17 пар известных мужчин и женщин, которые похожи друг на друга, словно брат и сестра

Все люди на Земле имеют общих предков. Поэтому немудрено, что одинаковые черты лица могут быть у никогда не видевших друг друга мужчины и женщины, живущих в разных частях планеты. Особенно наглядно мы можем наблюдать такие сходства между известными людьми, например нашими любимыми актерами и певцами.