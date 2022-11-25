14 звезд, которые решили носить свои седые волосы с гордостью

Недавно 64-летняя актриса Энди Макдауэлл выступала на Неделе моды в Париже и хвасталась своими роскошными седыми волосами. Она написала трогательный пост у себя в социальной сети: «Для меня честь представлять женщин определенного возраста». Многие другие актеры тоже любят естественный вид своих волос, и вот 14 из них.