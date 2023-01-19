15 находок, которые сразу вызвали у нас волну удивления

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Некоторые ученые считают, что удивляться полезно, потому что это помогает нам лучше концентрироваться. И ведь не только предложение руки и сердца или подарок на день рождения могут стать подобными сюрпризами. Иногда невероятные вещи находятся на самых видных местах, и Reddit полнится такими примерами.

1. «По пути с работы увидел вот такой вот сюрприз»

2. Как вам вот такие «обои» из реальных полноразмерных книг?

3. Отель расположен на спуске со скалы, поэтому цифры в лифте отрицательные

4. «Рамка упала, и стекло разбилось ровно там, где я взмахнул битой»

5. «Я увидела себя на плакате в метро. Кстати, в тот день я шла на еще один матч»

6. Вот что будет, что посветить фонарем на пружинку

7. «У моего друга дома очень высокая библиотека, где приходится перемещаться на веревке»

8. Картинка гор на грузовике идеально совпала в настоящими горами

9. «Нашел двойника своей жены в музее искусств в Чикаго»

10. «В моем городе из спиленных деревьев вырезают грибы»

11. «Нашел огромного муравья у себя дома»

12. Очистки тыквы выглядят как картинки низкого разрешения

13. «Вид из окна самолета такой, будто мы в космосе»

14. В этой мозаике 5 углов

15. «Мои родители нашли секретный проход под лестницей в их новом доме»