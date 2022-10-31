15 персонажей из школьных сочинений, которых мы оживили с помощью искусственного разума

Когда в школе на уроках литературы нам задавали прочитать очередное произведение великого классика, мы с трудом представляли, как на самом деле могут выглядеть главные герои повестей и романов. Сегодня благодаря искусственному интеллекту мы сможем увидеть тех, о ком в свое время написали целую кипу сочинений.

1. Евгений Базаров, «Отцы и дети»

Молодой мужчина лет 30 с длинным и худым лицом, с широким лбом, заостренным носом, тонкими губами, большими зеленоватыми глазами, длинными густыми белокурыми волосами.

2. Акакий Башмачкин, «Шинель»

Пожилой мужчина за 50 лет с редкими рыжими волосами на висках и небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и серо-желтым цветом лица. Носил поношенный мундир рыжевато-мучного цвета.

3. Воланд, «Мастер и Маргарита»

Выглядел он лет на 40, его лицо было загорелым и скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Цвет волос был темным, одна бровь была выше другой, правый глаз был черным, а левый зеленым.

4. Григорий Мелехов, «Тихий Дон»

Красивый молодой человек 19–20 лет. У него была белоснежная улыбка, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях виднелись подсиненные миндалины горячих черных глаз, острые плиты скул были обтянуты коричневой румянеющей кожей. На голове у Григория были жесткие, как конский волос, завитки и спутанная челка.

5. Илья Обломов, «Обломов»

Это был человек лет 32 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно‑серыми глазами. Дома любил носить свой старый восточный халат.

6. Григорий Печорин, «Герой нашего времени»

Привлекательный молодой человек лет 25. Его кожа имела какую‑то женскую нежность, белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные. У него был немного вздернутый нос, карие глаза и зубы ослепительной белизны.

7. Филипп Преображенский, «Собачье сердце»

Господин 60 лет с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Подстриженная его седина скрывалась под колпаком, на носу были очки в золотой оправе. Филипп Филиппович любил носить дома лазоревый халат.

8. Иван Хлестаков, «Ревизор»

Молодой человек 23 лет, тоненький, худенький, с волосами каштанового цвета.

9. Павел Чичиков, «Мертвые души»

Господин средних лет, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Носил фрак брусничного цвета.

10. Родион Раскольников, «Преступление и наказание»

23-летний молодой человек был хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен.

11. Анна Каренина, «Анна Каренина»

Молодая, довольно полная и очень красивая женщина. У нее были блестящие, казавшиеся темными от густых и длинных ресниц серые глаза, румяные губы, черные вьющиеся волосы до плеч. Она была в черном низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старая слоновая кость, полные плечи и округлые руки с тонкою крошечною кистью.

12. Ассоль, «Алые паруса»

Девушка в платье с розовыми цветочками, темно-русая и невысокая, в возрасте от 17 до 20 лет.

13. Георгий Желтков, «Гранатовый браслет»

Молодой человек 30–35 лет. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами, рыжими усами, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине.

14. Лев Мышкин, «Идиот»

Человек лет 26–27 с моложавым бледным лицом и голубыми глазами, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой.

15. Надежда, «Темные аллеи»

Надежде 48 лет, она темноволосая, чернобровая и еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку в своей красной кофте, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.