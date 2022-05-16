18 жизненных фото из Бразилии, которые скажут об этой стране больше, чем все энциклопедии, вместе взятые

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Когда мы слышим слово «Бразилия», скорее всего, вспоминаем зрелищные карнавалы и бесконечные мыльные оперы, а также безграничную страсть местных жителей к футболу. И не все из нас знают, что в этой стране еще немало того, от чего можно ахнуть. Здесь много красоты и таких деталей местной жизни, которые для остального мира настоящая диковинка.

Нам в ADME стало любопытно, может ли Бразилия поразить нас чем-то новым. И вот какие фото нам удалось отыскать.

Водитель такси в свою машину установил вот это

«Что это? Найден под моим диваном в Бразилии»

А ты знал (надеюсь, не испорчу тебе день), что они умеют летать? © Itcallsmyname / Reddit

Хозяин дома слева построил стену, потому что у него есть бассейн и он не хотел, чтобы жильцы из соседнего дома подглядывали

Удивительная картина, слившаяся воедино с деревом

Найден в Рио-де-Жанейро. Он размером с руку мужчины

Пляж Ипанема, Рио-де-Жанейро

Бразилия известна своими пляжами. При этом можно встретить и такое

«Мой друг прислал эту фотографию, теперь мне будут сниться кошмары. Мороженое с кинзой»

Фавелы с видом на Рио-де-Жанейро, Бразилия

Кнопка на пульте, которая включает только футбол

«В моем доме только что появился маленький удав»

«В моем городе в Бразилии много капибар, поэтому у нас есть специальные знаки»

«Мои дедушка и бабушка стоят рядом с деревом, которое они когда-то посадили»

Это каучуковое дерево в Бразилии, и оно так быстро растет. Я раньше видел много растений, посаженных 30 лет назад, и вы не поверите, насколько они большие. А это дерево на фото еще старше. © amvr / Reddit

В бразильском магазине можно найти кешью в таком виде, как он растет

Как доставляли пиццу в эти выходные в Бразилии

Вот это разнообразие фауны на одной бразильской улице

«Оставили байк на пару минут — и на нем уснул ленивец»

В Бразилии тоже есть пакет с пакетами! Только тут для пакетов часто используют разные специализированные тканевые мешочки