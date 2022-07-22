6 моделей с пышными формами, которые меняют мир моды

Мода меняется очень быстро. И вместе с ней — представления о красоте. Так, в 50-е эталоном были пышные манекенщицы с фигурой типа «песочные часы», а в 90-е подиум покоряли невероятно худые андрогинные модели. Сегодня мир моды продолжает меняться, приспосабливаясь к новому образу тела, который определяется бодипозитивом и принятием себя. Эшли Грэм, Палома Эльсессер, Кэндис Хаффин и другие инфлюэнсеры демонстрируют нам, что фешен-индустрия готова к большим переменам и они происходят прямо сейчас.

Мы в ADME хотим представить вам 6 моделей, которые переосмысливают профессию топ-модели, пропагандируя бодипозитив.

1. Эшли Грэм

BOISIERE/SIPA/EAST NEWS , Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Эшли Грэм — одна из самых известных топ-моделей с пышными формами и источник вдохновения для многих женщин. Являясь ярой сторонницей бодипозитива, она проложила путь в индустрию многим моделям plus-size.

ANGELA WEISS/AFP/East News

У себя в соцсетях Эшли продвигает идею принятия собственного тела. Она делится фотографиями без макияжа и фильтров и без стеснения показывает свой живот с растяжками после беременности. Модель призывает людей отказаться от использования фотошопа и фильтров, чтобы избавиться от стремления к недостижимым стандартам красоты.

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

«Я думаю, что фильтры, Facetune и профессиональная ретушь в Photoshop очень вредны. Проблема, которую они создают, больше, чем мы себе представляем. Подождите несколько лет, пусть даже еще лет 10, и мы увидим реальные последствия, потому что люди думают, что они недостаточно красивы и недостаточно хороши», — говорит модель.

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

2. Палома Эльсессер

AUG/FaceToFace/REPORTER/East News

Палому Эльсессер нашла в соцсетях визажист Пэт Макграт. Она искала уникальные лица и наткнулась на фото Паломы.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

На протяжении своей карьеры Палома успела поработать с Nike, Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Она также появлялась во многих модных журналах, включая American Vogue, Teen Vogue, Elle и Glamour.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Модель надеется проложить путь в индустрию для других девушек и продвигает идеи разнообразия в мире моды. И она уже стала вдохновляющим примером для многих.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

3. Кэндис Хаффин

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Кэндис Хаффин принимала участие в многочисленных неделях моды в Нью-Йорке и работала с известными дизайнерами, включая Прабала Гурунга и Кристиана Сириано.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Модель призналась, что съемки для Vogue Italia стали поворотным моментом в ее карьере. «Это войдет в мою личную историю как очень важный момент жизни», — сказала Кэндис.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

«Люди смотрели на меня иначе. У пышных девушек не было возможности так много сотрудничать с журналами. Мы были девушками для каталогов и онлайн-коммерции. Нас не видели в трендовых, модных образах. Это было настоящим прорывом», — добавила модель.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

4. Прешес Ли

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Прешес Ли — еще одна мировая знаменитость, которая решила пересмотреть образ супермодели. Ее энергия и упорный труд позволили ей поработать со многими известными дизайнерами и поучаствовать в разнообразных проектах.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Модель представила весеннюю коллекцию Versace в Милане в 2021 году и была в восторге от работы с Донателлой Версаче. К слову, Донателла тоже была рада сотрудничеству с моделью.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

«Ее смех, манера двигаться, уверенность в себе и то, как она по-своему воплощает чувственность. К тому же с ней очень легко работается: она профессиональна и добра. Что еще я могу добавить? Я ее просто обожаю!» — сказала Донателла Версаче.

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

5. Искра Лоуренс

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

В одном из своих интервью Искра поделилась несколькими правилами, которые помогают ей принимать себя. Модель уверена, что очень важно быть собственным фанатом номер один, осознавать, что тело — это ваша эксклюзивная собственность, а также открыто говорить о своих комплексах.

Sebastien Courdji/KCS/East News

Модель однажды спросили, что бы она сказала себе 15-летней, и она ответила: «Себе 15-летней я бы сказала: „Это я“. Я слишком много времени провела, сравнивая себя с другими, кем стать невозможно. Из-за этого вы постоянно чувствуете, что у вас ничего не получается, вы живете в таком негативном пространстве. Когда я перестала этим заниматься и поняла, что это я, приняв в себе все, с чем у меня были проблемы, я просто освободилась от этого мышления».

Invision/Invision/East News

В 2016 году Искра Лоуренс была названа одной из 100 женщин мира по версии BBC, а в 2019 году она была включена в рейтинг Forbes «30 до 30 лет» в Европе.

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

6. Тесс Холлидей

Sipa USA/Sipa USA/East News

Тесс Холлидей — еще один инфлюэнсер в движении самопринятия. Она продвигает идею уверенности в себе и позитивного отношения к своему телу, утверждая, что необязательно соответствовать определенному размеру, чтобы любить свое тело и наслаждаться едой, которая вам нравится.

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Пару лет назад Тесс запустила кампанию в соцсетях, призывающую полных женщин носить одежду, которую они хотят, несмотря на все навязанные обществом стандарты.

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Холлидей приняла участие в съемках для кампании экологичной моды H&M и снялась в фотосессиях для нескольких журналов, включая People и Marie Claire UK.

LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

Что вы думаете о современных стандартах красоты? Считаете ли вы, что их нужно изменить?