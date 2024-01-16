15 звезд, настоящие имена которых оказались для нас настоящим сюрпризом

Одним знаменитостям повезло: им с рождения достались звучные имена и фамилии, а другим пришлось немного подкорректировать их звучание или вовсе заменить, чтобы отличаться от других коллег по цеху. Вот и вышло, что многих актеров и певцов мы знаем исключительно под творческими псевдонимами. А ведь в реальности их зовут совсем по-другому.

Лили Джеймс

Vianney Le Caer / Invision / East News

На самом деле актрису зовут Лили Хлоя Нинетт Томсон (Lily Chloe Ninette Thomson). Сценический псевдоним знаменитости — это имя ее отца, музыканта Джеймса Томсона, который рано ушел из жизни. Когда начинающая звезда узнала, что в Гильдии актеров уже есть Лили Томсон и встала перед необходимостью выбора псевдонима, она без колебаний остановилась на имени своего отца.

Вин Дизель

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Настоящее имя актера — Марк Синклер (Mark Sinclair). Он начал называть себя «Вин Дизель» еще до начала творческой карьеры. В то время парень работал охранником в ночном клубе и решил, что ему нужно более звучное и «мощное» прозвище. Имя он взял, обрезав первую часть фамилии своего приемного отца Ирвинга Винсента, преподавателя актерского мастерства и театрального менеджера. А второй частью псевдонима будущего актера наградили друзья, которые считали, что в нем столь же много энергии, как в дизельном двигателе.

Одри Хепберн

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News

Одри Кэтлин Растон (Audrey Kathleen Ruston) родилась в семье аристократов. Ее отец Джозеф Виктор Энтони Растон ошибочно считал себя потомком герцога Джеймса Хепберна, третьего мужа шотландской королевы Марии. В результате он изменил свою фамилию на более «знатную» Хепберн-Растон. Маленькая Одри тоже получила двойную фамилию, но позже, когда девушка занялась балетом, начала сниматься в кино и строить карьеру модели, она исключила из нее часть «Растон».

Дэвид Теннант

Scott Garfitt / Invision / East News

Актер, получивший известность благодаря роли Десятого Доктора в телесериале «Доктор Кто», раньше носил фамилию Макдональд. Но когда он, будучи подростком, захотел вступить в профессиональный актерский союз, то обнаружил, что там уже был зарегистрирован человек по имени Дэвид Макдональд. Это означало, что юному дарованию нужно было выбрать себе другое сценическое имя. «В 16 лет я даже не представлял, как актеры выбирают себе псевдонимы. Поэтому я просто начал листать музыкальный журнал и в какой-то момент остановился на одном из упомянутых там имен», — признался актер в одном из интервью.

Мишель Мерсье

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Жослин Ивонн Рене Мерсье (Jocelyne Yvonne Renée Mercier) многим из нас запомнилась по роли Анжелики в экранизациях романов Анн и Сержа Голон. Псевдоним «Мишель Мерсье» юная дебютантка взяла из-за того, что ее настоящее имя показалось создателям фильмов слишком длинным и старомодным. Будущая знаменитость решила, что станет Мишель — это имя было выбрано в честь французской кинозвезды Мишель Морган. А еще так звали младшую сестру актрисы, ушедшую из жизни в пятилетнем возрасте.

Бен Кингсли

Invision / Invision / East News

Кришна Пандит Бханджи (Krishna Pandit Bhanji) признавался, что не мог получить работу из-за своего имени, которое непривычно смотрелось в титрах. Но как только начинающий актер назвал себя «Бен Кингсли», его карьера тут же пошла в гору. Один из продюсеров даже предложил ему заняться музыкой и стать поп-звездой. Кингсли ответил отказом: к тому времени он уже решил присоединиться к Королевской шекспировской труппе.

Вайнона Райдер

Invision / Invision / East News

При рождении актриса носила имя Вайнона Лора Горовиц (Winona Laura Horowitz). Свой сценический псевдоним она взяла в честь певца Митча Райдера, поклонником которого был ее отец. В 1986 году Вайнона получила свою первую роль в кино. Когда ее спросили, под каким именем она хочет видеть себя в титрах, девушка вспомнила, что на кассете, которую она ранее отправляла на прослушивание на заднем плане звучала песня Митча Райдера. Именно эту фамилию она и выбрала.

