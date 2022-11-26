16 счастливых событий, которые произошли в этом году в жизни звезд. Ну а мы за них искренне порадовались

2022 год был довольно богат событиями, произошедшими в мире селебрити. Например, мы узнали, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают 4-го ребенка, а также насладились воссоединением парочки Беннифер и испытали гордость за Джессику Честейн, которая наконец-то получила свой первый «Оскар». И это далеко не полный список новостей, которым можно порадоваться.

1. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли свадьбу

VALERIE MACON / AFP / East News

О «Беннифер 2.0» в 2022 году не говорил только ленивый. Парочка воссоединилась спустя 20 лет с момента первой встречи. В апреле этого года актеры объявили о помолвке, а в июле официально оформили отношения. Супруга даже взяла фамилию мужа. В одном из интервью Дженнифер сказала: «Мы живем так, чтобы можно было гордиться. Мы знаем, что такое истина, и считаем ее священной». Кстати, Бен стал отчимом близнецам артистки.

2. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут 4-го ребенка

Супруги вместе вот уже 10 лет, воспитывают трех дочерей. В этом году стало известно, что Блейк и Райан снова ожидают пополнения в семействе. Актера можно назвать примерным отцом: он не раз признавался, что любит проводить время с детьми, а также привозить и увозить их из школы. Ну а о новой беременности актрисы заговорили после того, как она в августе появилась на 10-м ежегодном форуме Forbes Power с округлившимся животиком, который был виден в обтягивающем платье.

3. Джессика Честейн взяла свой первый «Оскар»

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Свой первый «Оскар» Джессика получила за блистательное исполнение роли в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Эту награду ей вручил мэтр Энтони Хопкинс. Среди конкурентов актрисы были Николь Кидман, Оливия Колман, Пенелопа Крус и Кристен Стюарт. Кстати, до этого Джессику дважды номинировали на «Оскар», но лишь 3-я попытка превратилась в победу.

4. После выхода сериала «Дом Дракона» к Милли Олкок пришла известность

В 2022 году состоялась долгожданная премьера сериала «Дом Дракона», в котором главную роль сыграла Милли Олкок. Раньше эта девушка не была столь известна, хотя снималась в кино с 2014 года. А в этом году о 22-летней актрисе заговорил весь мир. Милли признавалась, что ее напугало предложение участвовать в съемках этого сериала, так как до этого она еще не работала в подобных масштабных проектах: «Впоследствии я быстро адаптировалась. Но первые 2–3 месяца была уверена, что меня прогонят со съемочной площадки. И это все очень пугало».

5. Кирстен Данст и Джесси Племонс наконец-то поженились

Романтические отношения между Джесси Племонсом и Кирстен Данст завязались в 2016 году, до этого они были лишь коллегами. В 2017 году актеры объявили о помолвке, спустя год у пары родился сын. В 2021-м на свет появился второй наследник, а в 2022-м они зарегистрировали брак. Кирстен убеждена, что они с Джесси всегда будут вместе, а Джесси как-то признавался, что уверен в том, что Кирстен будет сопровождать его по жизни очень длительное время.

6. Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly объявили о помолвке

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году. Их отношения развивались более чем стремительно. Источник, близкий к паре, отмечал, что рэпер буквально одержим Меган. В начале 2022 года парочка объявила о помолвке, однако до свадьбы дело пока не дошло. Кстати, не так давно музыкант проникновенно исполнил одну из своих песен, сказав в конце, что он посвящает ее своей жене и их пока еще не рожденному ребенку.

7. Бейонсе выпустила альбом «Renaissance», который взорвал чарты

White Label / East News

В 2022 году Бейонсе выпустила альбом «Renaissance» — первую сольную пластинку с 2016 года. Он получил широкое признание музыкальных критиков и был номинирован на «Грэмми-2023» в 8 категориях. Один из критиков и вовсе убежден, что это лучший альбом года и лучший в карьере Бейонсе.

