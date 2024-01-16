15 звезд, настоящие имена которых оказались для нас настоящим сюрпризом
Одним знаменитостям повезло: им с рождения достались звучные имена и фамилии, а другим пришлось немного подкорректировать их звучание или вовсе заменить, чтобы отличаться от других коллег по цеху. Вот и вышло, что многих актеров и певцов мы знаем исключительно под творческими псевдонимами. А ведь в реальности их зовут совсем по-другому.
Лили Джеймс
На самом деле актрису зовут Лили Хлоя Нинетт Томсон (Lily Chloe Ninette Thomson). Сценический псевдоним знаменитости — это имя ее отца, музыканта Джеймса Томсона, который рано ушел из жизни. Когда начинающая звезда узнала, что в Гильдии актеров уже есть Лили Томсон и встала перед необходимостью выбора псевдонима, она без колебаний остановилась на имени своего отца.
Вин Дизель
Настоящее имя актера — Марк Синклер (Mark Sinclair). Он начал называть себя «Вин Дизель» еще до начала творческой карьеры. В то время парень работал охранником в ночном клубе и решил, что ему нужно более звучное и «мощное» прозвище.
Имя он взял, обрезав первую часть фамилии своего приемного отца Ирвинга Винсента, преподавателя актерского мастерства и театрального менеджера. А второй частью псевдонима будущего актера наградили друзья, которые считали, что в нем столь же много энергии, как в дизельном двигателе.
Одри Хепберн
Одри Кэтлин Растон (Audrey Kathleen Ruston) родилась в семье аристократов. Ее отец Джозеф Виктор Энтони Растон ошибочно считал себя потомком герцога Джеймса Хепберна, третьего мужа шотландской королевы Марии. В результате он изменил свою фамилию на более «знатную» Хепберн-Растон.
Маленькая Одри тоже получила двойную фамилию, но позже, когда девушка занялась балетом, начала сниматься в кино и строить карьеру модели, она исключила из нее часть «Растон».
Дэвид Теннант
Актер, получивший известность благодаря роли Десятого Доктора в телесериале «Доктор Кто», раньше носил фамилию Макдональд. Но когда он, будучи подростком, захотел вступить в профессиональный актерский союз, то обнаружил, что там уже был зарегистрирован человек по имени Дэвид Макдональд. Это означало, что юному дарованию нужно было выбрать себе другое сценическое имя.
«В 16 лет я даже не представлял, как актеры выбирают себе псевдонимы. Поэтому я просто начал листать музыкальный журнал и в какой-то момент остановился на одном из упомянутых там имен», — признался актер в одном из интервью.
Мишель Мерсье
Жослин Ивонн Рене Мерсье (Jocelyne Yvonne Renée Mercier) многим из нас запомнилась по роли Анжелики в экранизациях романов Анн и Сержа Голон. Псевдоним «Мишель Мерсье» юная дебютантка взяла из-за того, что ее настоящее имя показалось создателям фильмов слишком длинным и старомодным.
Будущая знаменитость решила, что станет Мишель — это имя было выбрано в честь французской кинозвезды Мишель Морган. А еще так звали младшую сестру актрисы, ушедшую из жизни в пятилетнем возрасте.
Бен Кингсли
Кришна Пандит Бханджи (Krishna Pandit Bhanji) признавался, что не мог получить работу из-за своего имени, которое непривычно смотрелось в титрах. Но как только начинающий актер назвал себя «Бен Кингсли», его карьера тут же пошла в гору. Один из продюсеров даже предложил ему заняться музыкой и стать поп-звездой. Кингсли ответил отказом: к тому времени он уже решил присоединиться к Королевской шекспировской труппе.
Вайнона Райдер
При рождении актриса носила имя Вайнона Лора Горовиц (Winona Laura Horowitz). Свой сценический псевдоним она взяла в честь певца Митча Райдера, поклонником которого был ее отец. В 1986 году Вайнона получила свою первую роль в кино. Когда ее спросили, под каким именем она хочет видеть себя в титрах, девушка вспомнила, что на кассете, которую она ранее отправляла на прослушивание на заднем плане звучала песня Митча Райдера. Именно эту фамилию она и выбрала.
