Дуэйн Джонсон помог своей маме обрести дом, о котором она мечтала всю жизнь

Нам часто кажется, что звезды кино так же далеки от нас, как и небесные светила. Но на самом деле ничто земное им не чуждо. Например, мы постоянно убеждаемся в том, что Дуэйн Скала Джонсон — обычный человек, который никогда не забывает о дорогих ему людях. Мы видим, как сильно он ценит свою маму. И недавно он исполнил ее заветное желание — иметь собственный дом.

Мы в ADME уверены, что путь Дуэйна Джонсона к славе и осуществлению мечты его матери, несомненно, станет примером для всех нас.

У него было непростое детство

Дуэйн Джонсон родился в 1972 году в семье Аты и Рокки Джонсон в Калифорнии. В детстве парню жилось нелегко. Его отец был профессиональным рестлером, и они часто переезжали, что мешало матери получить постоянную работу. Однажды у родителей Дуэйна не оказалось денег, чтобы накрыть стол на День благодарения.

В средней школе Джонсон часто попадал в неприятности. Он начал играть в футбол, но это занятие его не увлекало. Кроме того, отношения Дуэйна с отцом были очень сложными. Из-за работы отец много путешествовал, и мать заботилась о сыне в одиночку.

В юные годы Дуэйн поклялся обеспечить матери хорошую жизнь

Матери Дуэйна было трудно воспитывать его одной. Джонсон рассказывал: «Однажды мы приходим домой, а на двери висит замок и уведомление о выселении. И тут мама начинает просто рыдать». Именно поэтому Ата всегда мечтала иметь свой собственный дом. Воспоминание о выселении придало Дуэйну еще больше решимости начать что-то менять в своей жизни. По его словам, этот момент стал переломным.

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После этого Джонсон усердно старался построить футбольную карьеру, но все больше впадал в депрессию и не мог осуществить свои мечты. «Я ничего не хотел делать», — вспоминал он впоследствии. В 1996 году Дуэйн решил пойти по стопам отца и дебютировал в WWE. Так он нашел свое призвание в рестлинге и со временем получил прозвище Скала.

С тех пор Дуэйн Скала Джонсон изменил свою жизнь

Борцовская карьера Дуэйна Джонсона развивалась так хорошо, что в конце концов он стал одним из самых известных рестлеров в истории WWE. Профессия позволила ему наконец обрести стабильность в жизни.

Переход от карьеры рестлера к актерской произошел очень быстро

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Несмотря на свою страсть к борьбе и славу, Дуэйн хотел большего. И в конце концов амбиции привели его в Голливуд. Его первоначальный успех в киноиндустрии был во многом обусловлен карьерой рестлера. Позже Джонсон снялся в таких высокобюджетных проектах, как «Мумия возвращается» и «Форсаж».

Джонсон смог осуществить мечту своей матери иметь собственный дом

Джонсон никогда не забывает о маме, которая поддерживала его все эти годы, и выражает ей благодарность за то, что она его вырастила. В 2015 году актер разместил трогательный пост в социальных сетях. Дуэйн спросил свою мать, счастлива ли она. А она ответила: «Раньше я беспокоилась о том, смогу ли я купить нам продукты, а сейчас передо мной просто поставили завтрак».

Недавно в соцсетях актер опубликовал видео, на котором показывает своей матери новый дом. Он написал: «Когда я был маленьким, мне было больно видеть, как мама плачет. Сейчас я хочу, чтобы она плакала только от счастья». Дуэйн также сообщил, что однажды Ата сказала ему: «После стольких путешествий хочется наконец обрести свой собственный дом. Это моя мечта».

Актер никогда не забывает о семье и о том, какую роль сыграла в его жизни мама

Дуэйн всегда помнит о своих корнях. «Я считаю, что если у тебя хорошая мама, то у тебя есть шанс стать чутким, заботливым человеком», — писал он. После целой жизни, проведенной в борьбе и постоянных переездах, у матери и сына наконец-то есть место, которое они могут назвать домом.