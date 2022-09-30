16 легенд голубых экранов, которые будто срослись со своими образами. Мы покажем фото, где они выглядят совсем иначе

«Золотой Голливуд» — время, когда американская киноиндустрия достигла своего расцвета и подарила миру первых суперзвезд. Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн покорили сердца миллионов своими неповторимыми образами. И мало кто видел и помнит их в домашней обстановке, без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.