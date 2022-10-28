6 неочевидных правил этикета, которые нарушает каждый второй гость на свадьбе

Казалось бы, что тут сложного — быть гостем на свадьбе. Однако же и на этот случай существуют правила этикета. Есть тонкие моменты, как, к примеру, выбор маникюра и обуви. Сегодня мы поговорим о внешнем виде, а в бонусе — о том, как остаться в памяти молодоженов желанным гостем.

Не делать кричащий маникюр

Вряд ли кто-то не знает, что для гостьи появиться в белом платье на свадьбе — дурной тон. И некоторые переносят это же правило на маникюр. Однако вот что говорит эксперт по этикету Бритни Бойс: «Единственная белая вещь, которую мы рекомендуем носить [гостям] на свадьбе, это ваши ногти. Белый — чистый и нейтральный вариант, чтобы не нарушать никаких правил». Простой маникюр — лучший выбор.

Слишком длинные и яркие ногти — не очень хорошо. Конечно, если невеста хочет свадьбу в готическом стиле, то черный лак будет как раз в тему, а вот если это традиционная свадьба в нежных тонах, а вы придете с ногтищами а-ля «злая ведьма», то косые взгляды вам обеспечены. Одно из главных правил для выбора вашего образа — не перетягивать внимание от жениха и невесты на себя, так что длинные красные ногти тоже лучше оставить для другого мероприятия.

Не носить чрезмерно открытых нарядов

Платье Джулии Робертс из «Красотки» великолепно, и оно же прекрасная иллюстрация того, что не надо надевать на свадьбу. Красное само по себе приковывает взгляды, а ту еще открытые плечи и глубокое декольте — все это лучше приберечь для вечерних выходов, как и сделала героиня Робертс. Стилист Джулия Сабатино также напоминает, что укороченные топы, мини-юбки, платья с сеткой по бокам и облегающие силуэты больше подходят для ночного клуба, чем для свадьбы.

Избегать мнущихся тканей

На свадьбе вы неизбежно попадете в кадр. Чтобы хорошо выглядеть на фото, стилисты советуют выбрать платья зеленых, бирюзовых и коралловых оттенков — они всегда смотрятся выигрышно. Если вам за 50, то лучше избегать пастельных цветов — на фото вы потеряетесь. По той же причине мужчинам не стоит надевать серый пиджак. Нужно проявить осторожность с мнущимися тканями. Даже в самые жаркие дни лучше не надевать лен. Да и на тонком однотонном шелке будут отлично заметны пятна пота.

Оставить повседневные вещи дома

Хозяева свадьбы могут заявить, что какой-либо дресс-код отсутствует, однако джинсы, футболки, шорты и кроссовки в этот день мужчинам лучше оставить дома. Джулия Сабатино считает, что хорошим тоном будет явиться в пиджаке и галстуке. «Проявите уважение к жениху и невесте, одевшись официально», — призывает стилист.

Не надевать крупные украшения

Если вам захочется надеть любимый кулон или серьги, то знайте, что крупные камни в украшениях — под запретом. К слову, и с пайетками стоит быть осторожным: все же свадьба — это торжество элегантности, не нужно быть ходячим диско-шаром.

Отказаться от вычурной обуви

Это может показаться слишком смелым, но современный этикет допускает ношение кроссовок для женщин на свадьбе (их может надеть даже невеста). Что, если праздник — в холодное время года? Тут важно учитывать дресс-код свадьбы. Если торжество официальное, лучше выбрать более нарядную обувь, например лодочки. Если свадьба более непринужденная, смело надевайте ботфорты или ботильоны. А вот туфли, щедро украшенные стразами или на гигантской платформе, стоит оставить дома.

Бонус: подарки и пожелания молодоженам

Стоит спросить у пары, что они хотят получить в подарок. Если есть список подарков, желательно его придерживаться. Брат на свадьбу просил дарить деньги. Но бабуля подарила фарфоровый сервиз на 12 персон. Помню, как на следующий день они с женой сидели и полчаса обсуждали, куда деть сервиз в их маленькой квартирке. Победила версия продать на «Авито». Также стоит заранее подготовить поздравительную речь. Ваши пожелания могут запомнить надолго и принять близко к сердцу. Будьте деликатны. Все мои знакомые и родня в курсе, что я не хочу детей, но сестра мужа на нашей свадьбе каждый раз говорила, чтобы у нас как можно больше детей родилось и поскорее. Такие пожелания мне показались очень бестактными, как будто наплевательское отношение к моим интересам.