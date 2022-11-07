Джеки Чан доказывает, что путь к мечте полон трудностей, но он того стоит

Cледуя за своей мечтой, мы все сталкиваемся с трудностями. Джеки Чан родился в бедной семье, но, тренируясь каждый день, актер смог достичь настоящих высот в своей карьере и стать звездой мирового масштаба.

С юных лет боевые искусства были важной частью жизни актера

Джеки Чан родился в Гонконге в 1954 году. Его родители не могли заплатить врачу, принимавшему роды, и им пришлось занимать деньги у своих друзей. Будучи еще маленьким мальчиком, Чан просыпался рано, чтобы попрактиковать кунг-фу со своим отцом. Вскоре отец устроился на работу в Австралии, и Джеки остался в Гонконге, где занимался в школе пекинской оперы при Китайской театральной академии. В течение следующего десятилетия он редко видел своих родителей.

Он весь день занимался боевыми искусствами

В интервью Чан рассказывает, что поступил в школу, когда ему было 6 лет, и каждый день просыпался в 5 утра, после чего ему приходилось бегать, держа в руках 2 чашки воды, да так, чтобы еще не пролить ни капли. Если задание не было выполнено, учителя наказывали его. Затем он должен был делать стойку на руках в течение 1 часа и практиковать боевые искусства. Учителя заставляли его становиться в сложную позу и оставаться в таком положении в течение 20 минут.

Джеки стал работать каскадером

В 17 лет Чан окончил школу и должен был найти работу, что оказалось непросто, поскольку его никогда не учили читать и писать. Так что ручной труд или работа каскадера — это все, что было доступно будущему актеру. Чан был очень спортивным, изобретательным и бесстрашным. Он стал очень востребован, но в то время гонконгская киноиндустрия начала приходить в упадок, поэтому будущий актер переехал в Австралию к своим родителям. В интервью он описывает то время, когда работал с Брюсом Ли и актер случайно ударил его. Джеки сказал: «Было так приятно получить удар от Брюса Ли!»

Он работал на стройке и в ресторане, но не чувствовал себя счастливым. В 1976 году Джеки Чан получил телеграмму от Вилли Чана, своего менеджера, который хотел, чтобы Джеки снялся в фильме «Новый кулак ярости». Именно в этот момент жизнь актера круто изменилась. Джеки продолжал самостоятельно выполнять смертельно опасные трюки. В интервью он рассказал о своем самом сложном трюке в фильме «Проект „А“», на выполнение которого ушло 7 дней. Актер упал с башни с часами прямо на шею, из-за чего он затем чувствовал боль в течение 2 лет.

Джеки Чан стал очень успешным и всеми любимым актером

Чан добился огромного успеха в Азии, но удостоиться признания в Америке оказалось немного сложнее. Только после того, как фильм «Разборка в Бронксе» получил огромный успех, Джеки стал считаться звездой. Позже актер снялся еще в некоторых блокбастерах, в том числе лентах «Час пик», «Шанхайский полдень» и «Карате-пацан». В 2016 году Чан был удостоен почетной премии «Оскар» за исключительный вклад в кинематограф. Тогда Чан сказал: «Стоять на этой сцене — мечта. После 56 лет работы в киноиндустрии, участия в более чем 200 фильмах и перелома стольких костей она наконец сбылась».

Его очень любят коллеги по фильмам

2 легенды работали вместе в ленте «Тайна печати дракона». Когда актеры случайно встретились друг с другом, они поделились снимком, который вы видите выше, на своих страницах в социальных сетях. Чан написал: «Я так рад встретиться со своим старым добрым другом! Он настоящая легенда». Арнольд Шварценеггер также поделился фотографией и написал: «Был рад встретить моего старого друга и моего героя. Легенда и источник вдохновения».

Крис Такер опубликовал эту фотографию, показанную выше, и написал: «Поздравляю моего друга Джеки Чана с его почетным „Оскаром“!» В интервью он рассказал о работе с Чаном в «Часе пик». Крис отметил, что тогда они оба чувствовали себя чужими в Голливуде, а друг с другом им было комфортно, и они всегда дурачились: «Джеки не был против. Он сказал: „Шути. Так фильм будет выглядеть более органично“». Чан довольно активно сотрудничает с благотворительными организациями. Он очень серьезно относится к своей роли посла ЮНИСЕФ и в свободное время неустанно работает для благополучия детей, нуждающихся и пожилых людей.