8 известных женщин, которые бросают вызов социальным стереотипам и встречаются с мужчинами моложе себя

Согласно исследованию, женщины, которые встречаются с более молодыми мужчинами, счастливее женщин, которые предпочитают мужчин постарше. Некоторые звезды часто начинают отношения с мужчинами моложе себя и доказывают, что любви и правда все возрасты покорны. Ведь в союзе важны доверие и поддержка, а не разница в возрасте между людьми.

Кэмерон Диас

В 2003 году у актрисы завязался громкий роман с певцом Джастином Тимберлейком, который длился 4 года. Тогда она прокомментировала их разницу в возрасте так: «Это не первый случай в истории человечества, когда людей тянет друг к другу из-за общих интересов и принципов, а не из-за возраста». В 2010 году актриса встречалась с бывшим профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, который почти на 3 года младше ее. Пара рассталась в сентябре 2011 года. В мае 2014 года Диас начала встречаться с рокером Бенджи Мэдденом, который младше ее на 6 с половиной лет. В январе 2015 года пара связала себя узами брака, а в начале 2020 года у них родилась дочь. Диас призналась, что раньше никогда не думала о замужестве, но встреча с Мэдденом все изменила. Она сказала: «За последние 10 лет свадьба была самым важным событием. Я узнала себя с новой стороны».

Деми Мур

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В 2011 году актриса расторгла свой 6-летний брак с Эштоном Кутчером, который был младше ее на 16 лет. 2 года спустя у нее завязались отношения с барабанщиком Шоном Фрайдеем. У пары была разница в возрасте около 24 лет, то есть избранник актрисы был старше ее дочери, Румер, на 2 года. А в начале марта 2022 года Мур была замечена с новым партнером Дэниелом Хаммом. Швейцарский шеф-повар и владелец ресторана на 13 лет моложе актрисы.

Дженнифер Лопес

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В 1997 году звезда впервые вышла замуж за актера и продюсера Оджани Ноа, который почти на 5 лет моложе Лопес. Брак продлился 11 месяцев. А в 2019 году Джей Ло обручилась с бывшим профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, который младше ее на 6 лет. В апреле 2021 года пара подтвердила свой разрыв. Месяц спустя певица возобновила свой роман с бывшим возлюбленным, актером Беном Аффлеком, который младше ее на 3 года. Знаменитости связали себя узами брака в июле 2022 года.

Кейт Бекинсейл

Актриса и ее муж расстались в 2015 году. С тех пор Кейт вступала в отношения с несколькими мужчинами, которые были моложе ее.

В 2017 году она недолго встречалась со стендап-комиком Мэттом Райфом, который младше ее на 22 года. Позже актриса закрутила роман с комиком Джеком Уайтхоллом, который был моложе ее на 15 лет. С января по апрель 2019 года Бекинсейл встречалась с комиком и актером Питом Дэвидсоном. Он тоже младше актрисы — на 21 год.

А в январе 2020 года Кейт завязала отношения с музыкантом Гуди Грейсом, который моложе ее на 24 года. Отношения длились 10 месяцев, и их разрыв, похоже, не стал шоком для друзей знаменитости. Так они говорили в начале их романа: «Кейт и Гуди весело проводят время вместе. Но большинство друзей Кейт уверены, что отношения не продлятся долго».

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Мэрайя Кэри

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В 2005 году звезда встречалась с актером и моделью Кристианом Монзоном, с которым она познакомилась на съемках своего музыкального клипа. Разница в их возрасте составляла 7 лет. Затем Кэри вышла замуж за комика и телеведущего Ника Кэннона, который младше ее на 10 лет. Пара, у которой родилось 2 детей, объявила о разводе в 2014 году после 6 лет брака. В 2016 году появились слухи, что Кэри завела роман со своим бэк-танцором Брайаном Танакой, который также моложе ее. Пара объявила об отношениях год спустя. Сейчас они вместе, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте. Приближенный пары рассказал: «Мэрайя действительно счастлива. Он души в ней не чает, и они прекрасно проводят время вместе».

Габриэль Юнион

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Первый брак актрисы с бывшим профессиональным футболистом Крисом Говардом продлился 5 лет. Говард был на 2 с половиной года моложе Юнион. Актриса также встречалась с рэпером Лудакрисом, который почти на 5 лет моложе ее, с 2006-го по октябрь 2007 года.



А в 2014 году Юнион вышла замуж за бывшего профессионального баскетболиста Дуэйна Уэйда, который младше ее на 10 лет. Сейчас они проводят много времени вместе, и актриса уверяет, что счастлива в браке.

Кортни Кокс

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В 1999 году звезда «Друзей» вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, который младше ее на 7 лет. У пары родилась дочь, но уже в 2010 году они объявили о своем расставании. В 2013 году Кокс начала встречаться со своим коллегой по фильму Брайаном Ван Холтом, который младше ее на 5 лет. Их отношения продлились меньше года. В том же году актриса закрутила роман с певцом Джонни Макдэйдом. Несмотря на то что Кокс на 12 лет старше Макдэйда, отношения пары прочны, как скала.

Мадонна

Первым мужем звезды был актер Шон Пенн, который младше ее на 2 года. В 2000 году Мадонна вышла замуж второй раз за режиссера Гая Ричи, который младше ее на 10 лет. Пара рассталась в 2008 году. В 2018 году королева поп-музыки закрутила роман со своим бэк-танцором Ахламаликом Уильямсом, который младше ее на 35 лет. Пара разошлась в апреле 2022 года, после почти 4 лет совместной жизни. Тогда говорили, что причиной разрыва не была большая разница в возрасте — они просто отдалились друг от друга. Через несколько месяцев после расставания стало известно, что певица встречается с 23-летним Эндрю Дарнеллом — он модель и младше ее на 41 год. Приближенный Мадонны объяснил, что звезда не позволяет их разнице в возрасте как-то ее обременять: «Она никогда не позволяла возрасту влиять на ее решение о том, с кем встречаться, а с кем нет, и не похоже, что Мадонна собирается остепениться, да она этого и не хочет».