7 смелых моделей, которые меняют индустрию моды

В последние годы мир моды стал намного более разнообразным. На подиумах и обложках журналов появляется все больше моделей с самыми разными формами тела и происхождением. Великолепные женщины в нашей статье решили проложить собственный путь в индустрии, показав, что мир моды доступен каждому.

Мара Мартин

AP / East News

Имя Мары Мартин попало в заголовки газет, когда в 2018 году на показе мод Sports Illustrated она вышла на подиум с маленькой дочкой на руках. «Я так благодарна за возможность показать, что в кормлении грудью нет ничего постыдного. Женщины МОГУТ ВСЕ!» — позже поделилась модель.

Лин Слейтер

Несколько лет назад 69-летняя Лин Слейтер, профессор колледжа, стала моделью, когда создала свой блог. Некоторые фотографы приняли ее за участницу Недели моды в Нью-Йорке, и женщина быстро прославилась. Она подписала контракт с модельным агентством Elite Models, появлялась на обложках известных журналов и участвовала в нескольких показах мод. «Я просто обычный человек, который открыл себя с другой стороны в возрасте 61 года», — так описывает себя модель.

Лорен Вассер

Лорен Вассер было 24 года, когда она потеряла обе ноги из-за синдрома токсического шока. Девушка родилась в семье моделей и пойти по стопам мамы всегда было ее мечтой, которая в конечном итоге сбылась. После периода депрессии и попыток смириться со своим новым телом Вассер решила, что продолжит карьеру. С тех пор девушка прошлась по бесчисленным подиумам с золотыми протезами на ногах.

Шахад Салман

Несколько лет назад, вдохновившись успехом Винни Харлоу, еще одной супермодели с витилиго, 25-летняя Шахад Салман начала карьеру в той же области. «Очень важно продолжать бороться со стереотипами, — поделилась Салман мнением о своей роли в индустрии, — как и иметь уверенность в себе. Мне очень помогло понимание того, что я могу быть источником вдохновения для других людей».

Найом Николас-Уильямс

Найом Николас-Уильямс — модель больших размеров и активистка движения за право комфортно ощущать себя в своем теле. Девушка также успешно провела кампанию по изменению правил в социальных сетях. Помимо своей работы в индустрии красоты, британская модель использует свою известность для других благих целей. Найом — посол организации, занимающейся борьбой с бездомностью.

Кейт Грант

В прошлом году 24-летняя Кейт Грант стала первой моделью с синдромом Дауна, подписавшей контракт с модельным агентством в Северной Ирландии. Успешная карьера Грант в индустрии началась, когда она выиграла конкурс красоты в 19 лет. «Я использую свою известность для того, чтобы в мире моды появилось больше перспектив для людей с ограниченными возможностями».

Джиллиан Меркадо

Джиллиан Меркадо страдает мышечной дистрофией. Ее состояние никогда не мешало ей добиваться своих карьерных целей. Меркадо дебютировала на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Девушка также появилась на обложках нескольких модных журналов и использует свою платформу в социальных сетях для распространения информации о людях с ограниченными возможностями.

Как вы думаете, за последние несколько лет мир моды стал намного более разнообразным?