20+ креативных шляпок с королевских скачек в Аскоте, которые весь мир обсуждает с пеной у рта

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В начале XVIII века королева Анна Стюарт обнаружила недалеко от Виндзорского замка вересковую пустошь и распорядилась провести там конное соревнование. Вскоре на этом месте появился ипподром Аскот, где по сей день ежегодно устраивают королевские скачки. Это мероприятие нынче ассоциируется не только со спортом, но и с высокой модой. Ведь изысканные женские шляпки являются важной частью его дресс-кода.

Мы в ADME решили полюбоваться экстравагантными головными уборами леди, что посещали скачки в Аскоте в последние годы. А в конце статьи — бонус. Члены британской королевской семьи порой появляются на этом мероприятии в очень узнаваемых образах.

Мероприятие иногда посещают кинозвезды. В 2013 году в Аскоте красовалась Айшвария Рай в элегантной шляпке с декоративным бутоном розы

AP / East News

Цилиндр в виде гигантского стакана с коктейлем был замечен на мероприятии в 2005 году

ASSOCIATED PRESS / East News

Шляпа в виде высокой прически была вдохновлена образом Анны Стюарт, которая и стоит у истоков скачек. 2011 год

BOISIERE / SIPA / East News , AFP / East News

Этой леди безумно идет ее грандиозная шляпа, украшенная фигурой птицы. 2021 год

DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News

Создается впечатление, что дизайнером этого аксессуара был Безумный Шляпник из «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. 2011 год

Шляпа в виде огромного бутона розы с каплями росы выглядит очень реалистично. И круто сочетается с костюмом. 2017 год

imago / Frank Sorge / East News , Stephen Lock / i-Images / East News

Украшением для головного убора может послужить что угодно. Даже обувь. 2011 год

BOISIERE / SIPA / East News

Ну и куда же без фигурок лошадей? Ведь они главные звезды мероприятия. 2014 год

AP / East News

Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер посетила мероприятие в Аскоте в 2019 году. Конечно же, в шляпке необычной формы

«Вишневая» шляпка гостьи скачек 2012 года вкупе с прической навевает мысли о моде середины прошлого века

MCPIX / NEWS PICTURES / East News

Жизнерадостная леди во впечатляющем головном уборе в Аскоте в 2014 году

AFP / East News , AFP / East News

Фигурка пчелы с каплей меда в качестве шляпы смотрится не менее эффектно, чем цветы. 2019 год

Гостья скачек 2016 года в головном уборе, вдохновленном тропической флорой и фауной

ANWAR HUSSEIN / SIPA / East News

В 2019 году в Аскоте можно было наблюдать леди с «одуванчиком» на голове. Когда дул ветер, эта шляпка выглядела незабываемо

Foto: Frank Sorge / Imago Stock and People / East News , Foto: Frank Sorge / Imago Stock and People / East News

По некоторым головным уборам можно судить о вкусовых предпочтениях посетительниц. Вот эта девушка наверняка очень любит сыр с плесенью. 2008 год

А слабостью этой участницы мероприятия, вероятно, является клубника. 2009 год

HUSSEIN ANWAR / SIPA/ East News

Сложно не назвать образ женщины интеллигентным, если на голове она носит аксессуар в виде стопки книг. 2019 год

Foto: Frank Sorge / Imago Stock and People / East News

Фигурка единорога отлично сочетается с белым платьем участницы мероприятия 2015 года

AP / East News , Can Nguyen / Capital Pictures / East News

Кажется, и к этому головному убору приложил руку Безумный Шляпник. 2019 год

AP / Associated Press / East News

Стая бабочек облюбовала шляпку-таблетку гостьи скачек 2018 года

Бонус: Диана Спенсер и Кейт Миддлтон в идентичных образах на скачках в Аскоте в 1988 и 2022 году соответственно

ASSOCIATED PRESS / East News , AP / Associated Press / East News

Какие шляпки их представленных в статье вас весьма впечатлили?