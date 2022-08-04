20+ звезд, о реальном росте которых могли не догадываться даже фанаты
Не секрет, что фото- и видеоизображения сильно искажают пропорции человека. Яркий тому пример знаменитости, которые часто на экране выглядят намного выше или ниже, чем они есть на самом деле. И когда нам вдруг выпадает шанс встретиться с ними в реальной жизни, в большинстве случаев мы поражаемся их реальным пропорциям.
Но а пока у нас нет такой возможности, ADME предлагает обратиться к известному ресурсу CelebHeights.com и узнать, каков рост наших любимых селебрити.
Сет Грин и Ванесса Паради: 160 см
Милли Бобби Браун и Роб Шнайдер: 161 см
Бруно Марс и Майкл Джей Фокс: 163 см
Линда Хэмилтон и Гейтен Матараццо: 164 см
Линдси Лохан и Алисия Викандер: 165 см
Кирстен Данст и Марион Котийяр: 166 см
Дженнифер Коннелли и Айшвария Рай: 168 см
Игги Поп и Анджелина Джоли: 169 см
Eklund Robert / Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News, © Gennaro Leonardi Photos / Shutterstock.com
Оскар Айзек и Эминем: 172 см
Шэрон Стоун, Мелани Гриффит и Белла Хадид: 173 см
Фиона Шоу и Конор Макгрегор: 174 см
Мира Сорвино и Джейсон Стейтем: 175 см
Адриана Лима и Дэрил Ханна: 178 см
Чарли Ханнэм: 183 см
Кевин Костнер и Гордон Рамзи: 185 см
Джейкоб Элорди: 196 см
Кого из звезд вы представляли выше ростом и, наоборот, кто казался вам более миниатюрным?
Фото на превью Gennaro Leonardi Photos / Shutterstock.com, AUG / FaceToFace / REPORTER / East News
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