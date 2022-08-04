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20+ звезд, о реальном росте которых могли не догадываться даже фанаты

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Не секрет, что фото- и видеоизображения сильно искажают пропорции человека. Яркий тому пример знаменитости, которые часто на экране выглядят намного выше или ниже, чем они есть на самом деле. И когда нам вдруг выпадает шанс встретиться с ними в реальной жизни, в большинстве случаев мы поражаемся их реальным пропорциям.

Но а пока у нас нет такой возможности, ADME предлагает обратиться к известному ресурсу CelebHeights.com и узнать, каков рост наших любимых селебрити.

Сет Грин и Ванесса Паради: 160 см

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Милли Бобби Браун и Роб Шнайдер: 161 см

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © lev radin / Shutterstock.com

Бруно Марс и Майкл Джей Фокс: 163 см

Andres Otero / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Линда Хэмилтон и Гейтен Матараццо: 164 см

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

Линдси Лохан и Алисия Викандер: 165 см

Invision / Invision / East News, East News

Кирстен Данст и Марион Котийяр: 166 см

VALERIE MACON / AFP / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Дженнифер Коннелли и Айшвария Рай: 168 см

Lumeimages, PacificCoastNews / East News, Briquet-Hahn / ABACA / East News

Игги Поп и Анджелина Джоли: 169 см

Eklund Robert / Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News, © Gennaro Leonardi Photos / Shutterstock.com

Оскар Айзек и Эминем: 172 см

Invision / Invision / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Шэрон Стоун, Мелани Гриффит и Белла Хадид: 173 см

Jennifer Lowery / Broadimage / Broad Image / East News, NPA / The Grosby Group / East News, AUG / FaceToFace / REPORTER / East News

Фиона Шоу и Конор Макгрегор: 174 см

Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Мира Сорвино и Джейсон Стейтем: 175 см

Invision / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Адриана Лима и Дэрил Ханна: 178 см

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Чарли Ханнэм: 183 см

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Кевин Костнер и Гордон Рамзи: 185 см

Morandi / Terenghi / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Джейкоб Элорди: 196 см

Invision / Invision / East News

Кого из звезд вы представляли выше ростом и, наоборот, кто казался вам более миниатюрным?

Фото на превью Gennaro Leonardi Photos / Shutterstock.com, AUG / FaceToFace / REPORTER / East News
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AdMe/Культура/20+ звезд, о реальном росте которых могли не догадываться даже фанаты
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