14 вещей, которые назвали в честь известных людей. А нам и невдомек было

В сказках лягушки превращаются в принцев, а в реальной жизни бывает наоборот: оказывается, у самого принца Чарльза есть тезка в животном мире. Именами знаменитостей называют астероиды и автомобили, мух и пауков. А иногда в имена нарицательные превращаются фамилии изобретателей той или иной вещи.

Для нас в ADME стала сюрпризом пицца имени Аврил Лавинь, а вот то, что паука назвали в честь Эндрю Гарфилда, показалось вполне логичным. Почитайте и вы о причудливых названиях, происхождение которых известно далеко не всем.

Лягушка в честь принца Чарльза

Эта маленькая квакша (Prince Charles stream tree frog) обитает в Эквадоре и счатается вымирающей. В 2012 году ее назвали именем принца Уэльского в честь признания его заслуг в области защиты природы.

Кофта в честь графа Кардигана

Название кофты на пуговицах, имеющей V-образный вырез, — имя, ставшее нарицательным. Этот вид одежды был назван в честь 7-го графа Кардигана, генерал-майора британской армии Джеймса Бруденелла, жившего в XIX веке. Предположительно, Бруденелл изобрел кардиган после того, как заметил, что фалды его пальто случайно сгорели в камине. Популяризацию кардиганов среди женщин приписывают Коко Шанель.

Орех в честь химика Джона Макадама

Этот сладковатый орех с толстой скорлупой родом из Австралии впервые описал ботаник Фердинанд фон Мюллер в 1858 году. Сначала орех называли по-разному — «маручи», «гавайский орех», «джиндилли» и так далее. Но в конце концов за ним закрепилось название «макадамия», данное ему Мюллером в честь своего друга — известного химика, доктора медицины Джона Макадама.

Комплекс упражнений в честь физиотерапевта Йозефа Пилатеса

Вид фитнеса пилатес изобрел немецкий спортсмен Йозеф Пилатес в начале ХХ века. Разработанный им комплекс физических упражнений для выполнения в медленном темпе предназначался для развития гибкости и силы мышц. И хотя сам автор метода называл его контрологией, позже закрепилось другое название — «пилатес», по фамилии создателя.

Декольте в честь героини Одри Хепберн

В 1953 году молодой дизайнер Юбер Живанши только успел открыть собственное ателье, поэтому, когда ему сообщили, что его посетит «мисс Хепберн», он был впечатлен. Живанши думал, что к нему придет звезда — популярная тогда актриса Кэтрин Хепберн, и с нетерпением ждал встречи. Но вместо нее он увидел незнакомую ему худенькую девушку по имени Одри: только снявшаяся в «Римских каникулах», актриса еще не была так известна. А вот она, напротив, хорошо знала творчество Живанши, и хотела надеть его наряды на съемки нового фильма «Сабрина». Дизайнер сказал, что у него нет времени, чтобы шить их, и Одри выбрала готовую одежду из имевшейся у него в мастерской. После фильма эти наряды стали легендарными, а четырехугольный вырез-лодочка на одном из платьев вошел в историю моды как «декольте Сабрины».

Автомобиль в честь Никола Теслы

Никола Тесла посвятил свою жизнь изучению электричества и получил около 300 патентов на свои изобретения. Другой новатор — Илон Маск назвал свой знаменитый электроавтомобиль и одноименную компания по его производству в честь этого выдающегося сербско-американского ученого.

Паук в честь Анджелины Джоли

Паук Aptostichus angelinajolieae, ведущий ночной образ жизни и обитающий в Калифорнии (США), был описан учеными в 2008 году и назван в честь Анджелины Джоли в знак признания ее заслуг во время работы в ООН.

Астероид в честь Элвиса Пресли

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

В 1999 году имя короля рок-н-ролла увековечили необычным способом. Астроном-любитель Джон Броутон, открывший новый астероид, назвал его 17059 Elvis. Это обстоятельство перекликается с названием одного из альбомов знаменитого музыканта — «Принц с другой планеты».

Пицца в честь Аврил Лавинь

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Канадская певица Аврил Лавинь родилась в небольшом городе в провинции Онтарио. Владельцы местной пиццерии знали ее еще подростком: она частенько захаживала туда задолго до своей всемирной славы. Да и позже, когда бывала проездом на родине, была не прочь заглянуть в заведение — об этом свидетельствуют ее многочисленные фото с автографами. В меню пиццерии есть «специальная пицца Аврил Лавинь», а само место пользуется большой популярностью у туристов.

Папоротник в честь Леди Гага

В честь певицы назвали целый род недавно открытых папоротников — Gaga. Биолог Кэтлин Прайер, которой принадлежит эта идея, рассказала, что эти растения размножаются при помощи спор, из которых могут вырасти и мужские, и женские, и двуполые экземпляры. «Мы хотели назвать этот род в честь Леди Гага из-за ее яростной защиты равенства и индивидуального самовыражения».

Слепень в честь Бейонсе

Австралийский слепень, описанный учеными в 2011 году, своим нарядным видом напомнил группе ученых поп-диву Бейонсе. Из-за яркого окончания брюшка, покрытого золотистыми волосками, они назвали насекомое «дивой всех времен среди мух» и дали ему имя Scaptia beyonceae в честь певицы.

Ископаемое в честь Джонни Деппа

Когда ученый Дэвид Легг обнаружил небольшое 4-сантиметровое ископаемое с заостренными клешнями, жившее 505 млн лет назад, он сразу же подумал об Эдварде Руки-Ножницы из одноименного фильма. К тому же Дэвид — фанат Джонни Деппа, так что ему не пришлось долго думать над названием древнего существа. Он дал ему имя в честь актера — Kootenichela deppi.

Дыня в честь Джастина Тимберлейка

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

В 2014 году израильские фермеры были так впечатлены предстоящим приездом звезды, что назвали в его честь сорт дынь. У «дыни Джастина» сладкий вкус, а хранится она 3 недели.

Паук в честь Эндрю Гарфилда

Может, Эндрю Гарфилд и не обладает сверхспособностями, как его герой из серии фильмов про Человека-паука, но зато у Гарфилда теперь есть тезка в мире дикой природы. Актер вдохновил биологов назвать его именем небольшого паучка Pritha garfield, открытого в Иране.