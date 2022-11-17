17 пар известных мужчин и женщин, которые похожи друг на друга, словно брат и сестра
Все люди на Земле имеют общих предков. Поэтому немудрено, что одинаковые черты лица могут быть у никогда не видевших друг друга мужчины и женщины, живущих в разных частях планеты. Особенно наглядно мы можем наблюдать такие сходства между известными людьми, например нашими любимыми актерами и певцами.
Галь Гадот и Джек Фалахи
Хилари Суэнк и Стивен Тайлер
Блейк Лайвли и Тэрон Эджертон
Аланис Мориссетт и Джейсон Ли
Пенни Маршалл и Оззи Осборн
Кеша и Джон Траволта
Джульетт Льюис и Том Хэнкс
Софи Тернер и Бой Джордж
Скарлетт Йоханссон и Кристофер Уокен
Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, © The Anderson Tapes / Robert M. Weitman Productions and co-producers
Люси Хейл и Джереми Самптер
Эмили Дешанель и Аарон Тейлор-Джонсон
Сара Джессика Паркер и Роджер Долтри
Эллен Дедженерес и Оуэн Уилсон
Кендалл Дженнер и Ар-Джей Митт
Мария Шрайвер и Уиллем Дефо
Клеа Дюваль и Джош Хартнетт
Кэти Перри и Том Хиддлстон
А какие еще известные люди, по вашему мнению, похожи друг на друга, словно близкие родственники?
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