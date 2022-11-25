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14 звезд, которые решили носить свои седые волосы с гордостью

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Недавно 64-летняя актриса Энди Макдауэлл выступала на Неделе моды в Париже и хвасталась своими роскошными седыми волосами. Она написала трогательный пост у себя в социальной сети: «Для меня честь представлять женщин определенного возраста». Многие другие актеры тоже любят естественный вид своих волос, и вот 14 из них.

1. Энди Макдауэлл

Byron Purvis / SIPA / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

2. Пирс Броснан

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © piercebrosnanofficial / Instagram

3. Эрик Дэйн

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / East News, © realericdane / Instagram

4. Мэтт Леблан

5. Тан Франс

6. Джейн Фонда

7. Джейми Ли Кёртис

8. Тиа Маури

9. Хелен Миррен

10. Джефф Бриджес

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, © thejeffbridges / Instagram

11. Роберт Де Ниро

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

12. Ричард Гир

Courtesy Everett Collection / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

13. Стейси Лондон

14. Крис Пайн

MICHAEL TRAN / AFP / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Вы красите волосы или вам больше нравится их естественный вид? Что вы думаете об окраске волос? Расскажите нам в комментариях!

Фото на превью Byron Purvis / SIPA / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
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AdMe/Культура/14 звезд, которые решили носить свои седые волосы с гордостью
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