

Мы постоянно видим знаменитостей в разных нарядах — и в экстравагантных, и в элегантных, и в очаровательных. И многие из этих образов действительно притягивают взгляд, да так, что не отпустит, пока не рассмотришь все детали. Но что, если такая деталь будет одна и в виде эффектной шляпки? Кажется, есть риск, что все внимание публики достанется головному убору, а не звезде.

Мы в ADME решили вспомнить знаменитостей, чьи шляпки оказались настолько броскими, что приковали к себе множество взглядов.

Сара Джессика Паркер

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Актриса известна своей страстью к впечатляющим нарядам, в которых она появляется на звездных мероприятиях. Одним из таких событий является бал Института костюма Met Gala. В 2015 году, когда темой бала был Восток, Сара Джессика Паркер появилась в ошеломительном образе. Ее головной убор представлял собой красные языки пламени и был украшен лентами, помпонами и кисточками.

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Сара Джессика Паркер из года в год тщательно подходит к тому, чтобы разработать образ, в котором она появится на мероприятии Met Gala. Как рассказала сама актриса, вместе с дизайнером они тратят на работу над одним нарядом вплоть до 10 месяцев. И образ 2022 года на тему «позолоченного гламура» (концепция, вдохновленная излишеством и грандиозностью Нью-Йорка старых времен) не стал исключением. Дизайнер рассказал, что шляпка с вуалью вдохновлена роскошью и упадком позолоченного века (так называют эпоху во второй половине XIX века в Америке, когда наблюдался быстрый экономический рост).

Принцесса Беатрис

AP / East News

У принцессы Беатрис есть особенный стиль, ее фирменный гардероб часто дополняется эффектным головным убором. Который, кстати, иногда вызывает у публики смешанные эмоции. Принцесса обычно посещает королевские скачки несколько раз в течение сезона. И на одну из гонок она надела весьма яркую, привлекающую внимание оранжевую шляпку, которая выглядела так, будто была украшена кусочком апельсиновой корочки.

Леди Гага

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

Придется сильно постараться, чтобы найти кого-то более экстравагантного, чем Леди Гага. Многие знают певицу благодаря ее эпатажному стилю, которому она следует не только на концертах и в клипах, но и в жизни. Во время продвижения одного бренда на выставке в Лас-Вегасе Леди Гага была в похожем на шляпу от солнца головном уборе, сделанном из волос. И хотя многие источники утверждают, что шляпка изготовлена из собственных волос певицы, удостовериться в этом наверняка мы не можем.

Пэрис Хилтон

ACE / SIPA / East News

Пэрис Хилтон много лет выпускает духи под своим именем. Она выбирает образы, вдохновленные дизайном флаконов, когда представляет новый парфюм общественности. На одной из презентаций аромата «Кан Кан» в Лондоне актриса дополнила свой образ белой шляпкой с пышной сеточкой.

Хелена Бонем Картер

AP / East News

Актриса известна многим своим особенным бунтарским стилем. И на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» она не изменила своему вкусу. Хелена Бонем Картер появилась в простом темно-зеленом платье с пышным розовым цветком на голове.

Рианна



ABACA / East News

Рианна не устает радовать поклонников своими яркими нарядами, она смело экспериментирует со стилем. Однажды на неделе моды в Париже в дополнение к своему броскому образу певица надела шапку с кроличьими ушками.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения, как и ее сестра, принцесса Беатрис, — ярая любительница экстравагантных головных уборов. Не стала исключением и свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на которую принцесса надела голубую шляпку с пурпурными цветами и белыми колосками. Столь неординарные головные уборы взбудоражили общественность, и на сестер обрушилась резкая критика.

Зендея

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Кажется, что Зендею точно заметили все гости одной из молодежных вечеринок из-за ее огромной черной шляпы-котелка от Armani, которой она дополнила свой полностью черный наряд. Многие считают, что так она скопировала стиль певца Фаррелла Уильямса.

Бейонсе

В белом элегантном наряде Бейонсе посетила премию NAACP Image Award в 2019 году, где она выиграла в номинации «Артист года». Такой ассиметричный костюм певица дополнила своеобразной шляпой неправильной формы.

Натали Дормер

Женщинам на королевских конных скачках в Аскоте необходимо носить шляпку с основанием не менее 10 см — так того требует дресс-код. И многие дамы не упускают возможности покрасоваться в роскошных головных уборах на этом мероприятии. Вот и Натали Дормер однажды появилась на скачках в очаровательной персиковой шляпке с рюшами.

Кейт Миддлтон

AP / East News

Представительницы королевской семьи довольно часто носят головные уборы. И Кейт Миддлтон не исключение. Во время одного из деловых визитов в честь празднования Дня Канады в Оттаве на герцогине была эффектная красная шляпка с кленовыми листьями — официальным символом страны.

Ким Кардашьян

На конных скачках «Кентукки Дерби» женщины придерживаются одной традиции: они появляются там в элегантных нарядах и ярких, богато украшенных шляпках. Однажды эти скачки посетила Ким Кардашьян, дополнив свой наряд серой волнистой шляпкой с перьями.

А вам нравится носить шляпки?