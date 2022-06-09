17 актеров и актрис, которым за 80, а они и не думают отсиживаться в тенечке и продолжают работать

Ким Новак, Пьер Ришар, Кристофер Ллойд, Ширли Маклейн — мы помним этих актеров еще в расцвете сил, когда они блистали на экранах в своих ярчайших ролях. Фильмы с их участием стали культовыми, и до сих пор многие из нас пересматривают их. Но время идет, и этим звездам уже перевалило за 80 лет. Что ни капельки не мешает им и дальше сниматься.

Мы в ADME решили узнать, кто из легендарных актеров и актрис прошлого века решил не почивать на лаврах и продолжает работать и принимать участие в светских мероприятиях.

Ким Новак, 89 лет

Ким Новак — настоящая легенда. Она начала свою карьеру в 1954 году и быстро стала одной из самых кассовых звезд Голливуда. Актриса наиболее известна по работам в лентах «Головокружение», «Человек с золотой рукой», «Тридцать три несчастья» и «Зеркало треснуло». В последний раз она снималась в 1991 году в фильме «Либестраум», но продолжила получать награды за свои работы вплоть до 2015 года. Сейчас Новак реализует себя в качестве фотографа, поэтессы и художницы.

Пьер Ришар, 87 лет

Французский актер и режиссер, которого все мы помним по ролям в таких фильмах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Укол зонтиком» и «Невезучие», в 2021 году отметил свой 87-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, Ришар и не думает завершать свою карьеру. К примеру, в 2023 году планируется выход фильма с его участием про уже знакомых нам Астерикса и Обеликса.

Харви Кейтель, 83 года

Харви Кейтель долгое время сотрудничал с режиссером Мартином Скорсезе и прославился своими ролями крутых парней с сомнительной моралью. Лучшими считаются его работы в фильмах «Бешеные псы», «Таксист», «От заката до рассвета», «Красный дракон» и «Пианино». Недавно актер сыграл главную роль в фильме «Мейер Лански» и не собирается ставить на этом точку.

Ширли Маклейн, 88 лет

Ширли известна своими ролями неунывающих эксцентричных волевых женщин. Одними из самых крупных ее работ считаются фильмы «Детский час», «Квартира», «Коко Шанель», «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и сериалы «Аббатство Даунтон» и «Хор». Начав свою карьеру в 1955 году, актриса, певица, писательница и активистка в одном лице не собирается останавливаться.

Вуди Аллен, 86 лет

Легендарный режиссер, актер и сценарист, так же как и его именитые коллеги, не стал почивать на лаврах. Одни из последних его фильмов — «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019) и «Фестиваль Рифкина» (2020). Также ходят слухи о том, что ожидается следующая его работа — мрачная драма в духе «Матч-пойнт».

Ник Нолти, 81 год

Актер прославился благодаря хиту 1982 года «48 часов», в котором он сыграл вместе с Эдди Мерфи. Он отлично показал себя и в драматических ролях, и в комедийных. Сейчас работу Нолти можно увидеть в сериалах «Мандалорец» и «Потерянный рай».

Джеймс Каан, 82 года

У Джеймса Каана внушительная фильмография: на его счету около 100 ролей. Еще бы, ведь он снимается с 60-х годов. Больше всего он запомнился нам по фильмам «Мизери» (экранизации книги Стивена Кинга), «Крестный отец» и «Эльдорадо». Также он озвучивал мультфильмы «Симпсоны» и «Гриффины». В 2020 году Каан принял участие в ленте «Семейная ферма: Свадебный подарок», в 2021-м — в «Дрянных старушках». На 2023 год у актера запланирован выход фильма «Gun Monkeys».

Эллен Бёрстин, 89 лет

Актриса театра, кино и телевидения, лауреатка многочисленных премий начала свою карьеру в 1958 году. Мы отлично помним ее по фильму «Реквием по мечте», где она сыграла мать главного героя в исполнении Джареда Лето. Стоит отметить ее работу в картинах «Алиса здесь больше не живет», «Последний киносеанс», «Изгоняющий дьявола», «Когда мужчина любит женщину», «Куда приводят сны». В 2022 году Бёрстин снялась в сериале «Первая леди». В скором времени ее можно будет увидеть в «Экзорцисте».

