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Спорим, вы не сразу поверите, когда мы скажем, кто из звезд на фото старше

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Работа обязывает звезд выглядеть на все сто, и они тратят немало сил и средств, чтобы следить за собой. Поэтому порой сложно понять, сколько же лет той или иной актрисе или певице. Непросто поверить, что Дженнифер Лопес старше Ребел Уилсон на 10 лет, Адель младше Руни Мары на 2 года, а между Леди Гага и Рэйчел Макадамс 7 лет разницы.

Мы в ADME тоже находимся в некотором замешательстве, когда сравниваем возраст разных звезд.

Элизабет Олсен (33) и Аманда Сейфрид (36)

MICHAEL TRAN / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Николь Ричи (40) и Гвен Стефани (52)

MICHAEL TRAN / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Белла Хадид (25) и Лили Коллинз (33)

Invision / Invision / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Бритни Спирс (39) и Диана Крюгер (45)

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Адель (34) и Руни Мара (36)

NIKLAS HALLE'N / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Кайли Дженнер (24) и Люси Хейл (33)

Invision / Invision / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Хейли Бибер (25) и Дакота Фэннинг (28)

Invision / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Ребел Уилсон (42) и Дженнифер Лопес (52)

Invision / Invision / East News, TIMOTHY A. CLARY / AFP / East News

Софи Тернер (26) и Эмма Стоун (33)

Invision / Invision / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Кара Делевинь (29) и София Вергара (49)

Ik Aldama / DPA / East News, Invision / Invision / East News

Сирша Ронан (28) и Селена Гомес (29)

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, Hinton Jordan / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Меган Фокс (35) и Энн Хэтэуэй (39)

Invision / Invision / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Джиджи Хадид (27) и Марго Робби (32)

Invision / Invision / East News, LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News

Лорд (25) и Дейзи Ридли (30)

AP / Associated Press / East News, Invision / Invision / East News

Леди Гага (36) и Рэйчел Макадамс (43)

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Розамунд Пайк (42) и Риз Уизерспун (46)

Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмили Ратаковски (31) и Эшли Грин (35)

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

А вы задумываетесь о том, сколько лет вашим любимым знаменитостям?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/Спорим, вы не сразу поверите, когда мы скажем, кто из звезд на фото старше
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