Николас Кейдж

Joel C Ryan / Invision / East News

Настоящее имя актера — Николас Ким Коппола (Nicolas Kim Coppola). По отцовской линии он является племянником режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродным братом режиссеров Романа Копполы и Софии Копполы. В начале своей карьеры Николас даже снялся в нескольких фильмах своего знаменитого дяди. Но потом он решил добиться успеха самостоятельно и стал Николасом Кейджем, чтобы режиссеры не брали его на роли только из-за связи со знаменитой династией. Фамилию актер позаимствовал у супергероя из комиксов Люка Кейджа.

Лана Дель Рей

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Элизабет Вулридж Грант (Elizabeth Woolridge Grant) решила, что это имя не соответствует ее сценическому образу и взяла себе псевдоним Лана Дель Рей. Певица рассказала, что раньше часто бывала в Майами и много говорила по-испански со своими кубинскими друзьями. Имя «Лана Дель Рей» напоминало ей о том времени и навевало воспоминания о красоте морского побережья. А еще певице просто нравилось звучание этого сочетания. Его первой частью стало имя актрисы Ланы Тернер, а второй — название автомобиля Ford Del Rey, который выпускали в Бразилии в 1980-х годах.

Хоакин Феникс

Scott Garfitt / Invision / East News

В смене фамилии Хоакину Рафаэлю Боттому (Joaquin Raphael Bottom) помогли его родители. В какой-то момент они решили, что их семья будет Фениксами в честь мифической птицы, которая обретает новую жизнь, восставая из пепла. В итоге все их пятеро детей, включая Хоакина, приобрели новую фамилию. А еще до 15 лет будущий актер откликался на «Лист», потому что любил сгребать листву и хотел иметь прозвище, связанное с природой. Правда, позже он все же вернул себе изначальное имя.

Сигурни Уивер

Scott Garfitt / Invision / East News

При рождении будущую актрису назвали Сьюзен Александра Уивер (Susan Alexandra Weaver). Она начала увлекаться театром еще в школе, постоянно участвуя во всевозможных постановках. Имя Сигурни девочка начала использовать еще в 14 лет, позаимствовав его у второстепенного персонажа из романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Вупи Голдберг

Evan Agostini / Invision / East News

Юная Кэрин Элейн Джонсон (Caryn Elaine Johnson) решила, что ее настоящая фамилия «недостаточно звездная», поэтому заменила ее на более звучную и запоминающуюся. А сценическое имя актрисы родилось из детского прозвища «Вупи», которое в переводе означает «пукающая подушка». Дело в том, что Кэрин никогда не стеснялась, если ей необходимо было выпустить газы.

Джек Блэк

Allison Dinner / Invision / East News

В детстве Томас Джейкоб Блэк (Thomas Jacob Black) получил прозвище «Джек». Оно родилось из сокращения его второго имени и в итоге прилипло к мальчику как родное. А в сочетании с фамилией оно оказалось необыкновенно звучным и запоминающимся, так что когда Томас начал сниматься в кино, он решил, что «Джек Блэк» — идеальный вариант для упоминания в титрах фильмов.

Деми Мур

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Деми Джин Гайнс (Demi Gene Guynes) попала в шоу-бизнес в совсем юном возрасте. В 18 лет она вышла замуж за певца Фредди Мура, который был на 12 лет старше ее. Его фамилию в качестве сценического псевдонима Деми начала использовать еще до свадьбы и оставила себе после развода.

Брюс Уиллис

Invision / Invision / East News

Уолтер Брюс Уиллис (Walter Bruce Willis) отказался от своего первого имени. Автор биографии актера однажды поделилась размышлениями о том, что побудило его сделать этот шаг. По ее мнению, это был способ навсегда попрощаться с маленьким Уолтером, который заикался и страдал от насмешек одноклассников, наградивших его прозвищем «Бак-Бак». Но вскоре мальчик вступил в театральный кружок и практически полностью избавился от дефектов речи.

Как бы ни звали наших любимых актеров, мы ни за что не перестанем следить за их творчеством, наблюдать за приключениями созданных ими персонажей в кино и слушать их голоса в анимационных лентах. Кстати, вот целая подборка фильмов и мультиков, будто специально придуманных для уютных выходных в кругу семьи.