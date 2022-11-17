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17 пар известных мужчин и женщин, которые похожи друг на друга, словно брат и сестра

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Все люди на Земле имеют общих предков. Поэтому немудрено, что одинаковые черты лица могут быть у никогда не видевших друг друга мужчины и женщины, живущих в разных частях планеты. Особенно наглядно мы можем наблюдать такие сходства между известными людьми, например нашими любимыми актерами и певцами.

Галь Гадот и Джек Фалахи

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Хилари Суэнк и Стивен Тайлер

zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Grosby Group / East News

Блейк Лайвли и Тэрон Эджертон

Invision / Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Аланис Мориссетт и Джейсон Ли

Invision / Invision / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Пенни Маршалл и Оззи Осборн

Izumi Hasegawa / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News, Isabella Conway / Broadimage / East News

Кеша и Джон Траволта

John Shearer / Invision / AP / East News, Laurent Salmon / KCS / East News

Джульетт Льюис и Том Хэнкс

ImagePressAgency / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Софи Тернер и Бой Джордж

Briquet Nicolas / ABACA / East News, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Скарлетт Йоханссон и Кристофер Уокен

Люси Хейл и Джереми Самптер

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Matt Baron / BEImages / East News

Эмили Дешанель и Аарон Тейлор-Джонсон

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Сара Джессика Паркер и Роджер Долтри

KELA / Broadimage / Broad Image / East News, Tom Belcher / Capital Pictures / East News

Эллен Дедженерес и Оуэн Уилсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Кендалл Дженнер и Ар-Джей Митт

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / East News

Мария Шрайвер и Уиллем Дефо

David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / East News, Invision / Invision / East News

Клеа Дюваль и Джош Хартнетт

Brian Dowling / Invision / AP / East News, NPA / The Grosby Group / East News

Кэти Перри и Том Хиддлстон

А какие еще известные люди, по вашему мнению, похожи друг на друга, словно близкие родственники?

Фото на превью Katy Perry: Part of Me / Splinter Films and co-producers, The Avengers / Marvel Studios and co-producers
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AdMe/Культура/17 пар известных мужчин и женщин, которые похожи друг на друга, словно брат и сестра
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