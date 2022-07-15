8 случаев, когда актеры и актрисы нарушали правила, установленные студией

Когда вы смотрите в кинотеатре впечатляющий фильм, который вызывает бурю эмоций, вы можете подумать, что съемки прошли идеально и актеры очень хорошо подготовились к роли. На самом деле не всегда все проходит так, как планировалось. Тем не менее волшебство кино отчасти и заключается в том, что вся команда смогла найти способ закончить фильм, несмотря на все обстоятельства и сложности.

Мы в ADME расскажем об актерах, которые не следовали правилам, установленным студией, чтобы дать вам представление о неожиданных проблемах, которые могут возникнуть во время съемок.

1. Зендее и Тому Холланду было велено не встречаться

Во время съемок последнего фильма о Человеке-пауке Эми Паскаль, одна из продюсеров, отвела Зендею и Тома в сторону и прочитала им лекцию о развитии романтических отношений: «Пожалуйста, без влюбленностей, ладно? Пообещайте, что хотя бы постараетесь». Она предупреждала: «Работать станет сложнее, понимаете?» А позже восклицала: «Но меня разве кто-то послушал?» Несмотря на советы, Зендея и Том начали встречаться и рассказали о своих отношениях в ноябре 2021 года.

2. То же самое сделали Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд

Продюсер, которая работала с Томом и Зендеей, провела такую же беседу и с Эндрю Гарфилдом и Эммой Стоун, также во время съемок одного из фильмов о Человеке-пауке. Пара начала встречаться в 2011 году и рассталась в 2015-м.

3. Марк Руффало вышел в прямой эфир во время секретной фотосессии Marvel

Everett Collection / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Во время секретной фотосессии актеров вселенной Marvel Марк Руффало запустил прямую трансляцию и показал место съемки во всех подробностях. Самая забавная часть видео — момент, когда другие актеры говорят Марку, что вообще-то никто не должен был знать о съемке.

4. Леонардо Ди Каприо поранился во время сцены, но продолжил играть

Во время съемок сцены фильма «Джанго освобожденный» Леонардо Ди Каприо ударил рукой по столу и случайно поранил руку. Вместо того чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью, он не стал выходить из образа и продолжал играть. Конечный результат был настолько хорош, что дубль попал в финальную версию фильма.

5. Марлон Брандо совсем не был подготовлен к съемкам «Апокалипсиса сегодня»

Mary Evans / AF Archive / East News , Zoetrope Studios / United Artist / Collection Christophel / East News

Во время съемок фильма «Апокалипсис сегодня» Марлон Брандо доставил много хлопот режиссеру Фрэнсису Копполе и всей съемочной группе. Ожидалось, что герой будет гораздо более худым, а актер в то время весил около 136 кг. Он также не выучил свои реплики и не прочитал книгу, по которой снимали фильм. В итоге съемки пришлось отложить на неделю, чтобы режиссер мог проработать сценарий вместе с Брандо. Несмотря на все трудности, фильм имел огромный успех.

6. Майкл Гэмбон, который играл Дамблдора, не читал ни одной книги о Гарри Поттере

East News , Photoshot / Reporter / East News

Во время интервью, когда актера спросили, расстроился ли он из-за того, что некоторые сцены из книги о Гарри Поттере не были показаны в фильме, Майкл Гэмбон ответил: «Нет смысла читать книги, потому что я играю словами [сценариста] Стива Кловиса». Хотя кажется, что для того, чтобы войти в образ и понять героя, нужно ознакомиться с оригинальной историей, вдохновившей фильм, не каждый актер видит в этом необходимость.

7. Мэрайя Кэри не сделала для фильма «Дом» ничего

Мэрайя Кэри должна была появиться в комедийном фильме «Дом» в качестве камео, но, когда фильм вышел на экраны, певицы там не оказалось. Причина заключалась в том, что Мэрайя доставляла много хлопот во время съемок.

Она приехала на 4 часа позже, чем было запланировано, и не хотела играть в сцене, которая была предварительно согласована и одобрена. Из-за всех этих проблем сцену просто не могли снять и фильм закончили без нее.

8. Хью Джекман вовремя не привел себя в форму для роли Росомахи

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News , Marvel Enterprises / Bad Hat Harry Productions / Donner's Company / Co / East News

Во время съемок первого фильма «Люди Икс» актер Хью Джекман, сыгравший Росомаху, думал, что сможет привести себя в форму для роли всего за 3 недели, поскольку он понятия не имел, сколько времени этот процесс займет на самом деле. Ожидаемо у него ничего не получилось, поэтому режиссерам пришлось скорректировать график и снять сцены с актером позже. Вводные сцены сняли в конце, и в итоге Джекману потребовалось 6 месяцев, чтобы соответствовать образу.