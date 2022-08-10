16 звезд, которые не стесняются показаться в естественном облике и эффектно шагают по красной ковровой дорожке
Звезды на ковровой дорожке представляются многим фанатам эдаким идеалом, ведь профессиональные фитнес-тренеры, стилисты и визажисты подготавливают их перед выходом на публику. Но на деле все оказывается не совсем так, и у многих знаменитостей есть свои «секретики», которых они нисколько не стесняются и даже не скрывают.
Мы в ADME внимательно рассмотрели фото мировых звезд, сделанные на официальных мероприятиях, и убедились, что многие из них предпочитают не сковывать себя мнимыми стандартами красоты.
Белла Хадид с гордостью надевает любые платья, не задумываясь о пушапе
Кто, как не Фрэнсис Макдорманд, может показать себя в естественном виде на публике
Тильда Суинтон явно обеими руками за лаконичность
Энди Макдауэлл, очевидно, не сторонница краски для волос. И это похвально
На любом светском приеме Рианна выглядит такой уверенной и спокойной, что ей можно позавидовать
Кэти Холмс уверенно демонстрирует свои неидеальные ноги, на которые не раз указывали фанаты
Кейт Уинслет даже на публике не скрывает свою жизнерадостность и не особо заботится о том, чтобы фото получилось с первого раза
Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон не стесняется показывать свои подмышки даже при наличии там волос
Мелисса Маккарти абсолютно не стыдится своего тела. Действительно молодец
Искра Лоуренс с легкостью готова продемонстрировать свои ножки всему миру
Тара Рид не стесняется показывать свои выразительные колени
Леди Гага не заботится о пушапе, ведь главное — уверенность в себе
Кендалл Дженнер даже с проблемной кожей лица смело позирует в свете софитов
Приянка Чопра наверняка знает о кольцах Венеры на своей шее, но предпочитает быть естественной
Скарлетт Йоханссон с пушапом вызывает бурю оваций, но и без него она всегда в центре внимания
Бывшая звезда «Трансформеров» Меган Фокс с удовольствием демонстрирует трансформацию тела. Но в обычном платье выглядит ничуть не хуже
А вы как считаете: женщина должна стремиться выглядеть идеально или это применимо только для глянцевых журналов?
Фото на превью TOLGA AKMEN / AFP / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News
AdMe/Культура/16 звезд, которые не стесняются показаться в естественном облике и эффектно шагают по красной ковровой дорожке
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