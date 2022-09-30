16 легенд голубых экранов, которые будто срослись со своими образами. Мы покажем фото, где они выглядят совсем иначе
«Золотой Голливуд» — время, когда американская киноиндустрия достигла своего расцвета и подарила миру первых суперзвезд. Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн покорили сердца миллионов своими неповторимыми образами. И мало кто видел и помнит их в домашней обстановке, без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.
Мэрилин Монро
Марлен Дитрих
Одри Хепберн
Луи Армстронг
Грейс Келли
Марлон Брандо
Софи Лорен
Джеймс Дин
Джуди Гарленд
Элвис Пресли
Levy Gardner Laven / Rhodes Pictures / Collection Christophel / East News, © Charro / National General Pictures
Ингрид Бергман
Фрэнк Синатра
Ава Гарднер
Дебра Пейджит
Вероника Лейк
Кларк Гейбл
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Фото на превью Studio publicity still / Full page cover / Wikimedia Commons, Album / East News
AdMe/Культура/16 легенд голубых экранов, которые будто срослись со своими образами. Мы покажем фото, где они выглядят совсем иначе
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