8. Зендея взяла заветную премию «Эмми» за исполнение роли в «Эйфории»

Invision / Associated Press / East News

Для Зендеи эта статуэтка «Эмми» стала второй. Первую она получила за блестящую игру в 1-м сезоне сериала «Эйфория», а эту — также за исполнение роли в «Эйфории», но уже во 2-м сезоне. Девушка попала в историю, ведь она стала самой молодой актрисой, дважды удостоившейся «Эмми». Зендея поблагодарила со сцены режиссера сериала: «Спасибо за то, что ты верил в меня в те моменты, когда даже я в себя переставала верить».

9. Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд отметили 25-летие брака и 36-летие знакомства

GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Invision / Invision / East News

Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд познакомились на съемочной площадке фильма «Белые ночи» и начали встречаться в 1986 году. Однако официально пара оформила отношения только спустя 11 лет. Детей у них нет, так как Хелен признавалась, что у нее «полностью отсутствует материнский инстинкт».

10. Дита фон Тиз отпраздновала 50-летие

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В этом году королева бурлеска Дита фон Тиз отпраздновала 50-летие. Если раньше она утверждала, что, когда ей стукнет полвека, она уйдет из профессии, то теперь рассуждает совсем по-другому: «Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Так зачем замедляться? Я очень рада жить в то время, когда аудитория доброжелательно воспринимает зрелых женщин».

11. Марго Робби и Райану Гослингу доверили сыграть легендарных Барби и Кена

В 2022 году все глянцевые журналы и интернет-порталы публиковали фото Марго Робби в образе Барби и Райана Гослинга в облике Кена. Прочитав сценарий этой картины, актриса подумала, что он один из лучших в ее жизни. Она признавалась: «Я разговаривала с Райаном еще до съемок и поняла, что он тоже безумно рад быть причастным к этой невероятной истории». Режиссирует фильм Грета Гервиг. Премьера намечена на июль 2023 года.

12. Дженнифер Лоуренс родила первенца

TOMMASO BODDI / AFP / East News

В феврале этого года звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс в первый раз стала мамой. Она сказала, что на следующее утро после родов ее жизнь как будто началась сначала. По признанию Дженнифер, материнство сильно изменило ее: «Мое сердце растянулось до таких масштабов, о которых я раньше и не подозревала. Я всегда говорю сыну о том, что люблю его так сильно, что это просто невозможно».

13. Бритни Спирс вышла замуж в 3-й раз

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок ее клипа «Slumber Party», а узаконили отношения лишь в 2022-м. На свадьбе присутствовали Мадонна, Пэрис Хилтон, Селена Гомес. Невеста блистала в шикарном белом платье от Versace, которое сшили специально для нее, а жених выбрал черный смокинг того же бренда.

14. Николь Кидман в 6-й раз получила «Золотой глобус»

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

В этом году Николь Кидман в очередной раз получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Статуэтку ей вручили за исполнение в картине «Быть Рикардо» роли Люсиль Болл — знаменитой актрисы, популярной в середине прошлого века. Получая награду, Кидман произнесла со сцены: «Спасибо за столь высокую оценку! Люсиль, эта награда для тебя и всех остальных невероятных женщин, которых номинировали на премию».

15. Деми Мур отметила 60-летний юбилей

Сложно в это поверить, но 11 ноября этого года всегда молодая и прекрасная Деми Мур отпраздновала 60-летие. Накануне своего юбилея она дала интервью, в котором заявила: «Сейчас во многих отношениях я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда бы то ни было». Кстати, 40 лет из 60 актриса отдала кинематографу.

16. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 25-летие брака

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Сару Джессику Паркер и Мэттью Бродерика можно назвать одной из самых крепких голливудских пар. Они вместе вот уже 30 лет, из них 25 состоят в браке, у них трое детей. Актеры не перестают признаваться друг другу в любви. Паркер однажды сказала: «Мы очень преданы своей семье. Я без ума от нашей совместной жизни. И я рада тому факту, что именно он отец моих детей».

Может быть, в этом году в вашей жизни произошли какие-то приятные события, которые вы будете помнить всегда?

Фото на превью Invision / Associated Press / East News