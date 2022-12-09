Брат принцессы Дианы поделился ее редким фото, которое обрело особое значение из-за выхода сериала «Корона»

Недавно в социальных сетях младший брат принцессы Дианы Чарльз опубликовал фото. На снимке запечатлены он сам, его сестра Диана и их отец. Принцесса одета в белое платье в пол с открытым плечом и счастливо улыбается в камеру. Вот почему этот снимок особенный и как он связан с сериалом «Корона».

«День Всех Святых — день, когда принято вспоминать о любимых людях, покинувших нас. Очень трогательная и важная для меня фотография была сделана летом 1989 года во время празднования 65-летия моего отца», — подписал снимок мужчина.

Диана была очень близка с младшим братом, а вот с сестрами — не очень. Все оттого, что они пытались покровительствовать принцессе и управлять ей. С братом же девушка была практически не разлей вода. Однажды Диана и Чарльз пошутили над няней и выбросили из окна ее одежду. Все дело в том, что дети тяжело переживали развод родителей, не понимали, что происходит, и считали няню угрозой.

Диана указала брата в качестве опекуна своих сыновей. Она доверяла ему, потому что в детстве они были очень привязаны друг к другу. В социальных сетях Чарльз часто публикует совместные фотографии и вспоминает сестру.

В целом королевская семья редко высказывается о шоу, чтобы не привлекать к нему лишнего внимания. В этом случае Чарльз также не сказал ничего про «Корону», однако журналисты отметили, что фотографию он опубликовал не просто так, а чтобы почтить память сестры перед тем, как на экраны выйдет очередной сезон. Он особенный в том числе и потому, что вышел уже после кончины принца Филиппа и королевы Елизаветы II. Временной отрезок в сериале затрагивает период между 1991 и 1997 годами.



В 4-м сезоне народную любимицу сыграла Эмма Коррин. В 5-м же ее заменила Элизабет Дебики. Шоу вышло на экраны 9 ноября. 6-й сезон сейчас только снимается. Именно в нем создатели картины должны будут рассказать историю гибели Дианы. Друзья королевской семьи были глубоко возмущены «нечувствительностью» съемочной группы, которую заметили неподалеку от места гибели женщины.

И хотя создатели шоу момент гибели леди Ди обещали не показывать, ее брат обеспокоен тем, что все, что происходит на экране, зрители принимают за чистую монету. В интервью он рассказал, что чувствует своим долгом защитить близкого человека. К слову, сериал не раз обвиняли в искажении фактов.