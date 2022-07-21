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30 фильмов, которые получили премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов за последние 30 лет

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Костюмы, которые носят герои фильмов, могут многое рассказать нам об образе жизни и внутреннем мире людей из разных стран и эпох. Тщательно продуманные и воссозданные с исторической точностью костюмы, которые мы видим на большом экране, переносят нас в другое время и пространство и создают особую атмосферу. Вот почему Американская академия киноискусства сочла эту категорию одним из самых важных критериев хорошего фильма.

Мы в ADME составили список кинокартин, которые были удостоены «Оскара» за лучший дизайн костюмов, и мы держим пари, что в этом списке вы увидите по крайней мере пару ваших любимых фильмов.

«Круэлла» (2021)

Disney+/Courtesy Everett Collection/East News

«Ма Рейни: Мать блюза» (2020)

Everett Collection/East News

«Маленькие женщины» (2019)

Album Online/East News

«Черная пантера» (2018)

East News

«Призрачная нить» (2017)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

«Фантастические твари и где они обитают» (2016)

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

«Отель „Гранд Будапешт“» (2014)

Fox Searchlight / Everett Collection/EAST NEWS

«Великий Гэтсби» (2013)

East News

«Анна Каренина» (2012)

East News

«Артист» (2011)

Supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

«Алиса в Стране чудес» (2010)

EAST NEWS

«Молодая Виктория» (2009)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

«Герцогиня» (2008)

East News

«Золотой век» (2007)

EAST NEWS

«Мария-Антуанетта» (2006)

Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/East News

«Мемуары гейши» (2005)

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News

«Авиатор» (2004)

Warner Bros Pictures / Miramax/Collection Christophel/East News

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/East News

«Чикаго» (2002)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

«Мулен Руж!» (2001)

20thCentFox/Courtesy Everett Collection/East News

«Гладиатор» (2000)

DreamWorks SKG/Universal Pictures/Scott Free Productions/Collection Christophel/East News

«Кутерьма» (1999)

East News

«Влюбленный Шекспир» (1998)

EAST NEWS

«Титаник» (1997)

PARAMOUNT/20TH CENTURY FOX / Album/EAST NEWS

«Английский пациент» (1996)

Tiger Moth Productions/Collection Christophel/East News

«Королевская милость» (1995)

«Приключения Присциллы, королевы пустыни» (1994)

GramercyPictures/Courtesy Everett Collection/East News

«Эпоха невинности» (1993)

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News

«Дракула» (1992)

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News

Костюмы из какого фильма произвели на вас наибольшее впечатление и почему?

Фото на превью East News
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AdMe/Культура/30 фильмов, которые получили премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов за последние 30 лет
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