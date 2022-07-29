15 пар знаменитостей, чья дружба началась еще до того, как они достигли успеха

Считается, что крепкая дружба положительно влияет на наше внутреннее состояние. Вот почему нам легче пройти через все трудности, когда рядом есть человек, который нас поддерживает. Знаменитостям с их напряженной жизнью тоже нужно плечо, на которое можно опереться.

Мы в ADME верим, что дружба может выдержать испытание временем. Вот несколько дуэтов знаменитостей, которые сблизились задолго до своего восхождения на вершину славы.

1. Ванесса Хадженс и Эшли Тисдейл

Еще до того, как начали совместную работу в «Классном мюзикле», Ванесса и Эшли познакомились на съемках рекламы Sears. С тех пор они крепко сдружились. Ванесса даже стала подружкой невесты на свадьбе Эшли.

2. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр

Лео и Тоби стали приятелями задолго до того, как получили культовые роли в «Титанике» и «Человеке-пауке»: они вместе проходили разные прослушивания. И хотя в последний раз актеры снимались в тандеме в фильме «Великий Гэтсби», а в жизни видятся не так часто, они остаются близкими друзьями уже на протяжении 30 лет.

3. Элизабет Гиллис и Ариана Гранде

Элизабет и Ариана подружились в самом начале своей карьеры на Бродвее. Они познакомились, когда выступали в мюзикле «13», и продолжили вместе работать над хитом Nickelodeon «Виктория-победительница». Несмотря на то, что девушки пошли разными путями, они по-прежнему проводят время вместе и устраивают вечера караоке. Элизабет даже снялась в музыкальном клипе Арианы «Thank You, Next».

4. Джадд Апатоу и Адам Сэндлер

Прежде чем завоевать Голливуд своими кассовыми комедиями, Адам и Джадд пытались добиться успеха в Лос-Анджелесе и жили в одной комнате. Эти двое даже помогали друг другу на съемках дебютных фильмов, пока не стали звездами.

5. Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Обе знаменитости родились в обеспеченных семьях. Они дружат с детства. Ким даже работала стилистом Пэрис до того, как получила известность в реалити-шоу.

6. Бини Фелдштейн и Бен Платт

Invision / Invision / East News

Бродвейские звезды начали дружить, когда им было по 14 лет, и ходили в одну и ту же среднюю школу. Даже спустя столько лет они остаются близкими друзьями.

7. Кендалл Дженнер и Белла Хадид

Супермодели познакомились еще в подростковом возрасте в социальных сетях. Пообщавшись некоторое время в интернете, они решили встретиться и поужинать вместе. А дальнейшую историю их дружбы мы наблюдаем сейчас.

8. Джейми Дорнан и Эндрю Гарфилд

Invision / Invision / East News

Когда британские красавцы пытались пробиться в Голливуд, они снимали одну квартиру вместе с актерами Эдди Редмэйном, Робертом Паттинсоном и Чарли Коксом.

9. Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Два уроженца Массачусетса дружат уже больше 40 лет. Они познакомились в 1980-х, когда жили всего в нескольких кварталах друг от друга и ходили в одну и ту же школу. Даже сейчас Бен и Мэтт вместе пишут сценарии фильмов.

10. Аманда Сейфрид и Мэй Уитман

Дружба звезд сериалов «Дрянные девчонки» и «Хорошие девчонки» на самом деле началась очень давно. В первые дни их пребывания в Голливуде лучшие подружки встречались на красной дорожке.

11. Оуэн Уилсон и Уэс Андерсон

Todd Williamson / Invision / AP / East News

Актеры были приятелями по колледжу и соседями по комнате, когда учились в Техасском университете и их объединяла любовь к кино. Впоследствии они вместе сняли свой первый полнометражный фильм «Бутылочная ракета».

12. Тина Фей и Эми Полер

Комедиантки подружились благодаря Чарне Халперн, которая обучала их импровизации еще в 1993 году. Они сразу же нашли общий язык и продолжали поддерживать друг друга, когда переехали в Нью-Йорк.

13. Мэйси Уильямс и Софи Тернер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Софи и Мэйси познакомились на кастинге «Игры престолов» и сразу же подружились. Тогда они были еще подростками. Пока снимали 8 сезонов сериала, девушки очень сблизились. Софи даже пригласила Мэйси быть подружкой невесты на своей свадьбе с Джо Джонасом.

14. Наоми Уоттс и Николь Кидман

Белокурые красавицы остаются подругами и по сей день. Их 38-летняя дружба началась во время учебы в средней школе в Австралии. Но только после совместных съемок в ленте «Флирт» их отношения стали особенно крепкими.

15. Бритни Спирс и Мадонна

Дружба этих суперзвезд началась несколько десятилетий назад. Недавно Мадонну можно было увидеть на свадьбе Бритни.