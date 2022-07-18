Спорим, вы не сразу поверите, когда мы скажем, кто из звезд на фото старше
Работа обязывает звезд выглядеть на все сто, и они тратят немало сил и средств, чтобы следить за собой. Поэтому порой сложно понять, сколько же лет той или иной актрисе или певице. Непросто поверить, что Дженнифер Лопес старше Ребел Уилсон на 10 лет, Адель младше Руни Мары на 2 года, а между Леди Гага и Рэйчел Макадамс 7 лет разницы.
Мы в ADME тоже находимся в некотором замешательстве, когда сравниваем возраст разных звезд.
Элизабет Олсен (33) и Аманда Сейфрид (36)
Николь Ричи (40) и Гвен Стефани (52)
Белла Хадид (25) и Лили Коллинз (33)
Бритни Спирс (39) и Диана Крюгер (45)
Адель (34) и Руни Мара (36)
Кайли Дженнер (24) и Люси Хейл (33)
Хейли Бибер (25) и Дакота Фэннинг (28)
Ребел Уилсон (42) и Дженнифер Лопес (52)
Софи Тернер (26) и Эмма Стоун (33)
Кара Делевинь (29) и София Вергара (49)
Сирша Ронан (28) и Селена Гомес (29)
Меган Фокс (35) и Энн Хэтэуэй (39)
Джиджи Хадид (27) и Марго Робби (32)
Лорд (25) и Дейзи Ридли (30)
Леди Гага (36) и Рэйчел Макадамс (43)
Розамунд Пайк (42) и Риз Уизерспун (46)
Эмили Ратаковски (31) и Эшли Грин (35)
А вы задумываетесь о том, сколько лет вашим любимым знаменитостям?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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