16 счастливых событий, которые произошли в этом году в жизни звезд. Ну а мы за них искренне порадовались
2022 год был довольно богат событиями, произошедшими в мире селебрити. Например, мы узнали, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают 4-го ребенка, а также насладились воссоединением парочки Беннифер и испытали гордость за Джессику Честейн, которая наконец-то получила свой первый «Оскар». И это далеко не полный список новостей, которым можно порадоваться.
1. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли свадьбу
О «Беннифер 2.0» в 2022 году не говорил только ленивый. Парочка воссоединилась спустя 20 лет с момента первой встречи. В апреле этого года актеры объявили о помолвке, а в июле официально оформили отношения. Супруга даже взяла фамилию мужа. В одном из интервью Дженнифер сказала: «Мы живем так, чтобы можно было гордиться. Мы знаем, что такое истина, и считаем ее священной». Кстати, Бен стал отчимом близнецам артистки.
2. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут 4-го ребенка
Супруги вместе вот уже 10 лет, воспитывают трех дочерей. В этом году стало известно, что Блейк и Райан снова ожидают пополнения в семействе. Актера можно назвать примерным отцом: он не раз признавался, что любит проводить время с детьми, а также привозить и увозить их из школы. Ну а о новой беременности актрисы заговорили после того, как она в августе появилась на 10-м ежегодном форуме Forbes Power с округлившимся животиком, который был виден в обтягивающем платье.
3. Джессика Честейн взяла свой первый «Оскар»
Свой первый «Оскар» Джессика получила за блистательное исполнение роли в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Эту награду ей вручил мэтр Энтони Хопкинс. Среди конкурентов актрисы были Николь Кидман, Оливия Колман, Пенелопа Крус и Кристен Стюарт. Кстати, до этого Джессику дважды номинировали на «Оскар», но лишь 3-я попытка превратилась в победу.
4. После выхода сериала «Дом Дракона» к Милли Олкок пришла известность
В 2022 году состоялась долгожданная премьера сериала «Дом Дракона», в котором главную роль сыграла Милли Олкок. Раньше эта девушка не была столь известна, хотя снималась в кино с 2014 года. А в этом году о 22-летней актрисе заговорил весь мир. Милли признавалась, что ее напугало предложение участвовать в съемках этого сериала, так как до этого она еще не работала в подобных масштабных проектах: «Впоследствии я быстро адаптировалась. Но первые 2–3 месяца была уверена, что меня прогонят со съемочной площадки. И это все очень пугало».
5. Кирстен Данст и Джесси Племонс наконец-то поженились
Романтические отношения между Джесси Племонсом и Кирстен Данст завязались в 2016 году, до этого они были лишь коллегами. В 2017 году актеры объявили о помолвке, спустя год у пары родился сын. В 2021-м на свет появился второй наследник, а в 2022-м они зарегистрировали брак. Кирстен убеждена, что они с Джесси всегда будут вместе, а Джесси как-то признавался, что уверен в том, что Кирстен будет сопровождать его по жизни очень длительное время.
6. Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly объявили о помолвке
Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году. Их отношения развивались более чем стремительно. Источник, близкий к паре, отмечал, что рэпер буквально одержим Меган. В начале 2022 года парочка объявила о помолвке, однако до свадьбы дело пока не дошло. Кстати, не так давно музыкант проникновенно исполнил одну из своих песен, сказав в конце, что он посвящает ее своей жене и их пока еще не рожденному ребенку.
7. Бейонсе выпустила альбом «Renaissance», который взорвал чарты
В 2022 году Бейонсе выпустила альбом «Renaissance» — первую сольную пластинку с 2016 года. Он получил широкое признание музыкальных критиков и был номинирован на «Грэмми-2023» в 8 категориях. Один из критиков и вовсе убежден, что это лучший альбом года и лучший в карьере Бейонсе.
