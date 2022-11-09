Адель счастлива с новым партнером и дает нам возможность взглянуть на свои отношения

Когда вы переживали разрыв с партнером, в вашем плейлисте, вероятно, было немало песен Адель. Но несмотря на то, что певица — мастер написания текстов о расставании, она точно знает, как не дать грусти завладеть собой и снова стать счастливой. После многих взлетов и падений в личной жизни и болезненного развода знаменитая исполнительница, похоже, наконец-то обрела счастье. Ее поклонники задаются вопросом, кто же тот мужчина, который помогает Адель сиять, как никогда раньше.

Адель не всегда была счастливой в личной жизни

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В 2019 году, после 8 лет отношений и 2 лет брака с британским бизнесменом Саймоном Конекки, Адель подала на развод. Хотя подробности их разрыва в основном держались в секрете, певица упомянула, что больше не чувствовала себя счастливой в браке.

Но все же брак с Саймоном был для певицы поддержкой

Она всегда отзывалась о своем бывшем муже и отце своего сына Анджело только положительно. «Мне кажется, что Саймон спас мне жизнь. Он и Анджело дали мне ту стабильность, в которой я тогда так нуждалась. Никто другой не смог бы мне этого дать», — призналась она.

Адель не ожидала, что так скоро влюбится

В сентябре 2021 года певица вышла на публику со своим новым партнером — спортивным агентом Ричем Полом. Впервые их заметили вместе прошлым летом на финальном матче НБА. «Я не стремилась к тому, чтобы о наших отношениях узнали. Мне просто хотелось пойти на игру, быть с ним рядом», — прокомментировала тогда Адель эту ситуацию.



Изначально Адель и Рич Пол были просто друзьями, но вскоре у них завязались отношения. Певица рассказала, что они с Полом познакомились на вечеринке по случаю дня рождения общего друга.

Как начинались новые счастливые отношения

Затем, несколько лет спустя, в начале 2021 года, Пол пригласил ее на свидание под предлогом деловой встречи. Адель признается, что не сразу поняла, о каких делах идет речь: «Я такая: „Деловая встреча по поводу чего?“ Да мы и не обсуждали никакие деловые вопросы». Тогда они впервые смогли пообщаться наедине, без общих друзей. «Мне кажется, что именно после таких свиданий люди и начинают встречаться», — сказала Адель.



Пара просто сияет от счастья. Адель признается, что безумно влюблена в Пола, и не стесняется хвалить своего партнера. «Он веселый, забавный и очень, очень умный. Просто невероятно наблюдать за тем, как он работает. А в отношениях нет никаких трудностей», — говорит певица.

Среди фанатов даже появились слухи об их помолвке

В этом году после того, как на пальце Адель фанаты заметили кольцо с бриллиантом, пошли слухи о помолвке. Но когда певицу спросили, вышла ли она замуж, она ответила: «Как будто я сказала бы вам правду. Хотя свадьба — это прекрасно, не так ли?» Вскоре после этого Адель положила конец слухам, заявив, что они с Полом не связывали себя узами брака. «Я не замужем. Я не замужем! Я просто влюблена и счастлива», — объяснила певица.

Адель даже купила дом для новой семьи

В январе 2022 года Адель приобрела особняк в Беверли-Хиллз, планируя отремонтировать его и сделать домом для своей новой семьи, в которую теперь входят Пол и трое его детей. И, по словам Адель, в будущем семья может вырасти. «Я определенно хочу больше детей. Я люблю заниматься делами по дому и хочу быть главной. Стабильная жизнь помогает мне сочинять музыку», — поделилась планами певица. Сам Пол намекнул, что хотел бы быть «более терпеливым отцом», если в будущем у него еще появятся малыши.

Она призналась, что никогда раньше так не любила

На данный момент влюбленные наслаждаются обществом друг друга, и Адель, похоже, расцвела как профессионально, так и эмоционально. Она признается, что никогда раньше так не влюблялась и просто обожает своего нового партнера. И, похоже, это взаимно. Пол подписал свою фотографию с Адель в социальных сетях: «Насколько же мне повезло!»

Певица, кажется, довольна жизнью

34-летняя певица рассказала, что на этот раз влюбленность не вызвала у нее беспокойства или нервозности. «Все как раз наоборот. Просто с ума сойти», — призналась Адель.