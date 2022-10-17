14 знаменитых женщин доказали, что на красной дорожке выглядеть ослепительно можно и в мужской одежде
Как правило, знаменитые женщины посещают разные светские мероприятия в ярких пышных платьях. Но некоторые известные дамы считают, что шикарно можно выглядеть и в мужских нарядах. И с этим сложно поспорить, если сравнить, как сидят наряды от-кутюр на моделях-мужчинах и на известных представительницах мира шоу-бизнеса.
Хайди Клум в костюме от Dolce & Gabbana
Джулия Робертс и звездный стилист Элизабет Стюарт в одинаковых мужских костюмах от Givenchy
Трейси Эллис Росс в наряде от модного бренда Pyer Moss
Эмбер Херд в наряде от Saint Laurent
Тони Гаррн в наряде от молодого итальянского бренда Off-White
Гвендолин Кристи в наряде от Dior
Джулия Робертс в шикарном ансамбле от Gucci
Певица Келли Роуленд в белом костюме AnnaKiki
Билли Айлиш в бежевом комплекте от Prada
Ким Кардашьян в пальто и лаймово-зеленом комплекте от Prada из мужской коллекции осень-2022
Габриэль Юнион в шортах и рубашке с вышивкой от Valentino
Гвендолин Кристи в пальто с цветочной вышивкой из мужской коллекции Dior
Зендея в мужском костюме от бренда Berluti
Британская певица Элла Мэй в костюме от Versace
Канадская модель Винни Харлоу в мужском костюме от Prada
Хотим спросить наших читательниц, а какую одежду вы предпочитаете: строго женскую, или унисекс тоже не обходите стороной?
Фото на превью www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News
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