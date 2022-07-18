Спорим, вы не сразу поверите, когда мы скажем, кто из звезд на фото старше

Работа обязывает звезд выглядеть на все сто, и они тратят немало сил и средств, чтобы следить за собой. Поэтому порой сложно понять, сколько же лет той или иной актрисе или певице. Непросто поверить, что Дженнифер Лопес старше Ребел Уилсон на 10 лет, Адель младше Руни Мары на 2 года, а между Леди Гага и Рэйчел Макадамс 7 лет разницы.