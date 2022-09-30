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16 легенд голубых экранов, которые будто срослись со своими образами. Мы покажем фото, где они выглядят совсем иначе

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«Золотой Голливуд» — время, когда американская киноиндустрия достигла своего расцвета и подарила миру первых суперзвезд. Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн покорили сердца миллионов своими неповторимыми образами. И мало кто видел и помнит их в домашней обстановке, без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.

Мэрилин Монро

Марлен Дитрих

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Одри Хепберн

Луи Армстронг

Грейс Келли

Courtesy Everett Collection / East News, East News

Марлон Брандо

Софи Лорен

Джеймс Дин

© movie studio / eBay / Wikimedia Commons, Courtesy Everett Collection / East News

Джуди Гарленд

East News, East News

Элвис Пресли

Levy Gardner Laven / Rhodes Pictures / Collection Christophel / East News, © Charro / National General Pictures

Ингрид Бергман

East News, East News

Фрэнк Синатра

Ава Гарднер

© MGM / ebay / Wikimedia Commons, Courtesy Everett Collection / East News

Дебра Пейджит

East News, East News

Вероника Лейк

LFI / Photoshot / East News, Album Online / East News

Кларк Гейбл

East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Приходилось ли вам видеть подобные снимки звезд старого Голливуда?

Фото на превью Studio publicity still / Full page cover / Wikimedia Commons, Album / East News
301389
AdMe/Культура/16 легенд голубых экранов, которые будто срослись со своими образами. Мы покажем фото, где они выглядят совсем иначе
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