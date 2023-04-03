Джиджи Хадид признала, что стала успешной благодаря богатым родителям, и у нас язык не поворачивается ее осуждать

В наши дни непотизм в Голливуде — одна из самых обсуждаемых тем в интернете. И Джиджи Хадид, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, а также наследницей богатейшей семьи Хадид, тоже не осталась в стороне от этих обсуждений. Давайте узнаем, что Джиджи думает по этому вопросу, и, честно говоря, нас восхитила ее откровенность.

Она прославилась благодаря поддержке семьи

Знаменитая модель родилась в семье Мохамеда Хадида и Иоланды ван ден Херик. Отец Джиджи — владелец успешной строительной компании, которому принадлежит множество люксовых отелей и роскошных домов. При этом ее мама Иоланда снималась в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» с 2012 года и часто привлекала к съемкам своих дочерей Джиджи и Беллу, тем самым прокладывая им дорогу к славе.

Джиджи подписала контракт с одним из лучших модельных агентств в мире IMG Models в 2013 году и сразу же появилась на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Ее сестра Белла стала работать с этим агентством годом позже. С тех пор сестры Хадид ворвались в мир моды и остаются одними из самых высокооплачиваемых моделей на планете.

Она не отрицает, что многое в жизни ей доставалось легче, чем другим

Можно сказать, что своим успехом она во многом обязана связям своих родителей, и она даже не пытается этого отрицать: «Я всегда понимала, что я из привилегированной среды. Но мои родители говорили мне: „То, что у тебя успешные родители, вовсе не означает, что ты не должна упорно работать и быть приятным человеком в общении“».

Но именно из-за того, что Джиджи прекрасно понимает, как ей повезло, она делает все возможное, чтобы в индустрии ее воспринимали серьезно не благодаря родительским связям, а благодаря ее таланту. Джиджи не кичится своим успехом. «Я не самая красивая женщина в мире», — говорит она. Но при этом она добавляет, что не имеет ничего против косметических процедур: «Если нужно, я могу прибегнуть к ботоксу, но я не заморочена на таких вещах».

Она нашла свое предназначение в материнстве