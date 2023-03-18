55-летняя Памела Андерсон приняла участие в необычной фотосессии и рассказала, почему ей нравится стареть

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон всегда славилась своей удивительной красотой и невероятной фигурой. И с возрастом она не растеряла уверенности в себе. Наоборот, сейчас Памела нравится себе даже больше, чем раньше. И ее фотографии без макияжа — лишнее тому подтверждение. Более того, она также поделилась секретом своей неувядающей красоты.

Памела говорит, что стареть прикольно

Недавно 55-летняя Памела разместила свои потрясающие снимки без макияжа, которые лишний раз доказывают, что неувядающая красота существует. На этих фотографиях Памела позирует с распущенными волосами без всяких следов укладки, и мы даже можем увидеть ее милые веснушки.

Она рассказала, что теперь предпочитает не краситься, а под своим постом в соцсетях написала: «Лучше я буду показывать свои веснушки... Стареть прикольно. Это настоящее облегчение. В определенном возрасте мы даже выглядим моложе и свежее без макияжа. Это я, и я совершенно довольна той женщиной, которой являюсь сейчас. Это новый мир, и я благодарна судьбе за всю любовь, которая есть в моей жизни».

Она предпочитает тратить деньги на уход за кожей, а не на уколы красоты

«Нам часто приходится выходить из зоны комфорта, и важно не забывать заботиться о себе», — говорит Памела. Ее уход за кожей включает в себя регулярные массажи, а также кислородную терапию для лица. А еще Андерсон обожает заниматься пилатесом, но, когда у нее слишком плотное рабочее расписание, она может просто прогуляться по парку или сделать растяжку.

Памела считает, что красота идет изнутри

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

«Чувство счастья — это лучшее средство для поддержания красоты. А смелость делает нас привлекательными: когда ты чего-то боишься, но все равно идешь наперекор своим страхам», — поделилась актриса своей философией красоты в одном из интервью. «Чтобы бороться за свободу, нужно вначале освободиться самому. Жизнь — это привилегия, к которой нужно относиться со всей серьезностью».

Она не боится стареть

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Скоро Памеле Андерсон исполнится 56 лет, но она ничуть не волнуется из-за своего возраста. «Меня это совершенно не беспокоит. Нам всем нравится выглядеть на все 100, но я никогда особо не заморачивалась на эту тему», — рассказала она в интервью. В нашем мире, где стандарты красоты постоянно меняются и угнаться за ними почти невозможно, позиция Памелы напоминает о том, что настоящая красота исходит изнутри. И ее молодость и привлекательность лишь подчеркивают, насколько важны любовь и забота о себе, и вдохновляют женщин по всему миру.

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News