15+ восхитительных моделей сумочек, с которыми выходят в свет современные королевы и принцессы

Монаршим особам необходимо подбирать образы особенно внимательно, ведь за ними постоянно следят тысячи глаз. Также принцессам и королевам важно соблюдать строгий дресс-код и всегда быть на высоте. Сумочки — неотъемлемая часть образа, как и туфли. Вот несколько случаев, когда аксессуар привлек к себе внимания не меньше, чем владелица.

1. Принцесса Диана и сумочки с тиснением

В 1995 году принцесса приехала с визитом в Париж. Первая леди Франции, Бернадетт Ширак, подарила Диане небольшую лакированную сумочку от Dior с тиснением, имитирующим обивку дивана.

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Сумочка так приглянулась принцессе, что она заказала все возможные вариации цветов и моделей и носила их с завидной регулярностью. Леди Ди так часто появлялась с ними на публике, что модный дом решил отдать принцессе дань уважения и назвал модель «Леди Dior». Сумочки и сейчас не потеряли актуальности.

2. Кейт Миддлтон и акцентные сумочки

HUSSEIN SAMIR / SIPA / East News , HUSSEIN SAMIR / SIPA / East News

Через несколько месяцев после свадьбы пара отправилась в тур по Канаде. Кейт только начинала формировать свой безупречный стиль, поэтому пыталась вписать в строгие образы игривые сумочки. К примеру, к белому платью она подобрала клатч от Anya Hindmarch. Как и принцесса Диана, Кейт обожает этот аксессуар. Однако использует его вовсе не для того, что прикрывать декольте. Герцогиня на приемах держит сумочку в руках — это избавляет ее от необходимости пожимать всем руки.

3. Меган Маркл и круглая сумка

AFP / East News

В отличие от Кейт, Меган любит носить разнообразные сумки. Многие из них имеют жесткую форму. Например, для своего первого рождественского ужина в кругу королевской семьи Меган выбрала круглую коричневую сумочку. Аксессуар перекликался с замшевыми сапогами и шляпкой похожей формы.

4. Камилла и ее кожаная плетенка

Летом герцогиня появилась на публике с шикарной бежевой кожаной плетенкой. Камилла обожает люксовые модели, поэтому не могла пройти мимо этого культового аксессуара. Все модели бренда Bottega Veneta были распроданы еще несколько лет назад, так что, по всей видимости, в руках Камиллы эксклюзив. Стоит сумка отнюдь не дешево — около $ 2,5 тыс. Помимо герцогини поклонницами дизайнера Дэниела Ли, выпустившего сумку, стали также такие звезды, как Рианна, Роузи Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер.

5. Королева Летисия и отпускные сумки

Albert Nieboer / DPA / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

Стиль королевы Испании уже много лет восхищает модниц по всему миру. В отпуске королева изменяет своему строгому стилю и выбирает тканевые и соломенные сумки. В сочетании с сандалиями и струящимися юбками они создают расслабленный образ.

6. Принцесса Диана и клатчи

Не секрет, что принцесса любила клатчи. И вовсе не потому, что они маленькие и их удобно держать в руках. Диана использовала сумочку как способ прикрыть декольте в тот момент, когда она выходила из машины. По словам ее окружения, она так и называла аксессуар — «сумочка для декольте». Женщина тщательно подбирала цвета клатчей. Иногда они сочетались с платьем принцессы, а порой с туфлями.

Дизайнер Аня Хиндмарч рассказывала, что Диана была хорошим клиентом, много смеялась, приходила в магазин без телохранителей и вообще «без суеты». Клатчей у принцессы было множество, причем различных цветов и форм.

7. Одинаковая модель сумочек у Камиллы и Меган Маркл

Кажется, у членов королевской семьи бывают схожие вкусы. Например, в 2020 году Камилла появилась на публике с зеленой кожаной сумочкой с кисточкой. Ранее, в 2018 году, с этой же моделью в свет выходила Меган.

Модель называется «Мини-Венеция» и выпускается в разных цветах. Купить ее можно в среднем за $ 370.

8. Принцесса Беатрис и клатч Gucci

Принцесса Беатрис вообще нередко выбирает наряды и аксессуары «с перчинкой». В ее образах часто мелькает запоминающийся клатч от Gucci. Девушка — поклонница этого модного дома и с завидной регулярность выбирает одежду из его коллекций. В этот раз она скомбинировала сумочку с красным бархатным платьем.

9. Королева Летисия и кожаная сумка с кожаным платьем

Grosby Group / East News , Andrews Archie / ABACA / Abaca / East News

В 2019 году королева привела в восторг своих поклонников, надев смелое кожаное платье. Его она дополнила черной кожаной сумочкой с металлическими вставками.

10. Принцесса Евгения и черная сумка с золотой фурнитурой

ANDREW MILLIGAN / AFP / East News

В траурный для страны день Евгения нарушила протокол и надела яркие украшения. Золотая фурнитура на ее черной сумочке перекликалась с серьгами и золотыми пуговицами на пальто. На это обратили внимание модные стилисты, которые отметили, что другие члены королевской семьи либо обошлись вовсе без украшений, либо надели жемчуг.

11. Леди Сара Чатто и сумка-мешок

Монаршие особы нечасто носят большие сумки, но, кажется, леди Сара Чатто — исключение. Она появилась в музее с большой кожаной сумкой-мешком. Хотя в большинстве случаев Сара старается копировать стиль своей матери, принцессы Маргарет, и выбирает широкополые шляпы и плиссированные юбки.



12. Королева Летисия и идеальное сочетание коричневого

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

У королевы Летисии множество смелых моделей сумок, которые она подбирает в тон одежде. Один из таких примеров — классический образ с клетчатой юбкой, белой блузкой и идеально сочетающимися туфлями и сумкой.

13. Королева Максима и образ тотал-бордо

Utrecht Robin / ABACAPRESS.COM / East News , Utrecht Robin / ABACAPRESS.COM / East News

Однажды королева Нидерландов Максима надела вещи одного цвета — бордового. Юбочный костюм с баской дополнила сумка в виде конверта.

14. Королева Летисия и идеальное сочетание синего

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

Еще один пример уточненного вкуса королевы Испании — идеальное сочетание синих туфлей под кожу крокодила и сумки в тон. Аксессуары перекликались с платьем с синим орнаментом.

15. Королева Елизавета и ее золотые сумочки

Елизавета носила сумочки бренда Launer больше 70 лет. Компания учитывала пожелания королевы и создавала модели специально для нее. По словам работников дворца, она носила ее с собой практически всегда. На большинстве снимков Елизавета изображена с сумкой либо белого, либо черного цвета. Всего несколько раз королева изменяла себе и выбирала аксессуары других цветов.

Например, эти две золотые сумочки дополнили ее яркие образы. В 1999 году довольно консервативная королева решила разнообразить образ платьем «Арлекин». Дизайнер рассказал, что работать с Елизаветой было приятно — она отлично разбиралась в тканях. Да и людям вокруг необычный выбор монаршей особы, кажется, пришелся по вкусу.

А вы предпочитаете сумочки с изюминкой или отдаете предпочтение классическим моделям?