8 звезд, которые стали знаменитыми после 50 и доказали, что никогда не поздно идти за мечтой

Согласно исследованию, свой лучший в карьере проект мы можем выполнить в любом возрасте, так как наш профессиональный пик не зависит от прожитых лет. Если мы посмотрим на фильмографии самых известных актрис и актеров Голливуда, то увидим, что прославившие их роли они получили несколько позже, чем мы привыкли считать. У молодых есть энергия и амбиции, но иногда для создания шедевра требуются опыт и зрелость, которые появляются только с возрастом.

ADME считает, что возраст — это всего лишь цифры, особенно если речь идет о творчестве. Некоторые наши любимые актеры и актрисы добились успеха, когда им было уже за 50. И теперь они служат источником вдохновения для людей, которые не сразу поняли, чем хотят заниматься.

Бетти Уайт

Любимая многими актриса пришла в профессию, когда ей было уже за 40. Ее карьера — одна из самых продолжительных в Голливуде. Но настоящая слава к артистке пришла в 1973 году, когда ее пригласили на роль Сью Энн Нивенс в «Шоу Мэри Тайлер Мур». Она начала сниматься в этом шоу в 51 год и делала это на протяжении 4 лет.

Кристоф Вальц

Австрийский и немецкий актер начал сниматься в 20 с небольшим. Но только 30 лет спустя, в 53 года, он получил роль, которая стала прорывной в его карьере. Он сыграл Ганса Ланду в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Эта роль принесла ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2010 году. С тех пор Вальц снялся еще в нескольких успешных картинах, таких как «Джанго освобожденный» и «007: Спектр».

Хелен Миррен

В течение нескольких десятилетий дама Хелен Миррен была известной актрисой в Британии. Но всемирная слава пришла к ней, когда ей было 50: Миррен номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Безумие короля Георга». С тех пор ее успехи только множились: в 61 год она сыграла королеву в одноименном фильме и на следующий год получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Джон Махони

Джон Махони долгие годы был театральным актером, а сниматься в кино и сериалах он начал в 42 года. Популярным Махони стал в 53 года, когда получил свою самую известную роль: он сыграл Мартина Крейна, отца главного героя, в популярном ситкоме «Фрейзер».

Джой Бехар

Сейчас Джой 79 лет, она начала свою карьеру в шоу-бизнесе в начале 1980-х в качестве администратора, а затем продюсера. В 40 лет она решила осуществить свою мечту и стать стендап-комиком. Но настоящий прорыв случился в 1997 году, когда ей было 54 года: Джой стала одной из ведущих дневного ток-шоу The View.

Джейн Линч

Несмотря на то, что на протяжении многих лет Джейн Линч снималась в различных фильмах, именно музыкальный сериал «Хор» принес ей настоящую славу. Она сыграла в нем тренера чирлидеров по имени Сью Сильвестр и получила за эту роль премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале». На тот момент актрисе было 50 лет.

Лиза Вандерпамп

Британский ресторатор и дизайнер присоединилась к актерскому составу франшизы реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», когда ей было 50 лет. Она снималась в шоу 9 лет, а затем также появилась в спин-оффах «Правила Вандерпамп» и «Собаки Вандерпамп».

Джуди Денч

87-летняя дама Джуди Денч считается одной из лучших актрис Великобритании. Она начинала свою карьеру на сцене, а позже стала сниматься в кино и на телевидении. Самую знаменитую свою роль звезда сыграла в 1995 году, воплотив на экране героиню М в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз». На тот момент ей был 61 год. После этого она появилась еще в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, что закрепило ее популярность среди зрителей.