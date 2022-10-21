6 уроков от знаменитостей, как сочетать колготки с одеждой и обувью, чтобы выглядеть на все 100 %

Многие годы голые ноги были жестким правилом для модников — даже зимой трендсеттеры порой щеголяли без колготок. Но они постепенно вернулись в моду — и не просто как утилитарная вещь, защищающая от холода, а как полноценный модный аксессуар, способный сделать ваш образ гораздо более запоминающимся. Тем более что в моде микроюбки и мини-платья, а значит — больше ног! Для колготок пришла пора выйти из тени. Мы собрали фото знаменитостей, которые наглядно демонстрируют нам, как круто можно обыграть эту деталь гардероба, и предлагаем вам вдохновиться и поэкспериментировать с внешним видом этой осенью.

Колготки в горошек

Колготки с принтом набирают все большую популярность, и модный образ, в котором появилась Кэти Холмс еще в 2019 году (атласное мини-платье с длинными рукавами и черные колготки в горошек), нисколько не утратил своей актуальности. Стилисты утверждают, что горошек придаст вашему образу элегантности и «парижской эстетики».

AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Колготки с носками

Озорной образ в спортивном стиле, который Белла Хадид выбрала для Миланской недели моды (бейсболка, приталенный клетчатый жакет, юбка в диагональную полоску, черные колготки, белые носки и кроссовки), демонстрирует нам, как можно нетривиально сочетать детали гардероба и носить носки (еще один актуальный тренд) даже в холодное время года.

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Колготки с босоножками

Колготки с босоножками — больше не модное преступление! Свежий пример — Софи Тернер, которая появилась на нью-йоркской премьере сериала «Лестница» в оверсайз-пиджаке, кожаных перчатках, черных колготках и босоножках с тонкими ремешками. И не только она носит подобное сочетание. На Парижской неделе моды колготки с босоножками надела Натали Портман, а Кайли Миноуг пришла так на ТВ-шоу Джонатана Росса в Лондоне.

Invision/Invision/East News

Колготки для особого случая

Многие бренды создают колготки для вечеринок и торжеств — со стразами, логотипами и запоминающимися орнаментами. Такие колготки являются полноправной частью образа и призваны поразить воображение гостей вечеринки или торжественного мероприятия. Но с такими аксессуарами следует быть осторожными. Диану Крюгер, появившуюся на показе Chanel в 2016 году в мини и кружевных колготках одноименного бренда, раскритиковали фешен-блогеры, назвав «модным клоуном»: к такому заметному принту вряд ли подходит пестрое платье, и из нашего 2022-го этот образ выглядит избыточным и неактуальным.

ABACA / East News

А вот образ Сиенны Миллер с Миланской недели моды в 2019 году и сейчас выглядит актуальным: принт на колготках уравновешивает объемную вышивку выреза платья и делает общий вид еще более запоминающимся.

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Недавнему выходу Зендеи в костюме Valentino на Парижской неделе моды сказал «браво» сам Vogue — один и тот же орнамент (логотип Valentino из стразов) на всех элементах делает образ единым, гармоничным и абсолютно шикарным.

Vianney Le Caer/Invision/East News

Цветные колготки

Судя по тенденциям осенне-зимних показов 2022 года, яркие колготки снова в моде. Вот, например, образ Джиджи Хадид для благотворительного мероприятия в Нью-Йорке — наряд Valentino в ярко-розовых тонах — выглядит экстравагантным и ультрамодным. Фирменный «горячий розовый» от Valentino выбрали для своих выходов и другие звезды: например, Арианна Гранде и Дженна Ортега.

Invision/Invision/East News

Матовые колготки насыщенного фиолетового цвета весомо дополняют образ Сары Джессики Паркер для сериала «Развод» (он шел с 2016 по 2019 годы): они гармонично сочетаются с юбкой, блузкой и туфлями, яркость которых приглушена классическим клетчатым пальто. Такой образ актуален и сейчас.

Steve Sands/Bauer Griffin/East News

И наконец, посмотрите, как в эпатажном образе модели Эльзы Хоск ярко-красные колготки с туфлями в тон играют ключевую роль, подчеркивая ее идеальные ноги и фигуру в зеленом ультра-мини-платье с алыми цветами.

Обычные черные колготки в необычных сочетаниях

Черные колготки — неизменная классика, и все же модные табу можно нарушать и с их помощью. Вариант Бейонсе — это колготки с джинсовыми шортами, кружевным корсетом, спущенным с плеч легким оверсайз-пальто, бриллиантовым колье-чокером и — опять! — босоножками.

Версия Керри Вашингтон — колготки с черными туфлями-лодочками и белое платье со шлейфом — доказывает нам, что сочетание светлого наряда и черных колготок может выглядеть весьма эффектно!

А вы любите цветные колготки или колготки с рисунком?