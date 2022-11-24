20+ красноречивых фото, которые расскажут драматичную историю жизни Мэрилин Монро

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мэрилин Монро пережила трудное детство и стала одной из культовых фигур в истории киноиндустрии. Какой была легендарная актриса на самом деле — об этом наиболее красноречиво говорят снимки, на которых запечатлены не только ее ослепительные перформансы, но и непростая судьба.

1. Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 года

EAST NEWS

Несмотря на то, что ее мать, Глэдис Бейкер, оказалась морально и финансово не готовой к рождению ребенка, раннее детство Нормы Джин было стабильным и счастливым.

2. В 1934 году у Глэдис случился психический срыв, она оказалась в больнице. Норма Джин жила у подруги матери, Грейс Годдард

Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

3. Потом Норма Джин жила в детском доме и в более чем 10 приемных семьях. В 15 лет будущая актриса бросила школу, в 16 вышла замуж, чуть позже устроилась на завод

Мэрилин Монро со своим первым мужем Джеймсом Догерти, 1943 или 1944 год.

4. Однажды на завод, где работала Норма Джин, пришли фотографы. Так она стала моделью. А вскоре подписала контракт с 20th Century Fox





Монро на кинопробах, 1947 год.

5. Глава кинокомпании настоял на том, чтобы Монро внесла большие изменения в свой образ. Тогда она превратилась в платиновую блондинку

Костюмер помогает актрисе надеть купальник без бретелек для выступления на крупном мероприятии.

6. Несмотря на свой быстро сформировавшийся образ, Мэрилин Монро мечтала о драматической роли

Монро завороженно смотрит на вывеску театральной студии.

7. Она работала с преподавателем актерского мастерства Наташей Лайтесс на протяжении всей своей карьеры

8. К 1950-м годам имя Монро знал весь мир

На фото — актриса в окружении поклонников во время премьеры фильма «Как выйти замуж за миллионера» 4 ноября 1953 года в Лос-Анджелесе.

9. Монро часами слушала записи Эллы Фицджеральд. Когда они познакомились и подружились, актриса использовала свои связи, чтобы помочь певице вывести карьеру на новый уровень

Мэрилин и Элла непринужденно болтают в клубе Tiffany в Голливуде.

10. В 1954-м, после двух лет знакомства, Монро и бывший бейсболист New York Yankees Джо Ди Маджо сыграли свадьбу. К их роману было приковано всеобщее внимание

EAST NEWS

Молодожены позируют фотографам сразу после регистрации брака.

11. Карьера Монро развивалась. Образ из фильма «Зуд седьмого года» стал культовым

Profiles in History / PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Съемочная группа рассчитывала снять сцену за полторы минуты, но едва уложилась в 2 часа. Толпа кричала «Выше!» каждый раз, когда порыв воздуха поднимал платье актрисы.

12. Эта яркая сцена стала финальной точкой в браке Монро. Спустя несколько недель из-за ревности Ди Маджо они развелись

На снимках актриса плачет после пресс-конференции, на которой объявила о расставании с супругом.

13. В 1954 году Мэрилин легла в больницу, чтобы избавиться от недомоганий, которые изводили ее на протяжении многих лет

12 ноября на выходе из больницы фоторепортерам удалось сделать снимки исхудавшей, растрепанной артистки, которая чуть ли не плакала, пытаясь спрятать лицо. Она не хотела, чтобы ее видели, а тем более фотографировали непричесанной и без макияжа.

14. Монро уезжает из Голливуда. Она мечтает сменить амплуа недалекой блондинки и верит, что Нью-Йорк — именно то место, где создается настоящее искусство

Мэрилин Монро читает книгу «О технике актера». Март 1955 года, Нью-Йорк.

15. На одной из фотосессий Монро позирует на станции метро Нью-Йорка

На самом деле она никогда не пользовалась этим видом транспорта, но видела себя самой обычной женщиной, которая ездит на метро.

16. В 1956 году Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера, потому что он относился к ней «как к чувствительному человеку»

Миллер целует свою невесту во время встречи с прессой — первой с тех пор, как стало известно об их брачных намерениях.

17. «Я впервые по-настоящему влюбилась», — говорила Монро о Миллере

18. Мэрилин мечтала о детях. Она трижды была беременна и трижды теряла ребенка

Монро с супругом покидает больницу и, как всегда, держит лицо. Врачи не смогли спасти их нерожденного ребенка.

19. Отношения супругов испортились во время съемок фильма «Неприкаянные». Причиной стали их разногласия по поводу сценария. То, как Миллер описал ее героиню, Мэрилин посчитала предательством

UNITED ARTISTS / SEVEN ARTS / Album / EAST NEWS

Монро и Миллер на съемках, 1960 год.

20. В течение нескольких недель в начале съемок они жили в отдельных люксах. К августу перестали разговаривать. Кроме того, Миллер завел роман на стороне

Миллер начал встречаться с фотографом Инге Морат, которая снимала постановку и впоследствии стала его 3-й женой.

21. Развод с Миллером закончился для Мэрилин тяжелой депрессией. Мечты о счастливой семье разбились. У нее остались лишь кино, любовь зрителей, мимолетные романы и вредные привычки

На фото — уставшая Монро в театре Бостонского центра искусств и ее муж, который прогоняет фотографов.

22. Несмотря ни на что, Мэрилин сумела сохранить хорошие отношения со своим 2-м супругом Джо Ди Маджо

Мэрилин Монро дарит бывшему мужу прощальный поцелуй перед своим вылетом в Мексику на каникулы, 1962 год. Они планировали пожениться второй раз, но не успели из-за ухода Монро.

23. Ди Маджо не переставал любить Монро и после того, как распался их 9-месячный брак. Говорят, актриса была единственным человеком, которого Ди Маджо по-настоящему любил

Ди Маджо вытирает слезы на похоронах Монро в мемориальном парке Вествуд в Голливуде.