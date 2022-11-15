9 простых, но мудрых истин от королевы французского кино Катрин Денев, которая и в 79 лет продолжает блистать на экране

Катрин Денев — французская певица и актриса. За свою карьеру она снялась в более чем сотне фильмов и покорила миллионы сердец. Сейчас француженке уже 79 лет и она продолжает сниматься. В многочисленных интервью звезда делится советами и секретами, которые считает важными.

Живите активной жизнью в любом возрасте

Актрисе 79 лет, но она и не думает о пенсии. По ее словам, она живет активной жизнью и строит планы, в том числе карьерные. «Людям нужно перестать бороться со временем. Дело не в том, что мне нравится быть старой. Просто это не такая уж и большая проблема», — считает Катрин. В 2014 году Денев и Кейт Мосс согласились на совместную фотосессию. Журналисты спрашивали, не чувствует ли Катрин себя хуже рядом с Кейт, которая явно моложе ее. На что знаменитость заявила, что ни с кем не соревновалась и просто делала свою работу. Звезда также сказала, что считает возраст между 40 и 50 годами самым золотым.

Не довольствуйтесь малым

«Нельзя, чтобы к в вам относились как к предмету интерьера», — считает актриса. Катрин подчеркивает, что не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо всегда двигаться вперед. «Важно продолжать работать, потому что движение позволяет держать себя в форме, даже если вы очень устали», — говорит звезда. К слову, в «Голоде», одном из своих культовых фильмов, актриса играет бессмертную женщину-вампира.

Не торопитесь замуж

Mary Evans / AF Archive / Cinetext / East News

Актриса имела серьезные отношения с несколькими мужчинами, даже родила от них детей, но замужем была только 1 раз. Свободная и независимая Катрин считает, что брак устарел и является ловушкой.

Берегите свою личную жизнь

Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchive / East News

Звезда встречалась со многими известными людьми, но никогда не афишировала свою личную жизнь. По всей видимости, Катрин считает, что эту часть биографии лучше держать в секрете.

Не позволяйте людям навешивать на вас ярлыки

AFP / East News

Актриса была шокирована, когда узнала, как ее воспринимают люди: «холодная и чопорная блондинка». Но Катрин считает, что люди навешивают ярлыки и обращают внимание только на те детали, которые позволяют им утверждаться в своем мнении.

Не позволяйте калориям управлять вашей жизнью

Courtesy Everett Collection / East News

Знаменитость рассказала, что никогда не переживала из-за подсчета калорий. Она подчеркнула, что никогда не была худой как настоящая модель, потому что любит вкусную еду.

Не гонитесь за богатством

East News

Катрин признается, что она весьма расточительна: «Я не завидую богатым людям. Они всегда должны беспокоиться о том, как сохранить свои деньги. Простые люди читают обзоры фильмов в газете, а богачи должны изучать новости о фондовом рынке. Богатые люди деформированы своим богатством. Они не думают о реальной ценности проекта, только о его прибыльности».

Наносите духи в правильные места

ArchiviFarabola / East News

По мнению звезды, наносить аромат необходимо именно туда, куда, как вы ожидаете, вас будут целовать. Сама Катрин регулярно наносит парфюм под колени и на шею. Женщина также считает, что аромат должен быть ненавязчивым, и терпеть не может, когда от одежды несет духами.

Наряжайтесь не только на мероприятия

Polaris / East News

Денев рассказывает, что по сей день имеет плотный график, но, если удается найти время на отдых, она старается уезжать за город, поближе к водоему. И даже там она не забывает о макияже. Звезда не пользуется яркой красной помадой, однако всегда подчеркивает брови и наносит что-то на губы.