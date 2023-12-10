14 звезд, которые решили постареть как-нибудь потом

Говорят, невозможно вечно оставаться молодым. Но как же тогда объяснить то, что на некоторых людей время будто вообще не действует, и они как выглядели юными, тонкими да звонкими, так и продолжают так выглядеть даже после 50 лет? Для наглядности мы приготовили фотографии звезд, которые, видимо, вообще не думают стареть.

1. Кейт Бекинсейл

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News

Кейт еще в детстве решила, что будет актрисой. Поразительно, но свою первую роль она получила еще будучи студенткой. Хотя ее первый крупный фильм «Разрушенный дворец» не имел особого успеха, вскоре после него девушке предложили роль в ленте «Перл-Харбор», которая стала культовой. После него она успела поработать в таких проектах, как «Интуиция», «Другой мир» и «Ван Хельсинг», которые не произвели впечатления на критиков, но понравились зрителям. Актриса до сих пор с удовольствием снимается и радует поклонников.

2. Дуэйн Джонсон

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«Скала» начал свой путь как профессиональный рестлер в WWE. Став популярным, он начал приглядываться к Голливуду. Скромная роль в фильме «Возвращении мумии» открыла ему дорогу к первой главной роли в ленте «Царь скорпионов». С тех пор он посвятил свою жизнь искусству актерской игры.

3. София Вергара

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Карьера этой колумбийской актрисы началась в мире моды, где она работала моделью. Там она вскоре привлекла внимание продюсеров, которые начали приглашать ее в телевизионные проекты. Одна из ролей принесла Софии широкую известность, и она была номинирована на несколько престижных наград. Кстати, ее удостоили звезды на Аллее славы.

4. Эминем

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Успешный рэпер родился 17 октября 1972 года в Сент-Джозефе, штат Миссури. Хотя на протяжении многих лет Эминема критиковали за стиль и музыку, он получил множество наград и высокую оценку за свое творчество. С 1996 по 2020 год рэпер записал 11 студийных альбомов. Эминем также снялся в фильме «8 миля», который стал не только кассовым хитом, но и принес певцу премию «Оскар» за лучшую песню к фильму под названием «Lose Yourself».

5. Кэмерон Диас

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Кэмерон, которая почти 3 десятилетия радовала нас своей актерской игрой, родилась 30 августа 1972 года. «Маска», «Все без ума от Мэри», «Свадьба лучшего друга» и «Ангелы Чарли» навеки будут ассоциироваться у нас именно с ней. И хотя она заявила, что покончила с актерской карьерой, в 2022 году ее уговорили сняться в бодром комедийном боевике «Снова в деле». Так что, кто знает, возможно, она еще передумает и вернется в мир кино.

6. Бен Аффлек

EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Актер, режиссер, продюсер и сценарист родился 15 августа 1972 года. Актер известен нам по таким фильмам, как «Армагеддон», «Влюбленный Шекспир», «Перл-Харбор», «Расплата», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Бен Аффлек получил множество наград, и хотя в его карьере были некоторые неудачи, критики по-прежнему высоко оценивают его актерское мастерство.

7. Дженнифер Гарнер

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Дебютом Дженнифер стала небольшая роль в фильме «Зоя». После нее девушке начали давать и главные, и второстепенные роли в других проектах. Но настоящее признание она приобрела, снявшись в телесериале «Шпионка», за работу в котором получила несколько премий. Зрителям же она особенно понравилась в «Сорвиголове» и «Из 13 в 30».

8. Гвинет Пэлтроу

Robert Hepler / Everett Collection / East News , Patrick T. FALLON / AFP / East News

Именитая актриса дебютировала в фильме «Крик», а чуть позже поразила зрителей в триллере «Семь». В ее фильмографии множество ярких работ, благодаря которым она завоевала огромную популярность и признание. Сейчас Гвинет больше сосредоточена на собственном бизнесе. Кстати, она выпустила несколько кулинарных книг.

9. Джуд Лоу

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

29 декабря 2023 года британскому актеру исполнится 51 год. Поначалу он играл в театре, позже переключился на работу в кино. Больше всего он известен ролями в таких фильмах, как «Гаттака», «Шерлок Холмс», «Холодная гора» и в сериале «Молодой папа».

10. Элизабет Херли

EAST NEWS , Andy Kropa / Invision / East News

Английская модель и актриса больше всего известна по своим ролям в фильмах о приключениях Остина Пауэрса и ленте «Ослепленный желаниями». Но самым ярким событием в ее карьере стало сотрудничество в качестве модели с косметической компанией Estée Lauder. В настоящее время Херли продолжает работать моделью, а также является дизайнером собственной линии пляжной одежды.

11. Идрис Эльба

face to face / Reporter / East News , Invision / Invision / East News

Мало кто знает, но какое-то время Эльба работал диджеем. После его заинтересовала работа на телевидении, и актер начал пробоваться на небольшие роли. Вскоре его кинокарьера пошла в гору, и мы могли увидеть Идриса в таких фильмах, как «Книга джунглей», «Тор: Рагнарек», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Отряд самоубийц» и многих других.

12. Кармен Электра

face to face / Reporter / East News , Invision / Invision / East News

Настоящее имя актрисы и модели — Тара Ли Патрик. Сменить его на Кармен Электра ее уговорил певец Принс. Роль в сериале «Спасатели Малибу» стала в карьере девушки настоящим прорывом, после нее у актрисы было еще несколько ярких работ. Например, в фильме «Знакомство со спартанцами».

13. Карл Урбан

everett225 / Depositphotos.com

Новозеландский актер прославился в Голливуде благодаря ролям в таких фильмах, как «Властелин колец», «Тор: Рагнарек», трилогии «Звездный путь». Актер говорит на немецком языке. Он играет в гольф, катается на горных лыжах и увлекается рыбной ловлей.

14. Рэйчел Вайс

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Evan Agostini / Invision / East News

«Английская роза» Рэйчел Вайс начинала с работы в театре и небольших ролей в кино. После участия в фильме Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» ее карьера взлетела вверх, но настоящим прорывом стали ее роли в фильмах «Мумия», «Мумия возвращается» и «Константин: Повелитель тьмы».

Кстати, Рейчел Вайс до встречи с Дэниелом Крейгом и думать о замужестве не собиралась. Но именно ради него она все-таки пошла под венец и даже взяла фамилию мужа.