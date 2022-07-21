30 фильмов, которые получили премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов за последние 30 лет

Костюмы, которые носят герои фильмов, могут многое рассказать нам об образе жизни и внутреннем мире людей из разных стран и эпох. Тщательно продуманные и воссозданные с исторической точностью костюмы, которые мы видим на большом экране, переносят нас в другое время и пространство и создают особую атмосферу. Вот почему Американская академия киноискусства сочла эту категорию одним из самых важных критериев хорошего фильма.