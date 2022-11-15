9 простых, но мудрых истин от королевы французского кино Катрин Денев, которая и в 79 лет продолжает блистать на экране
Катрин Денев — французская певица и актриса. За свою карьеру она снялась в более чем сотне фильмов и покорила миллионы сердец. Сейчас француженке уже 79 лет и она продолжает сниматься. В многочисленных интервью звезда делится советами и секретами, которые считает важными.
Живите активной жизнью в любом возрасте
Актрисе 79 лет, но она и не думает о пенсии. По ее словам, она живет активной жизнью и строит планы, в том числе карьерные. «Людям нужно перестать бороться со временем. Дело не в том, что мне нравится быть старой. Просто это не такая уж и большая проблема», — считает Катрин.
В 2014 году Денев и Кейт Мосс согласились на совместную фотосессию. Журналисты спрашивали, не чувствует ли Катрин себя хуже рядом с Кейт, которая явно моложе ее. На что знаменитость заявила, что ни с кем не соревновалась и просто делала свою работу. Звезда также сказала, что считает возраст между 40 и 50 годами самым золотым.
Не довольствуйтесь малым
«Нельзя, чтобы к в вам относились как к предмету интерьера», — считает актриса. Катрин подчеркивает, что не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо всегда двигаться вперед. «Важно продолжать работать, потому что движение позволяет держать себя в форме, даже если вы очень устали», — говорит звезда. К слову, в «Голоде», одном из своих культовых фильмов, актриса играет бессмертную женщину-вампира.
Не торопитесь замуж
Актриса имела серьезные отношения с несколькими мужчинами, даже родила от них детей, но замужем была только 1 раз. Свободная и независимая Катрин считает, что брак устарел и является ловушкой.
Берегите свою личную жизнь
Звезда встречалась со многими известными людьми, но никогда не афишировала свою личную жизнь. По всей видимости, Катрин считает, что эту часть биографии лучше держать в секрете.
Не позволяйте людям навешивать на вас ярлыки
Актриса была шокирована, когда узнала, как ее воспринимают люди: «холодная и чопорная блондинка». Но Катрин считает, что люди навешивают ярлыки и обращают внимание только на те детали, которые позволяют им утверждаться в своем мнении.
Не позволяйте калориям управлять вашей жизнью
Знаменитость рассказала, что никогда не переживала из-за подсчета калорий. Она подчеркнула, что никогда не была худой как настоящая модель, потому что любит вкусную еду.
Не гонитесь за богатством
Катрин признается, что она весьма расточительна: «Я не завидую богатым людям. Они всегда должны беспокоиться о том, как сохранить свои деньги. Простые люди читают обзоры фильмов в газете, а богачи должны изучать новости о фондовом рынке. Богатые люди деформированы своим богатством. Они не думают о реальной ценности проекта, только о его прибыльности».
Наносите духи в правильные места
По мнению звезды, наносить аромат необходимо именно туда, куда, как вы ожидаете, вас будут целовать. Сама Катрин регулярно наносит парфюм под колени и на шею. Женщина также считает, что аромат должен быть ненавязчивым, и терпеть не может, когда от одежды несет духами.
Наряжайтесь не только на мероприятия
Денев рассказывает, что по сей день имеет плотный график, но, если удается найти время на отдых, она старается уезжать за город, поближе к водоему. И даже там она не забывает о макияже. Звезда не пользуется яркой красной помадой, однако всегда подчеркивает брови и наносит что-то на губы.
Какие правила вам кажутся наиболее важными?