16 звезд, которые не стесняются показаться в естественном облике и эффектно шагают по красной ковровой дорожке

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Звезды на ковровой дорожке представляются многим фанатам эдаким идеалом, ведь профессиональные фитнес-тренеры, стилисты и визажисты подготавливают их перед выходом на публику. Но на деле все оказывается не совсем так, и у многих знаменитостей есть свои «секретики», которых они нисколько не стесняются и даже не скрывают.

Мы в ADME внимательно рассмотрели фото мировых звезд, сделанные на официальных мероприятиях, и убедились, что многие из них предпочитают не сковывать себя мнимыми стандартами красоты.

Белла Хадид с гордостью надевает любые платья, не задумываясь о пушапе

Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Кто, как не Фрэнсис Макдорманд, может показать себя в естественном виде на публике

ABACA / Abaca / East News

Тильда Суинтон явно обеими руками за лаконичность

Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Энди Макдауэлл, очевидно, не сторонница краски для волос. И это похвально

Invision / Invision / East News

На любом светском приеме Рианна выглядит такой уверенной и спокойной, что ей можно позавидовать

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Кэти Холмс уверенно демонстрирует свои неидеальные ноги, на которые не раз указывали фанаты

RCF / Everett Collection / East News

Кейт Уинслет даже на публике не скрывает свою жизнерадостность и не особо заботится о том, чтобы фото получилось с первого раза

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон не стесняется показывать свои подмышки даже при наличии там волос

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News

Мелисса Маккарти абсолютно не стыдится своего тела. Действительно молодец

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Искра Лоуренс с легкостью готова продемонстрировать свои ножки всему миру

Sebastien Courdji / KCS / East News

Тара Рид не стесняется показывать свои выразительные колени

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Леди Гага не заботится о пушапе, ведь главное — уверенность в себе

TOLGA AKMEN / AFP / East News

Кендалл Дженнер даже с проблемной кожей лица смело позирует в свете софитов

AFP / East News

Приянка Чопра наверняка знает о кольцах Венеры на своей шее, но предпочитает быть естественной

Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Скарлетт Йоханссон с пушапом вызывает бурю оваций, но и без него она всегда в центре внимания

ROBYN BECK / AFP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Бывшая звезда «Трансформеров» Меган Фокс с удовольствием демонстрирует трансформацию тела. Но в обычном платье выглядит ничуть не хуже

Gilbert Flores / Broadimage / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

А вы как считаете: женщина должна стремиться выглядеть идеально или это применимо только для глянцевых журналов?