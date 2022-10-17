14 знаменитых женщин доказали, что на красной дорожке выглядеть ослепительно можно и в мужской одежде

Как правило, знаменитые женщины посещают разные светские мероприятия в ярких пышных платьях. Но некоторые известные дамы считают, что шикарно можно выглядеть и в мужских нарядах. И с этим сложно поспорить, если сравнить, как сидят наряды от-кутюр на моделях-мужчинах и на известных представительницах мира шоу-бизнеса.

Хайди Клум в костюме от Dolce & Gabbana

courtesy Dolce Gabbana vi / SIPA / Sipa Press / East News , IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

Джулия Робертс и звездный стилист Элизабет Стюарт в одинаковых мужских костюмах от Givenchy

Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Трейси Эллис Росс в наряде от модного бренда Pyer Moss

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Эмбер Херд в наряде от Saint Laurent

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Тони Гаррн в наряде от молодого итальянского бренда Off-White

x / Avalon / Photoshot / East News , Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

Гвендолин Кристи в наряде от Dior

Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News , Invision / Invision / East News

Джулия Робертс в шикарном ансамбле от Gucci

Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Певица Келли Роуленд в белом костюме AnnaKiki

MARCO BERTORELLO / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Билли Айлиш в бежевом комплекте от Prada



Invision / Invision / East News

Ким Кардашьян в пальто и лаймово-зеленом комплекте от Prada из мужской коллекции осень-2022

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Габриэль Юнион в шортах и рубашке с вышивкой от Valentino



Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News

Гвендолин Кристи в пальто с цветочной вышивкой из мужской коллекции Dior

YANNIS VLAMOS / SIPA / Sipa Press / East News

Зендея в мужском костюме от бренда Berluti

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News , East News

Британская певица Элла Мэй в костюме от Versace

AFP / East News

Канадская модель Винни Харлоу в мужском костюме от Prada

Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News , Steve Ross / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Хотим спросить наших читательниц, а какую одежду вы предпочитаете: строго женскую, или унисекс тоже не обходите стороной?