14 звезд, которые решили носить свои седые волосы с гордостью
Недавно 64-летняя актриса Энди Макдауэлл выступала на Неделе моды в Париже и хвасталась своими роскошными седыми волосами. Она написала трогательный пост у себя в социальной сети: «Для меня честь представлять женщин определенного возраста». Многие другие актеры тоже любят естественный вид своих волос, и вот 14 из них.
1. Энди Макдауэлл
2. Пирс Броснан
3. Эрик Дэйн
4. Мэтт Леблан
5. Тан Франс
6. Джейн Фонда
7. Джейми Ли Кёртис
8. Тиа Маури
9. Хелен Миррен
10. Джефф Бриджес
11. Роберт Де Ниро
12. Ричард Гир
13. Стейси Лондон
14. Крис Пайн
Вы красите волосы или вам больше нравится их естественный вид? Что вы думаете об окраске волос? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью Byron Purvis / SIPA / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
Поделиться этой статьёй