9 блистательных актрис, которым собственная внешность вставляла палки в колеса и мешала получить роль

Внешность для актеров — мощный и очень важный инструмент. Ведь иногда то, получат ли они роль или же отказ, в большей степени зависит именно от их внешних данных, а не от таланта. И как оказалось, иногда режиссеры воротят нос и не хотят брать на работу даже именитых звезд, если им кажется, что те не подходят под определенные критерии. К примеру, 28-летнюю Оливию Уайлд не взяли в фильм «Волк с Уолл-стрит», потому что сочли ее слишком старой.

Кейт Бекинсейл

Кейт — эффектная актриса, которая не раз играла обольстительных красавиц. Кто же мог даже подумать о том, что ее сочтут недостаточно красивой для какой бы то ни было роли. А между тем так и есть. В одном из интервью актриса рассказала, что режиссер «Перл-Харбор» не хотел брать ее на роль медсестры Эвелин, потому что посчитал ее некрасивой. Но все-таки потом ей эта роль досталась. Ради нее девушке приходилось сидеть на диете и постоянно упражняться.

Кира Найтли

Кира девушка привлекательная, и однажды ей это чуть не стоило работы. Она пробовалась в фильм «Гордость и предубеждение», но режиссер поначалу не хотел ее брать. «Джо Райт не хотел брать меня в „Гордость и предубеждение“, потому что думал, что я слишком красивая. Потом он встретил меня и сказал: „А, нет, все нормально!“», — пошутила актриса.

Эмма Томпсон

Актриса призналась, что сталкивается с эйджизмом на протяжение почти всей своей карьеры. К примеру, ее назвали слишком старой, чтобы играть возлюбленную Хью Гранта в экранизации книги «Разум и чувства». А ведь он всего лишь на год младше нее.

Аманда Сейфрид

Поразительно, но и без того стройной Аманде приходилось выслушивать нелестные замечания о своей фигуре. Она рассказала, что чуть не лишилась нескольких ролей из-за «лишнего веса». И чтобы получить работу в фильме «Mamma Mia!», актрисе приходилось много заниматься спортом, чтобы быть совсем худенькой.

Эми Шумер

А вот Эми Шумер напрямую говорили, что если она не похудеет, то роли ей не видать. Перед съемками в фильме «Девушка без комплексов» ей объяснили, что актриса в Голливуде не может весить больше 60 кг, иначе «зрителям будет больно на это смотреть». Тогда Эми поддалась давлению и действительно похудела, но позже она подчеркнула, что больше так делать не будет.

Мэдхен Амик

Мэдхен проходила прослушивание на роль Лорелай в сериале «Девочки Гилмор» и уже практически получила эту работу. А потом руководство передумало — они решили, что она слишком молодая, чтобы играть мать. На ее место утвердили Лорен Грэм, которая на 3 года старше.

Мерил Стрип

Когда актрисе исполнилось 40 лет, она была уверена, что ее карьера завершена. Ей стали предлагать только роли ведьм — за один год она получила сразу 3 таких предложения. Но все же ей удалось разбить это проклятье и сыграть ярких характерных персонажей. К слову, ведьму она все-таки сыграла, но уже в 65 лет.

Эмми Россум

Сейчас мы и представить себе не можем сериал «Бесстыжие» без Эмми, сыгравшей Фиону, но, оказывается, поначалу ее отказывались брать в проект и даже не пустили на прослушивание. Дело в том, что ее сочли слишком красивой и гламурной для роли старшей сестры в неблагополучном семействе. Помогло тут только упорство актрисы. Она сняла себя в образе Фионы, отправила запись кастинг-менеджерам и после серии прослушиваний все-таки добилась этой работы.

Оливия Уайлд

В 28 лет Оливия пробовалась на роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» и потерпела неудачу. Ее агент сказал, что ее сочли слишком умной, чтобы играть жену героя Леонардо Ди Каприо. И только позднее актриса узнала, что на самом деле ее назвали слишком старой. В конечном итоге эта работа досталась Марго Робби, которая была на 6 лет моложе.