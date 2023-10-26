8 подарков, которые настолько неуместны, что лучше уж прийти с пустыми руками

Когда хочется искренне порадовать человека, проявить заботу и внимание, недостаточно просто подарить денег или какую-то банальщину. Более того, неуместные подарки порой даже способны и вовсе подорвать отношения. Мы решили рассмотреть некоторые популярные виды презентов, которых лучше избегать любой ценой, чтобы не заработать себе репутацию безразличного или недальновидного человека.

Тапочки

То, что человек не выходит в люди в тапочках, пижамах и сорочках, вовсе не значит, что ему все равно, что носить в пределах дома. Согласитесь, у вас наверняка есть и собственные предпочтения из какого материала, какого цвета и какого фасона должны быть ваши домашние вещи. А значит, попасть в яблочко в таком случае почти невозможно, а вот впросак — запросто.

Деньги

Наличные — совсем уж крайняя мера, когда речь заходит о подарках. Конечно, все мы их любим, и они нужны каждому, однако в контексте праздника конверт с деньгами — все-таки дурной тон и производит впечатление, будто вы просто не нашли время, чтобы подумать об интересах человека. Если вы боитесь прогадать, купив что-то конкретное, то вспомните, чем человек увлекается (косметика, канцелярия, косметология), и подарите сертификат.

Подарки с ограничениями по времени

Даже если вы наверняка знаете вкусы человека, например, что он любит театр или оперу, дарить билеты сюрпризом не очень хорошая затея. Вы вряд ли сможете угадать, когда конкретно ему будет удобно пойти туда, а он в свою очередь будет чувствовать себя обязанным поменять свои планы. Кроме того, он вполне может быть не готов к дополнительным затратам, связанным с выходом в свет. Так что, если и билеты, то только бессрочные, чтобы впечатления действительно были приятными.

Кухонная утварь

Только если ваша мама или жена не указала конкретно, что жить не может без какой-то определенной кастрюльки или чайного набора, от подобных подарков лучше воздержаться. Хотя, честно говоря, даже если такие фразы, как «мне надоели эти лопатки», «как истрепались наши кастрюли» и прочее, прозвучали, дарить их на праздник, как показывает практика, все равно так себе идея. Лучший подарок — тот, который позволяет почувствовать себя особенным, а кухонные принадлежности и приборы слишком обезличены, хоть и практичны.

Книги по самопомощи

Даже если ваш знакомый действительно часто жалуется на прокрастинацию, лишний вес, сложности в отношениях или плохое настроение — это все равно не повод дарить ему книгу с практическими советами на эту тему. Она может вызвать совершенно непредсказуемые эмоции — от гнева из-за ощущения, что вы его поучаете и сигнализируете, что с ним что-то не так, до обиды и смущения.

Ароматы

И речь вовсе не о духах. Может показаться, если человек не наносит аромат на себя, то риски меньше. Но в реальности диффузоры, ароматические свечи и прочие ароматы для дома — такая же индивидуальная и интимная вещь, как и парфюм. Поэтому, только если вы не знаете наверняка, какие конкретно ароматы любит человек (например, цитрусовые или кокосовый), от подобной идеи для подарка лучше воздержаться.

Календарь

Календари, может быть, и неплохой подарок в корпоративном мире, но даже так в подобном жесте прослеживается сухой и прагматичный подход. Все-таки любому человеку приятнее всего получать подарки, которые были подобраны с учетом его вкусов, в которые вложен смысл. Календари с осмысленными презентами явно не имеют ничего общего, не говоря уже о том, что в современном мире они и так есть у каждого под рукой в смартфоне и на компьютере.

Одежда

Одежда — это прежде всего дело вкуса. Не существует ни единого универсального правила, которое могло бы помочь подобрать для человека что-то из одежды и попасть в яблочко. А вот промахнуться во всех смыслах очень даже легко: размер, цвет, стиль — что-то из этого обязательно вас подведет. Несколько другое дело — оригинальные подарки, которыми сейчас заполнен рынок, но и здесь крайне важно учитывать контекст: если парень еще может подарить своей девушке букет из красивого нижнего белья, то с коллегами и друзьями проворачивать такое будет явно неуместно.