Николас Кейдж
Настоящее имя актера — Николас Ким Коппола (Nicolas Kim Coppola). По отцовской линии он является племянником режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродным братом режиссеров Романа Копполы и Софии Копполы.
В начале своей карьеры Николас даже снялся в нескольких фильмах своего знаменитого дяди. Но потом он решил добиться успеха самостоятельно и стал Николасом Кейджем, чтобы режиссеры не брали его на роли только из-за связи со знаменитой династией. Фамилию актер позаимствовал у супергероя из комиксов Люка Кейджа.
Лана Дель Рей
Элизабет Вулридж Грант (Elizabeth Woolridge Grant) решила, что это имя не соответствует ее сценическому образу и взяла себе псевдоним Лана Дель Рей. Певица рассказала, что раньше часто бывала в Майами и много говорила по-испански со своими кубинскими друзьями.
Имя «Лана Дель Рей» напоминало ей о том времени и навевало воспоминания о красоте морского побережья. А еще певице просто нравилось звучание этого сочетания. Его первой частью стало имя актрисы Ланы Тернер, а второй — название автомобиля Ford Del Rey, который выпускали в Бразилии в 1980-х годах.
Хоакин Феникс
В смене фамилии Хоакину Рафаэлю Боттому (Joaquin Raphael Bottom) помогли его родители. В какой-то момент они решили, что их семья будет Фениксами в честь мифической птицы, которая обретает новую жизнь, восставая из пепла. В итоге все их пятеро детей, включая Хоакина, приобрели новую фамилию. А еще до 15 лет будущий актер откликался на «Лист», потому что любил сгребать листву и хотел иметь прозвище, связанное с природой. Правда, позже он все же вернул себе изначальное имя.
Сигурни Уивер
При рождении будущую актрису назвали Сьюзен Александра Уивер (Susan Alexandra Weaver). Она начала увлекаться театром еще в школе, постоянно участвуя во всевозможных постановках. Имя Сигурни девочка начала использовать еще в 14 лет, позаимствовав его у второстепенного персонажа из романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».
Вупи Голдберг
Юная Кэрин Элейн Джонсон (Caryn Elaine Johnson) решила, что ее настоящая фамилия «недостаточно звездная», поэтому заменила ее на более звучную и запоминающуюся. А сценическое имя актрисы родилось из детского прозвища «Вупи», которое в переводе означает «пукающая подушка». Дело в том, что Кэрин никогда не стеснялась, если ей необходимо было выпустить газы.
Джек Блэк
В детстве Томас Джейкоб Блэк (Thomas Jacob Black) получил прозвище «Джек». Оно родилось из сокращения его второго имени и в итоге прилипло к мальчику как родное. А в сочетании с фамилией оно оказалось необыкновенно звучным и запоминающимся, так что когда Томас начал сниматься в кино, он решил, что «Джек Блэк» — идеальный вариант для упоминания в титрах фильмов.
Деми Мур
Деми Джин Гайнс (Demi Gene Guynes) попала в шоу-бизнес в совсем юном возрасте. В 18 лет она вышла замуж за певца Фредди Мура, который был на 12 лет старше ее. Его фамилию в качестве сценического псевдонима Деми начала использовать еще до свадьбы и оставила себе после развода.
Брюс Уиллис
Уолтер Брюс Уиллис (Walter Bruce Willis) отказался от своего первого имени. Автор биографии актера однажды поделилась размышлениями о том, что побудило его сделать этот шаг. По ее мнению, это был способ навсегда попрощаться с маленьким Уолтером, который заикался и страдал от насмешек одноклассников, наградивших его прозвищем «Бак-Бак». Но вскоре мальчик вступил в театральный кружок и практически полностью избавился от дефектов речи.
Как бы ни звали наших любимых актеров, мы ни за что не перестанем следить за их творчеством, наблюдать за приключениями созданных ими персонажей в кино и слушать их голоса в анимационных лентах. Кстати, вот целая подборка фильмов и мультиков, будто специально придуманных для уютных выходных в кругу семьи.