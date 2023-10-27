14 штуковин, назначение которых без инструкции и за большие деньги не разгадаешь

Некоторые вещи мы видим кучу раз, но даже не подозреваем об их назначении. Наивно полагаем, что перед нами какие-то безделушки. А они потом оказываются очень даже полезными. Сегодня мы решили пролить на них свет и узнать, наконец, для чего же они нужны.

«Что это за большая выемка, которая бывает на бутылках с молоком?»

На самом деле это выемка не даст бутылке взорваться, если она вдруг упадет или замерзнет. Эта штука просто выскочит. © AtomixSpark / Reddit

Ага, и оно не взорвется от повышения давления в бутылке, если человек, живущий с вами, забудет про него, и оно испортится. © mechakreidler / Reddit

«Нашел среди случайного хлама в ящике. Легкая пружина с утяжеленными пластиковыми концами»

Это ручной эпилятор для удаления волос на лице. © mikitty03 / Reddit



«Что за зеленая штука обнаружилась внутри насадки для душа?»

Этот маленький разноцветный элемент внутри душевой лейки помогает снизить мощность потока воды. © TeamRayRay / Reddit

«Для чего нужна эта дополнительная пуговица на моей рубашке?»

Эта пуговица служит для того, чтобы можно было расстегнуть рубашку так, чтобы не выглядеть слишком оголенным. © Bigbanghead / Reddit

«Что это за стеклянный предмет? Он довольно тяжелый, с очень узким отверстием сверху»

«На каждом колесном ободе у моих велосипедов есть такие дырки. Это нормально или мне стоит обратиться к продавцу?»

Я только что провел собственное небольшое исследование. Оказывается, это отверстие нужно для выпуска воды, которая попадает в него через отверстия для спиц. Так что не волнуйтесь. © Unknown author / Reddit

«Что это за дополнительный кусочек пластика между кнопкой с символом „слэш“ и клавишей ввода?»

На некоторых клавиатурах клавиша ввода бывает L-образной формы, а на других — прямоугольная, как здесь. И даже если производитель выпускает оба типа, он использует один и тот же корпус для упрощения производства. © zeppindorf / Reddit



«Только спустя кучу лет я узнал, что этот дополнительный контейнер в крышке предназначена для отделения жидкости от других продуктов»

«В чем практичность это крышки?»

Она для пожилых людей, которые не могут справиться с подобной крышкой с защитой от детей. © Lumpkyns / Reddit

Или для людей, которым просто не нужна эта защита от детей. © TXFDA / Reddit

«Для чего нужна изогнутая штука на кольцах у ножниц?»

Это удлиненная ручка для среднего пальца. Она позволяет лучше направлять ножницы, используя средний палец для изменения угла. © plotthick / Reddit

«Я ношу эту рубашку уже много лет и понятия не имею, что этот карман около воротника? Он есть с обеих сторон»

Скорее всего, это поло для людей, работающих в правоохранительных органах, а карман предназначен для крепления микрофона. © RunWithTheShadows / Reddit

«Стирала лифчики в раковине. Когда закончила, увидела в воде этот кусок пластика. Это что вообще?»

Скорее всего, эта штуковина пришла на смену привычным штрих-кодам. С их помощью продавцы хранят информацию о товаре: артикул, партию, серийный номер. © Halberdin / Reddit

Да, эти RFID-метки некоторые розничные магазины используют в качестве альтернативы штрих-кодам. © MasonInk / Reddit

«Похоже на носок с хоботом. Это как носить-то вообще?»

На самом деле его надо вывернуть, засунуть внутрь носка и вложить в него грелку. © mims78 / Reddit

«Вот такой металлический полукруг с шипом нашел у себя в кухонном ящике»

Это специальные приспособления для того, чтобы мясо во время запекания не касалось дна посуды. Обычно в комплекте бывает 4-5 штук. © Ambitious-Score-5637 / Reddit