Лили Томлин, 82 года

Лили Томлин — не только актриса, а еще и комик, писательница и певица. В 1977 году за свое шоу на Бродвее она получила премию «Тони», затем появилась на обложке журнала Time под заголовком «Новая королева комедии». Сейчас актриса снимается в сериале «Грейс и Фрэнки», также принимает участие в съемках фильма «Дорога домой».

Джейн Александер, 82 года

Джейн Александер еще в юные годы поняла, что хочет стать актрисой. Она поступила в колледж, где сосредоточилась на изучении театрального мастерства. При этом в сферу ее интересов входила математика с прицелом на компьютерное программирование — на случай если потерпит неудачу в актерском деле. Но как мы теперь знаем, у нее все получилось. Актриса блистала на Бродвее и много снималась в кино. Одними из лучших ее работ считаются роли в фильмах «Крамер против Крамера», «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус», «Звонок», «Правила виноделов».

Дональд Сазерленд, 86 лет

Сазерленд предан своей работе. Он много снимался в молодые годы, но и сейчас, после 80 лет, все еще блистает на экране. В 2020 году актер сыграл в сериале «Отыграть назад» вместе с Николь Кидман и Хью Грантом, в 2022-м — в мини-сериале «Среди акул» и фильме «Падение луны».

Майкл Кейн, 89 лет

Сэр Майкл Кейн считается иконой британского кино. За свою 70-летнюю карьеру он снялся более чем в 160 фильмах. Лучшие из них — «Интерстеллар», «Престиж», «Отпетые мошенники», «Игра навылет» и «Бэтмен: Начало». Кажется, актер и не думает останавливаться: согласно информации на сайте IMDb, ему еще предстоит порадовать нас новыми работами.

Ванесса Редгрейв, 85 лет

Английская актриса и активистка за свою долгую карьеру успела не только сыграть в нескольких десятках фильмов и сериалов, но и получить множество наград. «Крестная мать», «Дьяволы», «Фотоувеличение», «Убийство в Восточном экспрессе» — это лишь некоторые ее работы. Актриса отметилась в фильме «Потерянная девушка», а сейчас снимается в сериале «Вызовите акушерку». Вскоре Редгрейв появится еще в нескольких лентах.

Энтони Хопкинс, 84 года

Сэр Филип Энтони Хопкинс, которого большинство из нас знает по роли Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», и после 80 не перестает радовать поклонников новыми работами. Несмотря на почтенный возраст, актер продолжает сниматься.

Лив Ульман, 83 года

Норвежская актриса Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям в фильмах Ингмара Бергмана и Яна Труэля. Наиболее выдающимися считаются ее работы в картинах «Сцены из супружеской жизни», «Стыд», «Персона», «Шепоты и крики», «Осенняя соната». К этому моменту последним фильмом с ее участием стали «Две жизни» (2012), но сейчас планируются съемки драмы «Никс». В марте 2022 года Ульман, долгое время вручавшая «Оскары» в Академии кинематографических искусств и наук, наконец-то сама получила эту награду.

Кристофер Ллойд, 83 года

Кристофер Ллойд особенно хорошо запомнился нам как эксцентричный ученый из фильма «Назад в будущее» и его продолжений. Кроме этого, актер сыграл в лентах «Трасса 60», «Кто подставил кролика Роджера» и сериалах «Теория Большого взрыва» и «Грань». Он все еще продолжает работать: в скором времени он появится сразу в нескольких картинах.

Клаудия Кардинале, 84 года

В 1957 году Клаудия Кардинале выиграла конкурс «Самая красивая итальянка Туниса». Призом же была поездка в Италию, благодаря которой она заключила контракт на съемку в фильмах и стала известной актрисой, сыграв в таких картинах, как «Картуш», «Девушка с чемоданом», «Рокко и его братья», «8 с половиной». Хотя она прославилась и за пределами Европы, Кардинале вернулась в итальянское и французское кино. В феврале 2011 года ее назвали одной из 50 самых красивых женщин в истории кинематографа. Актриса продолжает сниматься.