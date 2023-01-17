14 особенностей жизни в Норвегии, к которым приезжим никак не привыкнуть, а местным хоть бы хны

Скандинавские страны отличаются особой культурой, и Норвегия не исключение. Кроме зачаровывающих пейзажей, северного сияния и уютных городков, там есть особое сокровище — люди. Менталитет потомков викингов хоть и может показаться странным для иностранцев, но во многом вызывает уважение.

1. Не запасаются едой впрок

В некоторых странах принято покупать продукты сразу на 1–2 недели вперед. Наперекор такому практичному подходу идут многие норвежцы. Они предпочитают не планировать свой быт на долгий срок и ходят в магазин чуть ли не каждый день.

2. Придумали суши с лососем

На первый взгляд суши с лососем — классическое сочетание. Вот только в Японии это блюдо изначально не готовили, ведь японский лосось подвержен заражению паразитами. Все изменилось в середине 80-х, когда Норвегии нужно было что-то делать с избытком этой рыбы и ее стали продавать за границу. Норвежцы провели настолько успешную маркетинговую кампанию, что убедили японцев и весь остальной мир делать суши с норвежским лососем.

3. Следуют сложной системе негласных норм поведения

Норвежцы — спокойный и доброжелательный народ. Но иностранцу влиться в местное общество не просто. Норвежская культура предполагает большое количество негласных норм, которые требуется соблюдать на публике. Например, считается зазорным общаться с незнакомцами. Также норвежцы не заходят в лифт, если там больше 3 человек.

4. Используют множество диалектов

В норвежском языке существует множество диалектов и акцентов. Различия между ними могут смутить иностранцев. Стоит ли углубляться в лингвистические дебри при изучении этого сложного языка, мнения расходятся. Начинающим рекомендуют первым делом сосредоточиться на диалекте Осло и лишь затем погружаться в другие.

5. Спят с открытым окном даже в холод

Норвежцы считают, что младенцам полезно спать на улице даже зимой. Подобного подхода местные жители продолжают придерживаться и во взрослой жизни, потому спят с открытым окном в холодной спальне. Главное, считают они, закутаться в теплое пуховое одеяло. При этом супруги предпочитают укрываться на одной кровати отдельными одеялами, чтобы не мешать друг другу.

6. Гуляют в любую погоду

Норвежцы ценят времяпрепровождение на свежем воздухе. Они считают, что не бывает плохой погоды, а бывает плохая одежда. Поэтому местные жители не ждут тепла и солнца, а просто хорошенько одеваются и отправляются на прогулку при любых обстоятельствах. На этот счет у них даже есть присказка: «Вы никогда не будете в плохом настроении на прогулке».



7. Минимизируют общение в магазинах с помощью технологий

Норвежцы прослыли интровертами. Чтобы меньше общаться с незнакомыми людьми, они используют кассы самообслуживания, сервисы доставок или совершают покупки в специальных магазинах без продавцов. Для входа в такой магазин и оплаты нужно использовать специальное приложение на телефоне.

8. Смотрят фильмы и передачи без дублирования

В Норвегии обычно не дублируют фильмы и телевизионные передачи. Многие из них идут на английском, возможно, поэтому уровень знания иностранного языка в этой стране высок. У большинства скандинавов есть легкий акцент, но некоторые говорят по-английски так хорошо, что кажется, будто это их родной язык.

9. В детском саду учат навыкам выживания в дикой природе

Норвежские дети не посещают привычные нам занятия для дошкольников — вместо этого взрослые их учат навыкам выживания на природе. Например, рассказывают, какие ягоды можно собирать в лесу, а какие из них ядовитые. Или как правильно наливать воду в кувшин из ручья. Многие из этих знаний норвежцы используют уже во взрослой жизни, когда выезжают на отдых в лес.

10. Не любят выделяться

На норвежскую культуру сильное влияние оказала социальная концепция «закон Янте». Она была описана датско-норвежским писателем Акселем Сандемосе в книге «Беглец пересекает свой след» (1933). Согласно ей, индивидуальный успех не приветствуется. Поэтому в Норвегии не принято хвастаться личными достижениями и богатством. Этот подход отражается и в одежде: демонстрировать достаток с помощью моды не принято.

11. Следуют нетипичному офисному дресс-коду

Демократичный подход норвежцев распространяется даже на сферу бизнеса. По принятым в других странах меркам их деловой дресс-код будет считаться неформальным и повседневным. Так, можно встретить даже деловых людей с рюкзаками. Другой пример нестандартного отношения норвежцев к одежде — использование галстука. Если мужчина собирается на работу, то, скорее всего, он наденет джемпер и брюки без галстука. А вот на вечеринку галстук повяжет.

12. Считают тако и пиццу национальными блюдами





Настоящая «норвежская пицца» из местной пиццерии. © djbroiler / Reddit

Традиционная норвежская кухня основана на натуральных продуктах. Она сильно отличается от континентальной за счет использования дичи и рыбы. Мало кто знает, что тако тоже национальное блюдо Норвегии. Его готовят по пятницам, и хотя рецепт немного отличается от мексиканского, норвежцы любят его всем сердцем. Другое культовое блюдо — пицца. Ее едят с особым белым соусом из сметаны или посыпают картошкой фри.

13. Придерживаются необычных правил столового этикета

За столом обычно используется «правило норвежской руки». Это значит, что во время обеда предпочтительнее протянуться за нужным предметом, чем попросить его передать. Такой подход порой вызывает непонимание у приезжих из других стран, например из Великобритании, где этикет подразумевает противоположное. Кроме этого, норвежцы обязательно используют приборы для всех блюд, в том числе для «пальчиковых».

14. Катаются на лыжах летом

Лето — отличное время, чтобы покататься на роликовых коньках и самокатах. Но только не в Норвегии. Там так любят лыжи, что проводят лыжные тренировки без снега — на роликовых лыжах. Вид спорта, в котором используются лыжные палки со специальными наконечниками и роликовые лыжи, называется скандинавский блейдинг. Преимущества скандинавских коньков аналогичны преимуществам беговых лыж, если те использовать правильно. Но ездить таким способом опаснее, чем на роликах, поскольку палки делают сложным сохранение баланса и координации.