8. Зендея взяла заветную премию «Эмми» за исполнение роли в «Эйфории»
Для Зендеи эта статуэтка «Эмми» стала второй. Первую она получила за блестящую игру в 1-м сезоне сериала «Эйфория», а эту — также за исполнение роли в «Эйфории», но уже во 2-м сезоне. Девушка попала в историю, ведь она стала самой молодой актрисой, дважды удостоившейся «Эмми». Зендея поблагодарила со сцены режиссера сериала: «Спасибо за то, что ты верил в меня в те моменты, когда даже я в себя переставала верить».
9. Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд отметили 25-летие брака и 36-летие знакомства
Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд познакомились на съемочной площадке фильма «Белые ночи» и начали встречаться в 1986 году. Однако официально пара оформила отношения только спустя 11 лет. Детей у них нет, так как Хелен признавалась, что у нее «полностью отсутствует материнский инстинкт».
10. Дита фон Тиз отпраздновала 50-летие
В этом году королева бурлеска Дита фон Тиз отпраздновала 50-летие. Если раньше она утверждала, что, когда ей стукнет полвека, она уйдет из профессии, то теперь рассуждает совсем по-другому: «Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Так зачем замедляться? Я очень рада жить в то время, когда аудитория доброжелательно воспринимает зрелых женщин».
11. Марго Робби и Райану Гослингу доверили сыграть легендарных Барби и Кена
В 2022 году все глянцевые журналы и интернет-порталы публиковали фото Марго Робби в образе Барби и Райана Гослинга в облике Кена. Прочитав сценарий этой картины, актриса подумала, что он один из лучших в ее жизни. Она признавалась: «Я разговаривала с Райаном еще до съемок и поняла, что он тоже безумно рад быть причастным к этой невероятной истории». Режиссирует фильм Грета Гервиг. Премьера намечена на июль 2023 года.
12. Дженнифер Лоуренс родила первенца
В феврале этого года звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс в первый раз стала мамой. Она сказала, что на следующее утро после родов ее жизнь как будто началась сначала. По признанию Дженнифер, материнство сильно изменило ее: «Мое сердце растянулось до таких масштабов, о которых я раньше и не подозревала. Я всегда говорю сыну о том, что люблю его так сильно, что это просто невозможно».
13. Бритни Спирс вышла замуж в 3-й раз
Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок ее клипа «Slumber Party», а узаконили отношения лишь в 2022-м. На свадьбе присутствовали Мадонна, Пэрис Хилтон, Селена Гомес. Невеста блистала в шикарном белом платье от Versace, которое сшили специально для нее, а жених выбрал черный смокинг того же бренда.
14. Николь Кидман в 6-й раз получила «Золотой глобус»
В этом году Николь Кидман в очередной раз получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Статуэтку ей вручили за исполнение в картине «Быть Рикардо» роли Люсиль Болл — знаменитой актрисы, популярной в середине прошлого века. Получая награду, Кидман произнесла со сцены: «Спасибо за столь высокую оценку! Люсиль, эта награда для тебя и всех остальных невероятных женщин, которых номинировали на премию».
15. Деми Мур отметила 60-летний юбилей
Сложно в это поверить, но 11 ноября этого года всегда молодая и прекрасная Деми Мур отпраздновала 60-летие. Накануне своего юбилея она дала интервью, в котором заявила: «Сейчас во многих отношениях я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда бы то ни было». Кстати, 40 лет из 60 актриса отдала кинематографу.
16. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 25-летие брака
Сару Джессику Паркер и Мэттью Бродерика можно назвать одной из самых крепких голливудских пар. Они вместе вот уже 30 лет, из них 25 состоят в браке, у них трое детей. Актеры не перестают признаваться друг другу в любви. Паркер однажды сказала: «Мы очень преданы своей семье. Я без ума от нашей совместной жизни. И я рада тому факту, что именно он отец моих детей».
Может быть, в этом году в вашей жизни произошли какие-то приятные события, которые вы будете помнить всегда?