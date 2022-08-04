20+ звезд, о реальном росте которых могли не догадываться даже фанаты

Не секрет, что фото- и видеоизображения сильно искажают пропорции человека. Яркий тому пример знаменитости, которые часто на экране выглядят намного выше или ниже, чем они есть на самом деле. И когда нам вдруг выпадает шанс встретиться с ними в реальной жизни, в большинстве случаев мы поражаемся их реальным пропорциям.