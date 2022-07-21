30 фильмов, которые получили премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов за последние 30 лет
Костюмы, которые носят герои фильмов, могут многое рассказать нам об образе жизни и внутреннем мире людей из разных стран и эпох. Тщательно продуманные и воссозданные с исторической точностью костюмы, которые мы видим на большом экране, переносят нас в другое время и пространство и создают особую атмосферу. Вот почему Американская академия киноискусства сочла эту категорию одним из самых важных критериев хорошего фильма.
Мы в ADME составили список кинокартин, которые были удостоены «Оскара» за лучший дизайн костюмов, и мы держим пари, что в этом списке вы увидите по крайней мере пару ваших любимых фильмов.
«Круэлла» (2021)
«Ма Рейни: Мать блюза» (2020)
«Маленькие женщины» (2019)
«Черная пантера» (2018)
«Призрачная нить» (2017)
«Отель „Гранд Будапешт“» (2014)
«Великий Гэтсби» (2013)
«Анна Каренина» (2012)
«Артист» (2011)
«Алиса в Стране чудес» (2010)
«Молодая Виктория» (2009)
«Герцогиня» (2008)
«Золотой век» (2007)
«Мария-Антуанетта» (2006)
«Мемуары гейши» (2005)
«Авиатор» (2004)
«Чикаго» (2002)
«Мулен Руж!» (2001)
«Гладиатор» (2000)
«Кутерьма» (1999)
«Влюбленный Шекспир» (1998)
«Титаник» (1997)
«Английский пациент» (1996)
«Королевская милость» (1995)
«Эпоха невинности» (1993)
«Дракула» (1992)
Костюмы из какого фильма произвели на вас наибольшее впечатление и почему?
Фото на превью East News
AdMe/Культура/30 фильмов, которые получили премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов за последние 30 лет
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