20+ креативных шляпок с королевских скачек в Аскоте, которые весь мир обсуждает с пеной у рта
В начале XVIII века королева Анна Стюарт обнаружила недалеко от Виндзорского замка вересковую пустошь и распорядилась провести там конное соревнование. Вскоре на этом месте появился ипподром Аскот, где по сей день ежегодно устраивают королевские скачки. Это мероприятие нынче ассоциируется не только со спортом, но и с высокой модой. Ведь изысканные женские шляпки являются важной частью его дресс-кода.
Мы в ADME решили полюбоваться экстравагантными головными уборами леди, что посещали скачки в Аскоте в последние годы. А в конце статьи — бонус. Члены британской королевской семьи порой появляются на этом мероприятии в очень узнаваемых образах.
Мероприятие иногда посещают кинозвезды. В 2013 году в Аскоте красовалась Айшвария Рай в элегантной шляпке с декоративным бутоном розы
Цилиндр в виде гигантского стакана с коктейлем был замечен на мероприятии в 2005 году
Шляпа в виде высокой прически была вдохновлена образом Анны Стюарт, которая и стоит у истоков скачек. 2011 год
Этой леди безумно идет ее грандиозная шляпа, украшенная фигурой птицы. 2021 год
Создается впечатление, что дизайнером этого аксессуара был Безумный Шляпник из «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. 2011 год
Шляпа в виде огромного бутона розы с каплями росы выглядит очень реалистично. И круто сочетается с костюмом. 2017 год
Украшением для головного убора может послужить что угодно. Даже обувь. 2011 год
Ну и куда же без фигурок лошадей? Ведь они главные звезды мероприятия. 2014 год
Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер посетила мероприятие в Аскоте в 2019 году. Конечно же, в шляпке необычной формы
«Вишневая» шляпка гостьи скачек 2012 года вкупе с прической навевает мысли о моде середины прошлого века
Жизнерадостная леди во впечатляющем головном уборе в Аскоте в 2014 году
Фигурка пчелы с каплей меда в качестве шляпы смотрится не менее эффектно, чем цветы. 2019 год
Гостья скачек 2016 года в головном уборе, вдохновленном тропической флорой и фауной
В 2019 году в Аскоте можно было наблюдать леди с «одуванчиком» на голове. Когда дул ветер, эта шляпка выглядела незабываемо
По некоторым головным уборам можно судить о вкусовых предпочтениях посетительниц. Вот эта девушка наверняка очень любит сыр с плесенью. 2008 год
А слабостью этой участницы мероприятия, вероятно, является клубника. 2009 год
Сложно не назвать образ женщины интеллигентным, если на голове она носит аксессуар в виде стопки книг. 2019 год
Фигурка единорога отлично сочетается с белым платьем участницы мероприятия 2015 года
Кажется, и к этому головному убору приложил руку Безумный Шляпник. 2019 год
Стая бабочек облюбовала шляпку-таблетку гостьи скачек 2018 года
Бонус: Диана Спенсер и Кейт Миддлтон в идентичных образах на скачках в Аскоте в 1988 и 2022 году соответственно
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Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, AP / Associated Press / East News
AdMe/Культура/20+ креативных шляпок с королевских скачек в Аскоте, которые весь мир обсуждает с пеной у рта
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